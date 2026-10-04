Tema de casă: ce punem pe masă la Bruxelles în afară de cereri?

Episodul care încheie această serie nu mai e despre Bruxelles. E despre noi. Pentru că, după șase episoade despre planuri, fonduri, instrumente și proceduri, rămâne întrebarea pe care niciun regulament european nu o poate rezolva în locul nostru: ce punem, de fapt, pe masă – în afară de cereri?

Tema de casă pe care o amânăm de treizeci de ani

Am scris, de-a lungul acestei serii, despre tot ce se negociază la Bruxelles. Am păstrat pentru final ceea ce nu se negociază acolo, pentru că se decide acasă. Miza ei se rezumă în doar câteva cuvinte: crearea unei identități competitive pentru România – nu pentru Europa, ci pentru România. Nu o strategie tradusă din documentele Comisiei, nu un colaj de priorități europene cu antet românesc, ci răspunsul nostru, asumat și consecvent, la întrebarea: în ce vrem să fim, ca economie, printre cei mai buni din lume? Germania nu s-a întrebat niciodată ce vrea Europa de la ea – a știut ce vrea ea de la Europa, iar Europa s-a construit și în jurul acestui răspuns. La fel Danemarca, Irlanda sau Olanda, la scări diferite. România, în schimb, își schimbă prioritățile strategice cu fiecare guvern, iar rezultatul se vede în negocieri: cine nu știe ce vrea primește ce rămâne de la ceilalți.

Negocierea europeană e pe jumătate câștigată acasă

Există o iluzie persistentă în discursul public românesc: că soarta noastră europeană se decide exclusiv „la Bruxelles”, în săli de negociere unde alții ne fac sau nu ne fac dreptate. Realitatea este alta: negocierea europeană e pe jumătate câștigată – sau pierdută – acasă. Un stat care vine la masă cu o strategie industrială credibilă, cu proiecte mature și cu un mediu privat aliniat obține reguli favorabile aproape de la sine, pentru că oferă Uniunii ceva de care Uniunea are nevoie. Un stat care vine doar cu argumentul nevoii obține compasiune și alocări – pe care apoi le administrează greu, exact pentru că nu le-a ancorat în nimic. Polonia negociază bine nu doar pentru că are negociatori talentați, ci pentru că are voievodate care gestionează programe, o bancă de dezvoltare care mișcă miliarde și o industrie care știe ce vrea. Mandatul de negociere al unei țări este, în ultimă instanță, oglinda coerenței ei interne. Restul e tactică.

Strategia industrială: documentul care trebuie rescris, nu cosmetizat

Încep cu piesa centrală a temei de casă. România are, formal, o Strategie industrială. FICSIMM a analizat-o articol cu articol și a transmis un document amplu de observații și propuneri, structurat pe douăsprezece capitole – de la sprijinul pentru tehnologiile net-zero și securizarea materiilor prime critice până la coridoarele industriale, integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice europene și valorificarea potențialului românesc. Concluzia analizei noastre e severă: în versiunea actuală, documentul e la ani-lumină de realitățile economice – fără măsuri concrete, fără finanțare corelată, fără mecanisme de implementare, fără legătură operațională cu fondurile europene despre care am scris în această serie. E nevoie de refacerea integrală, printr-un proces la care mediul privat să fie co-autor, nu avizator formal. O strategie industrială nu e un document de raportat la Bruxelles. E contractul unei țări cu propriul viitor productiv – iar un contract scris de o singură parte, în grabă, nu duce, de fapt, nicăieri, ci ne ține pe loc.

O strategie investițională națională: fiecare euro să „știe” ce fac ceilalți euro

A doua piesă decurge din prima. România va avea la dispoziție, simultan, mai multe surse masive de finanțare: Planurile Naționale și Regionale de Parteneriat, ferestrele Fondului European pentru Competitivitate, instrumentele SAFE pentru apărare, InvestEU, resursele Fondului pentru Modernizare, bugetul național și instrumentele băncii de dezvoltare. Fiecare cu reguli, calendare și instituții proprii. Fără o strategie investițională națională care să pună coerență în aceste mixuri de finanțare, vom repeta la scară mai mare eroarea istorică a programării paralele: drumuri fără fabrici, fabrici fără oameni, granturi care concurează creditele în loc să le fie complementare. Am scris în episodul 4 principiul: fiecare euro trebuie să „știe” ce fac ceilalți euro. La nivel de țară, asta înseamnă o hartă unică a investițiilor publice și a mixurilor de finanțare pe fiecare prioritate, plus condiția fără de care totul rămâne teorie: spațiu fiscal predictibil pentru cofinanțare, programat multianual și protejat de rectificările de avarie. O țară care își taie cofinanțarea la fiecare derapaj bugetar transmite un singur mesaj investitorilor: aici, nimic nu e sigur.

