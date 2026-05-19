Telus Digital concediază încă 300 de angajați, din toate cele 3 centre – București, Craiova și Brașov

Telus Digital, divizia operatorului canadian de telecomunicații Telus, a anunțat concedierea colectivă a circa 300 de angajați din România, care urmează să părăsească firma în perioada iulie – octombrie 2026.

Telus a intrat pe piața românească în 2012, când a preluat compania CallPoint, care avea în București un centru de suport clienți înființat în 2007.

Disponibilizările afectează toate cele trei centre deținute în România – în București, Craiova și Brașov – și au loc după ce în urmă cu lună, alți 300 de angajați români ai firmei Telus Digital au fost dați afară, odată cu închiderea unui alt proiect major, conform unei postări pe Linkedin a analistului Doru Șupeală.

Cei 300 de angajați care vor părăsi compania până în octombrie lucrau într-un proiect extrem de important din punct de vedere financiar pentru firmă a cărui închidere se face la solicitarea clientului.

Callpoint New Europe a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 378,54 milioane de lei, în scădere cu 5% față de anul 2023, conform platformei Termene. Profitul net a coborât, în aceeași perioadă, cu 54%, la 28,38 milioane de lei.

Numărul mediu de angajați a fost de 2.489 de persoane.

Telus este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de outsourcing (BPO) și soluții digitale din România – furnizează servicii de suport clienți (CX), moderare de conținut pentru mari rețele sociale, asistență tehnică și soluții de inteligență artificială.

Deservește clienți giganți din tech, travel (precum Airbnb), jocuri video și telecomunicații.

****