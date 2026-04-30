Temperare a creditării la BRD, în T1 – Depozitele companiilor mari au crescut cu 42% an/an – clienții corporate ai băncii au pus pe pauză cheltuielile

Grupul financiar BRD a raportat un profit net de 369 de milioane de lei în primul trimestru din 2026, cu 6% mai mare comparativ cu cel obținut în primul trimestru din anul precedent, în condițiile unui venit net bancar în scădere cu -1,66% la 1,06 miliarde de lei, de la 1,08 miliarde de lei în T1 2025, potrivit raportului remis de BRD operatorului Bursei de Valori București.

La nivel individual, de bancă, BRD a raportat un profit net de 342 milioane lei, în creștere cu doar 2,3% comparativ cu cel din primul trimestru din 2025. În același timp, taxa pe cifra de afaceri plătită de BRD s-a dublat comparativ cu T1 2025, ajungând la 68 milioane RON de la 32 milioane RON, întrucât, începând cu 1 iulie 2025, băncile datorează o taxă pe cifra de afaceri de 4%, față de 2% anterior. Asta a redus profitul operațional, care s-a cifrat la 505,6 milioane de lei.

Creditele noi acordate au continuat să crească, atât pe segmentul companii, cât și pe cel retail, însă ritmul de creștere s-a temperat, pe fondul constrângerilor climatului macroeconomic nefavorabil, după cum arată BRD în raportul său trimestrial.

Profit operațional stabil, de 505 mil. lei la trimestru

Creditarea retail a fost principalul motor de creștere (+8,6% an/an), susținută de performanța pe segmentul persoanelor fizice. Cererea de credite pentru locuințe din partea populației a rămas rezilientă, mai arată BRD, în pofida erodării puterii de cumpărare și a creșterii economice lente.

Creditarea pe segmentul companii a crescut cu +8,2% an/an, ”ca urmare a performanței comerciale continue pe segmentul companii mari (+10,2% an/an)”, unde BRD spune că beneficiază de relații solide cu clienții. De notat totuși că la nivelul primului trimestru față de finalul anului 2025 se remarcă o încetinire majoră a creditării pe zona de persoane fizice și chiar o scădere la creditarea companiilor, adică la clienții mari.

”În ceea ce privește calitatea activelor, costul riscului a înregistrat un nivel mai redus al provizioanelor nete în T1 2026, de 53 milioane RON, comparativ cu 79 milioane RON în T1 2025, reflectând reziliența portofoliilor de credite ipotecare și de credite acordate companiilor, în timp ce portofoliul de credite de consum s-a dovedit mai sensibil la evoluțiile macroeconomice”, arată BRD în raport.

Acțiunile companiei, listate la BVB, scădeau cu 0,7% în urma publicării raportului, dar per total se găsesc într-o perioadă de consolidare și tranzacționare laterală după atingerea unui maxim istoric în primele luni ale anului.

Creștere majoră a depozitelor companiilor – firmele au pus pe pauză cheltuielile

În ceea ce privește depozitele, baza de depozite a înregistrat o creștere de +14,3% an/an la sfarsitul lunii martie 2026, cu fluxuri majore pe segmentul companii (+23,2% an/an), urmat de clienti persoane fizice (+11,7% an/an). De notat depozitele clienților mari ai BRD, care pare că au oprit cheltuielile și au făcut depozite (+42,4% an/an), în același timp în care au oprit creditarea în T1 2026 față de T4 2025(-4,3%).

Evoluția depozitelor retail a fost influențată negativ de emisiunile lunare de titluri de stat romanesti pentru persoane fizice, oferite la randamente atractive, spune BRD.

***