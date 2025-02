Tehnologia europeană – noul venit pe piața profiturilor: Raportările financiare din UE vin peste așteptări, ajutate de investițiile în AI și inovație

Giganții europeni din domeniul tehnologiei reușesc să depășească cu mult așteptările analiștilor și pe cele ale piețelor financiare, alăturându-se companiilor din domeniile financiar și sănătate pe podiumul sectoarelor din Europa cu cele mai bune performanțe ale sezonului de raportări financiare, transmite Bloomberg.

Încurajate de cererea în creștere pentru inteligența artificială (AI), companiile din sectorul tehnologic al indicelui MSCI Europe au înregistrat o creștere medie a profiturilor de 5,5% în trimestrul al patrulea, depășind semnificativ estimările pre-sezon pentru un plus de doar 0,5%. Ritmul de ameliorare a profiturilor per acțiune la nivelul indicelui MSCI Europe a fost per total de 1,1%, de asemenea peste așteptări, care vizau o scădere a profitabilității de 1,3%.

Alături de sectoarele sănătate și financiar, indicele pan-european al domeniului tehnologic este unul dintre cele trei subindici care au surprins pozitiv până acum, în acest sezon de raportări financiare. Evoluția vine în contextul în care companii ce cumulează mai bine de 70% din capitalizarea totală a indicelui MSCI Europe și-au prezentat deja rezultatele, confirmând reziliența la nivel de sectoare.

Dacă firmele din domeniul farmaceutic european și băncile au fost puncte forte ale pieței din perspectiva profiturilor, în întreg anul 2024, domeniul tehnologic este nou venit pe această scenă

Principalele motoare de creștere ale sectorului în trimestrul al patrulea au fost ASML holding NV și Nokia Oyj, conform datelor agregate de analiștii Bloomberg Intelligence. Pe de altă parte, principalele semnale de slăbiciune ale industriei au venit de la STMicroelectronics NV și Infineon Technologies AG.

În timp ce companiile de semiconductori în sine s-au confruntat cu dificultăți, producătorii de echipamente se află într-o poziție mai bună. Infineon și STMicro au o „vizibilitate scăzută” și încă caută punctul de minim pe piețele de automotive și industrie, care sunt într-o perioadă ciclică slabă de 2 ani.

Comparativ, ASML, cea mai mare companie din sub-indicii MSCI Europe după valoarea de piață, a raportat comenzi de două ori mai mari decât estimau analiștii. Compania este în prima linie a producției de circuite integrate și ar trebui să beneficieze de pe urma cererii în creștere pentru mașinării de fabricat chipuri, având în Vedere faptul că firmele investesc masiv în inteligență artificială.

În același timp, divizia de rețele mobile a Nokia, care produce echipamente 5G, a raportat semne solide de îmbunătățire după doi ani în care operatorii au amânat investițiile în upgrade-uri ale rețelelor. Vânzările totale ale Nokia au fost, de asemenea, susținute de creșterea investițiilor în infrastructuri de rețea, în special în contextul investițiilor făcute în centre de date, după cum a declarat CEO-ul Nokia, Pekka Lundmark, în cadrul prezentării rezultatelor.

Tarifele vamale și recesiunea, cele mai mari riscuri pentru giganții europeni

A doua cea mai mare companie din sub-indicele tehnologic, gigantul software SAP SE, profită, de asemenea, de boom-ul inteligenței artificiale. SAP și-a majorat perspectiva de venituri pentru 2025 și a raportat o creștere de 29% a portofoliului de comenzi pe zona de cloud, în condițiile în care tot mai mulți clienți au adoptat serviciile sale de AI.

„Creșterea determinată de inteligența artificială începe să se observe în câștigurile pe acțiune (EPS)” pentru companii precum ASML și SAP, a declarat Kaidi Meng de la Bloomberg Intelligence, adăugând că cererea pentru AI este încă într-o fază incipientă, în special în Europa.

După 2025 și 2026, spun analiștii, perspectiva pentru ASML va depinde de adoptarea AI de către utilizatorii finali, care ar putea justifica cheltuielile de capital mai mari.

Pe termen lung, estimările pentru sectorul tehnologic din Europa sunt de creștere, deși o recuperare îndelungată în raport cu firmele americane nu este garantată, mai arată analiștii Bloomberg.

Printre riscuri se numără tarifele vamale americane, provocările cu care se confruntă sectorul cipurilor din cauza scăderii cererii pentru vehicule electrice și a producției industriale, precum și slăbiciunea economică persistentă din China și Europa.

Tarifele ar putea afecta în primul rând Infineon și STMicro, deși impactul ar putea ajunge indirect și la ASML, conform analistei Sara Russo de la Bernstein.

„Dacă cererea de cipuri scade din cauza tarifelor, companiile de semiconductori ar putea cumpăra mai puține echipamente, dar aceasta este o problemă de ordin secundar, nu una directă pentru ASML”, a explicat ea.

