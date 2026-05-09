Gigantul mondial Tenaris cumpără producătorul român de țevi Artrom Steel Tubes

Tenaris S.A. a încheiat un acord definitiv pentru achiziționarea de la GLGH Steel, companie cu sediul în SUA, a 100% din capitalul social al Artrom Steel Tubes S.A., pentru un preț total de 86 de milioane de euro.

Tranzacția este supusă condițiilor de reglementare obișnuite, cu aprobarea autorităților de concurență din Uniunea Europeană și a guvernului român, anunță un comunicat al companiei.

Finalizarea tranzacției este preconizată pentru al patrulea trimestru al anului 2026.

Artrom Steel Tubes S.A. este un producător român de oțel și țevi din oțel fără sudură, cu o capacitate anuală de producție de oțel de aproximativ 450.000 de tone metrice la fabrica sa din Reșița și o capacitate de laminare a țevilor fără sudură de până la 200.000 de tone metrice la fabrica sa din Slatina.

Se preconizează că achiziția va extinde gama de produse industriale de țevi și amprenta de producție a Tenaris, consolidându-i capacitatea de a deservi clienții din segmentul industrial european.

Tenaris este unul dintre principalii furnizori mondiali de țevi din oțel și servicii conexe pentru industria energetică mondială și pentru anumite alte aplicații industriale.

Tenaris este compania-vedetă a Grupo Techint, înființat în 1945, în Italia, și unul dintre principalii producători mondiali de țevi de oțel pentru industria energetică. Grupul Techint este controlat de familia Rocca, prin San Faustin S.A. și structuri asociate, restul acțiunilor fiind listate public pe bursele din new York și Milano.

Artrom a fost cumpărată în 2025 de americanii de la GLGH de la compania sârbă Hefestos Capital, care au achiziționat-o, la rândul lor, de la grupul rus TMK, cel mai mare producător de oțel din Rusia.

Administratorul și directorul companiei după cumpărarea companiei de americanii GLGH Steel a fost Adam Hitchcock, care a lucrat anterior Casa Albă, în Biroul șefului de cabinet al presedintelui în administrația Obama.

