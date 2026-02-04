TechAngels România: 1,6 milioane de euro investiții directe în 2025, în scădere cu 42% față de 2024 din cauza incertitudinilor

În 2025, membrii TechAngels au realizat investiții directe de peste 1,6 milioane de euro în startup-uri tehnologice, în scădere cu circa 42% față de anul precedent, pe fondul contextului economic și fiscal marcat de incertitudini.

Din această sumă, aproximativ 923.000 de euro au fost investiți în prima jumătate a anului, iar circa 687.000 de euro în semestrul al doilea.

Aproximativ 25% dintre respondenții analizei interne TechAngels au investit în startup-uri noi pe parcursul anului, în timp ce 10–12% au participat la runde de follow-on. 63% dintre respondenți au ales să nu investească.

Din punct de vedere valoric, investițiile în companii noi au totalizat aproximativ 650.000 de euro, iar rundele follow-on au atras în jur de 950.000 de euro, indicând o concentrare a capitalului în susținerea companiilor deja existente în portofoliu. Raportat la anul anterior, volumul investițiilor directe realizate de investorii TechAngels în startup-urile tehnologice s-a situat la aproximativ 58% din nivelul înregistrat în 2024.

„Contextul economic și fiscal din 2025 a influențat modul în care investitorii au abordat deciziile de finanțare. Nivelul ridicat de incertitudine și schimbările de reglementare au determinat o parte dintre business angels să își ajusteze temporar expunerea, în timp ce alții au continuat să investească într-un cadru mai atent calibrat”, se arată într-un comunicat.

300 de startup-uri analizate în 2025/ Printre cele nou-finanțate se numără OptiCom.AI, Evopath, Finor, GapApp și AnimaFelix

Disponibilitatea de capital nu a fost principalul factor limitativ al anului. Investițiile au fost condiționate în special de nivelul de pregătire al startup-urilor și de capacitatea acestora de a demonstra clar valoarea produsului, tracțiunea și direcția de dezvoltare

„În situațiile în care aceste premise au fost îndeplinite, interesul investitorilor s-a materializat rapid. Un exemplu este runda de finanțare pentru OptiComm AI, unde interesul a depășit alocarea inițial stabilită. Atunci când fundamentele sunt solide, capitalul privat se mobilizează eficient, chiar și într-un climat general mai prudent”, arată Marius Istrate, Președintele Consiliului Director al TechAngels.

Pe parcursul anului 2025, TechAngels a analizat peste 300 de startup-uri, dintre care 81 au fost prezentate în cadrul pitchurilor săptămânale. Majoritatea acestora au provenit din zona AI și deep tech, urmate de soluții din domeniile sănătății, resurselor umane, fintech, edtech și mobilitate.

Printre startup-urile finanțate în 2025 se numără OptiCom.AI, Evopath, Finor, GapApp și AnimaFelix, iar prin runde follow-on au fost susținute companii precum Quarks Interactive, SalesOmmo, FieldOS și FoodFix. O parte dintre investiții au fost realizate prin sindicalizări, reflectând capacitatea rețelei de a coordona capital privat în jurul unor proiecte validate.

Implicare în proiecte care vizează elaborarea de politici publice

Anul 2025 a însemnat și fluctuații de membership mai vizibile, cu intrări și ieșiri mai frecvente comparativ cu 2024, pe fondul unui climat marcat de decizii mai prudente și de reevaluări ale strategiilor investiționale. TechAngels rămâne o comunitate stabilă, cu peste 130 de membri activi, iar această mobilitate crescută reflectă adaptarea naturală la condițiile de piață.

În paralel cu activitatea investițională, TechAngels și-a extins implicarea în proiecte care vizează elaborarea de politici publice specifice sectorului, pe de-o parte și în ecosistemul regional și european, pe de alta. Membrii rețelei au fost prezenți la evenimente ale rețelelor europene de investitori, EBAN și BAE, la care asociația este membră și ale comunităților tech din 9 țări (UK, Slovenia, Bulgaria, Germania, Croația, Ungaria, Moldova, Belgia, Grecia), facilitând conectarea investitorilor români la comunități internaționale de business angels și expunerea startup-urilor locale la oportunități transfrontaliere.

Începând cu luna octombrie 2025, TechAngels are un nou Consiliu Director pentru mandatul 2025–2027, reconfirmându-l pe Marius Istrate în funcția de Președinte. Din Consiliul Director fac parte Mălin-Iulian Ștefănescu, Sebastian Cochinescu, Ana-Maria Andronic, Mihaela Matei, Cosmin Curticăpean, Vasile Țiple și Gabriel Pană.

Direcțiile prioritare ale mandatului includ dezvoltarea rolului de lead angel, programe structurate de onboarding pentru noii membri, extinderea parteneriatelor internaționale, sprijinul post-investiție și continuarea dialogului cu autoritățile pentru îmbunătățirea cadrului legislativ dedicat investițiilor de tip angel.

TechAngels este cea mai experimentată comunitate de investitori privați care susțin dezvoltarea startup-urilor tehnologice din România și din regiune. Rețeaua numără peste 130 de membri, antreprenori și profesioniști C-level, care investesc capital, expertiză și timp. Portofoliul agregat al membrilor TechAngels include peste 270 de startup-uri, iar investițiile realizate în ultimii 12 ani depășesc 46 de milioane de euro.

***