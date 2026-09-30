Tendințe în economie: Relativă stabilitate a activității economice în următoarele 3 luni și o inflație persistentă, dar în scădere

Managerii din întreaga economie estimează o continuitate a activității în următoarele luni în aceeași parametrii, cu o creștere generalizată a prețurilor în toate domeniile, însă mai moderată, relevă datele sondajului publicat luni de INS.

Referitor la numărul de angajați, în industria prelucrătoare se estimează pentru perioada septembrie – noiembrie o reducere ușoară a numărului de salariați (sold conjunctural -6%) în timp ce în comerțul cu amănuntul se întrevede o creștere a personalului (sold conjunctural +14%). În construcții și servicii nu sunt anticipate modificări ale numărului de angajați.

Sold conjunctural procentual este calculat ca diferenţă între ponderea managerilor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea). Soldul conjunctural indică percepția managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creșterii sau scăderii oricărui indicator statistic.

Referitor la volumul producţiei în sectorul construcţiilor, managerii prevăd o relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -1%), fiind aşteptat ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o tendinţă ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +33%.

De asemenea, în sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni, o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -1%. În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +7%).

INS precizează că 33% dintre respondenţi estimează majorări de preţuri, iar doar 1% se aşteaptă la scăderi, soldul conjunctural de +32% indicând o creştere.

Datele privind industria prelucrătoare corespund cu cele din sondajul pentru indicele PMI, care în august a indicat o expansiune urcând la 51,1. România înregistrează o îmbunătățire a încrederii în sectorul manufacturii, determinată în principal de creșterea comenzilor noi și a producției, în linie cu evoluțiile pozitive din Germania.

Pe baza datelor estimate, cifra de afaceri din serviciile ce vor fi prestate în următoarele trei luni indică o relativă stabilitate, sold conjunctural -3%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural -4%), în timp ce preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească moderat, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +14%, potrivit datelor INS.

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