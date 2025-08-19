Tehnologia domină complet piețele, iar asta creează o problemă pentru investitorii pasivi, deoarece cumpărarea indicelui nu mai diversifică riscul

Tema cea mai discutată pe piețele bursiere americane este ponderea foarte mare a randamentelor venite de la doar câteva companii uriașe, majoritatea din tehnologie. Deși există unele semne că raliul s-a mai extins, un mic grup de acțiuni domină încă piața precum Colosul din Rodos, scrie Financial Times.

Cele mai mari 10 companii americane după capitalizare bursieră sunt: Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla, Berkshire Hathaway și JPMorgan Chase.

Împreună, acestea reprezintă (date S&P capital IQ):

40% din valoarea indicelui S&P 500.

56% din creșterea valorii S&P de la minimul din 8 aprilie.

31% din creșterea veniturilor indicelui în ultimele 12 luni.

55% din creșterea profitului net al indicelui în ultimele 12 luni (în ciuda scăderii profitului net la Apple, Tesla și Berkshire).

69% din creșterea cheltuielilor de capital în ultimele 12 luni.

Un indicator proxi privind nivelul ridicat de concentrare al pieței americane îl reprezintă ponderea capitalizării celor mai mari zece companii în capitalizarea totală a celor mai mari 500.

Capitalizarea de piață a celor mai mari 10 companii ca procent din cele mai mari 500

În 2000, creșterea concentrării a coincis cu supraevaluarea acțiunilor tech, care s-au prăbușit ulterior.

80% din companiile din top zece activează în domeniul tech

Trebuie semnalată și evoluția componenței top 10 de-a lungul timpului. Companiile care apar de mai multe ori sunt colorate; cele cu o singură apariție sunt albe.

Acum 30 de ani, ramurile economice a celor mai mari companii erau, în ordine: industrie, energie, bunuri de consum, tehnologie, farmaceutice, bunuri de consum, tehnologie, retail, tehnologie, bunuri de consum.

Astăzi, lista arată așa: tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech, finanțe, finanțe. În 2000 erau cinci companii tech în top 10, dar cinci ani mai târziu, trei dispăruseră — un precedent ușor neliniștitor.

A paria pe cele mai mari companii și a le păstra pe termen lung poate fi o strategie riscantă

Investitorii atenți știu că a paria pe cele mai mari companii și a le păstra pe termen lung poate fi o strategie riscantă, scrie și Bloomberg.

Nortel Networks, a opta cea mai mare companie acum 25 de ani, a ajuns în faliment în 2009 și a dispărut. Intel nu mai este nici pe departe ce a fost. AIG și-a pierdut 80% din capitalizarea de piață față de vârful atins în 2000, iar General Electric – deși revine acum – a scăzut la un moment dat cu 92% față de maxim. Nu este deloc exclus ca un scenariu similar să lovească una sau chiar mai multe dintre companiile dominante de astăzi, avertizează John Authers, editor senior pe piețe și editorialist la Bloomberg Opinion.

Asta creează o problemă pentru investitorii pasivi, deoarece cumpărarea indicelui nu mai diversifică riscul.

Graficele de mai jos arată indicele Herfindahl-Hirschman invers, o măsură statistică folosită adesea de autoritățile de concurență pentru a evalua gradul de concentrare al unei industrii.

Acesta arată numărul de acțiuni necesare pentru a egala diversificarea oferită de indice. În prezent, sunt necesare doar 100 de acțiuni pentru a egala MSCI World:

Pentru S&P 500 acest număr a scăzut sub 50:

„Este greu de susținut că există o problemă de supravaluare atunci când creșterea profitului pe acțiune pentru „magnifici” a depășit atât de mult restul pieței.”

Totuși, jurnaliști avertizează că situația actuală diferă semnificativ față de cea din timpul bulei dot-com deoarece acțiunile din grupul „Magnificent Seven” au înregistrat o creștere reală a câștigului pe acțiune, într-un ritm care lasă toate celelalte companii mult în urmă.

„Este greu de susținut că există o problemă de supravaluare atunci când creșterea profitului pe acțiune pentru „magnifici” a depășit atât de mult restul pieței”, notează ei.

Situația nu seamănă cu bula dot-com, când companiile „fierbinți” atrăgeau cu aspiratorul banii investitorilor. De această dată, un grup foarte restrâns absoarbe profiturile de la toți ceilalți.

Mai degrabă decât piața în ansamblu, îngrijorarea se concentrează asupra companiilor în sine. Cum reușesc să obțină profituri atât de mari și, mai ales, în măsură pot să le păstreze.