„Campionii regionali”: cine sunt și, mai ales, cine îi crește

A treia piesă e cea mai concretă. În fiecare regiune a României există firme – de regulă mijlocii, adesea discrete – care au dovedit că pot: exportă, inovează, își formează oamenii, trag după ele zeci de furnizori locali. Aceștia sunt „campionii regionali” ai economiei reale, iar o politică inteligentă i-ar identifica sistematic și i-ar sprijini să facă saltul de scară, devenind nucleele ecosistemelor despre care am scris în episodul 3. Propunerea FICSIMM este un efort comun MIPE – Ministerul Finanțelor – MEDAT – Agențiile de Dezvoltare Regională – structurile asociative ale mediului privat: ministerele aduc instrumentele și coordonarea, ADR-urile aduc cunoașterea terenului și programarea regională, iar organizațiile patronale aduc ceea ce niciun funcționar nu poate avea – încrederea firmelor și informația din interiorul economiei. Nu vorbim despre „a alege câștigători” pe hârtie, capcana clasică a politicilor industriale eșuate, ci de a construi condiții în jurul celor care au câștigat deja pe piață: acces la finanțare de scară, la competențe, la piețe externe și la marile lanțuri de achiziții – inclusiv cele publice, despre care am scris în episodul 6.

Sectoarele strategice: unde poate România să fie parte a soluției, nu doar a pieței

Identitatea competitivă se construiește pe alegeri, iar alegerile se fac acolo unde avantajul potențial e real. Se disting patru direcții, și nu întâmplător toate sunt în inima viitorului buget european: inteligența artificială – unde școala românească de informatică și inginerie e o resursă recunoscută, dar valorificată mai ales în centrele de dezvoltare ale altora; semiconductorii – unde nu vom construi mâine fabrici de vârf, dar putem ocupa poziții solide în proiectare, testare, ambalare avansată și în lanțul de furnizori pentru investițiile europene; industria de apărare și cea aerospațială – unde cele aproape 17 miliarde de euro din SAFE și tradiția industrială existentă pot ancora capacități de producție cu utilizare duală; și economia circulară – unde resursele locale și costurile competitive pot transforma o obligație de mediu într-o industrie de export. Firul care le leagă este schimbarea de perspectivă pe care o consider esențială: trebuie să gândim România ca furnizor de competitivitate în Europa și în lume – nu doar beneficiar de fonduri, ci parte a soluției europene. Abia din această poziție negociezi altfel: nu ceri sprijin, ci oferi capacitate.

Cercetarea – dezvoltarea – inovarea: cadru predictibil, nu campanii ocazionale

Nicio identitate competitivă nu supraviețuiește fără motorul ei: investiția constantă în cercetare – dezvoltare – inovare. Am arătat în episodul 3 punctul de plecare – circa 0,5% din PIB, ultimii din Uniunea Europeană. Adaug doar condițiile fără de care nicio creștere de buget nu produce rezultate: un cadru predictibil, cu finanțare multianuală garantată prin lege, competiții cu calendar fix și evaluare internațională – pentru că un cercetător care nu știe dacă anul viitor mai există programul nu construiește nimic pe termen lung; și consorții dinamice între autorități publice, universități și mediul privat, în care firmele aduc problemele reale, universitățile aduc știința, iar statul aduce cofinanțarea și infrastructura – modelul care funcționează peste tot unde inovarea a devenit industrie. România are cercetători excelenți, universități cu tradiție și un sector privat care începe să investească în inovare. Are toate piesele. Nu are, încă, obiceiul de a le pune pe aceeași masă – și un stat care să țină masa întinsă mai mult de un ciclu electoral.

