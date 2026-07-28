INS – Tendințele în economie: Stabilizare în servicii – Construcțiile impulsionate de fondurile europene – Consumul dă semne de revenire și ar putea reîncepe să contribuie pozitiv la PIB

Activitatea economică în principalele sectoare de activitate se va stabiliza în următoarele luni, în timp ce construcțiile vor continua să fie impulsionate de investițiile finanțate de sectorul public și de fondurile europene, arată ancheta desfășurată în iulie, în rândul managerilor, de Institutul Național de Statistică (INS).

Scăderea consumului continuă să se reflecte în anticipațiile managerilor din comerțul cu amănuntul, în special pentru perioada de vară, conform INS. Pe de altă parte, consumul de servicii s-a stabilizat în contextul în care această perioadă este una de vârf în materie de vacanțe, perioadă în care apare o creștere a consumului de servicii, în special pentru hoteluri și restaurante.

În același timp, prețurile sunt anticipate să crească în toate cele 4 mari domenii de activitate economică: industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii.

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Conform INS, în industria prelucrătoare managerii anticipează până în septembrie o relativă stabilitate, atât la nivelul producției (sold conjunctural -2%) cât și al numărului de angajați (sold conjunctural -5%). În schimb prețurile sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +20%.

În construcții, pentru următoarele luni se preconizează o creștere a volumului producției (sold conjunctural +13%) și păstrarea numărului de salariați constant (sold conjunctural +2%). Optimismul constructorilor e dat de finanțările acordate de Uniunea Europeană, în domeniul infrastructurii. Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze dinamică ascendentă accentuate, reflectată printr-un sold conjunctural de +36%.

Managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează pentru următoarele luni o scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind +5%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează tendință de creștere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural +8%). Referitor la estimarea prețurilor, managerii preconizează creștere accentuată, soldul conjunctural fiind de +32%.

Comerțul cu amănuntul este principala componentă care definește consumul. Aceasta se traduce prin stabilizare și posibila revenire a cheltuielilor populației și posibil aport pozitiv la formarea PIB în următoarele luni.

Managerii din sectorul serviciilor estimează stabilitate pentru următoarele luni, soldul conjunctural fiind de +1%. Pe baza datelor, se estimează stabilitate a numărului de salariați în următoarele luni (sold conjunctural -3%). Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +16%.

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