OCDE: ancora externă pentru consecvența pe care singuri nu ne-o putem impune

Există un instrument pe care România îl are la îndemână și îl tratează, nemeritat, ca pe un dosar diplomatic oarecare: procesul de aderare la OCDE. Dincolo de prestigiul apartenenței la clubul economiilor dezvoltate, aderarea este, în esență, un program structurat de reforme cu evaluare externă – guvernanța companiilor de stat, politici de investiții, integritate publică, statistică de calitate, politici de concurență – exact disciplina de care avem nevoie și pe care, istoric, nu ne-o putem impune singuri. Am mai trăit acest mecanism o dată: aderarea la Uniunea Europeană a fost cel mai eficient program de modernizare din istoria noastră recentă, tocmai pentru că ancora externă a ținut reformele pe direcția corectă, indiferent de guvern. OCDE poate juca același rol pentru următorul deceniu – ancora pe care să legăm strategia economică de termen lung, ferită de tentația permanentă a derogării de la propriile reguli. Cu o condiție: procesul să fie tratat ca proiect de țară construit cu mediul privat și partenerii sociali, nu ca un schimb de chestionare între ministere și Paris.

Cum au făcut alții: identitatea se alege și se păstrează

Trei exemple, trei dimensiuni, aceeași lecție. Danemarca a pariat pe energia eoliană încă din anii ’70, când pariul părea excentric – și a ținut pariul patru decenii, prin toate crizele și alternanțele politice; astăzi, turbinele și serviciile daneze echipează lumea întreagă, iar o țară de șase milioane de locuitori e superputere industrială într-un sector pe care l-a ales singură. Olanda a construit în jurul Eindhoven-ului, după șocul restructurării Philips din anii ’90, un parteneriat permanent între municipalitate, universitatea tehnică și industrie – Brainport – din care a crescut ecosistemul ASML, compania fără care nu se fabrică niciun cip avansat pe planetă. Irlanda își urmărește de peste o jumătate de secol, prin aceeași agenție, IDA, o strategie de atragere și ancorare a investițiilor – actualizată permanent, dar niciodată abandonată. Niciuna dintre aceste țări nu și-a găsit identitatea competitivă într-un raport european. Au ales-o singure și au păstrat-o cu încăpățânare – iar Europa le-a finanțat și le-a amplificat alegerea. Exact în această ordine.

Cine scrie identitatea: statul singur nu poate, iar mediul privat singur nu are voie

Ajung la întrebarea din titlu. Identitatea competitivă a României nu poate fi scrisă de un minister, oricât de bine intenționat, pentru că statul nu are informația din interiorul economiei; și nu poate fi scrisă nici de mediul privat singur, pentru că doar statul poate transforma o viziune în politici, bugete și legi. Poate fi scrisă doar împreună – prin dialogul real, nu simulat, dintre stat și actorii relevanți și credibili, pe care l-am cerut în fiecare episod al acestei serii: patronate, sindicate, mediul academic, autorități locale, societate civilă, fiecare cu expertiza și rețelele sale. FICSIMM și-a asumat partea: pozițiile pe strategia industrială și pe cea energetică, amendamentele europene, instrumentul financiar construit cu banca de dezvoltare, prezența constantă în structurile europene de dialog – toate publice, pe pagina de Resurse a federației (https://ficsimm.eu/resurse/). Iar prezența activă la nivel european a structurilor patronale rămâne, așa cum am arătat episod de episod, infrastructura fără de care nicio identitate națională nu ajunge la mesele unde contează. Oferta noastră de parteneriat e pe masă. A fost mereu.

La masă, nu în meniu: ce rămâne după șapte episoade

Am deschis această serie cu o fereastră care se închide și o închei cu o ușă care se deschide – dar numai pentru cine intră pregătit. Am scris despre negocierile în care se decide bugetul din care România va trăi până în 2034 (chiar 2036); despre planurile care pot aduce parteneriat real sau recentralizare mascată; despre fondul de competitivitate în care Europa va finanța ecosisteme, nu proiecte izolate; despre euro-ul public care trebuie să mobilizeze patru euro privați; despre oamenii fără de care degeaba ai banii; și despre birocrația care sabotează totul din interior. Toate aceste fire se înnoadă aici: crearea unei identități competitive pentru România – nu pentru Europa, ci pentru România – este tema de casă care le validează pe toate. Alocările se negociază la Bruxelles, dar avantajul competitiv se construiește la București, la Cluj, la Iași, la Ploiești, la Craiova – în fiecare fabrică, școală și comunitate care alege să facă lucrurile bine.

Fereastra europeană e încă deschisă. Identitatea nu ne-o poate defini nimeni din afară – iar dacă nu ne-o definim noi, ne-o vor defini alții: ca piață de desfacere, ca rezervor de forță de muncă, ca beneficiar etern. România merită să fie la masă. Cu mâncarea gătită și de ea.

(Ana-Maria Icătoiu este președinta executivă a FICSIMM (Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri)

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