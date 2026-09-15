TechAngels: Investiții directe de 1,09 mil. € în startup-uri tech în S1

Membrii rețelei de business angels TechAngels au investit direct 1,0887 milioane de euro în startup-uri din tehnologie în primul semestru din 2026, cu aproximativ 18% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, când investițiile directe au totalizat aproximativ 923.000 de euro, potrivit unei analize a organizației.

Datele includ exclusiv investițiile directe realizate de membri și exclud investițiile prin fonduri sau alte vehicule investiționale.

În perioada ianuarie-iunie 2026, 22% dintre membrii TechAngels au realizat cel puțin o investiție directă, față de aproximativ 18% în perioada similară din 2025. 14% dintre membri au investit în startup-uri noi, față de 11% în S1 2025, iar 8% dintre membri au participat la runde follow-on, proporție similară cu cea din anul precedent.

Rundele follow-on au atras volume mai mari de capital, în timp ce investițiile în startup-uri noi au implicat un număr mai mare de membri, potrivit analizei TechAngels.

Pentru a doua jumătate a anului, membrii au indicat intenții de investiții directe în valoare totală de 2,18 milioane de euro. Suma reprezintă intențiile declarate pentru S2 și nu investiții deja realizate. Totodată, 58% dintre respondenți au declarat că intenționează să continue investițiile în 2026, dacă vor identifica oportunități potrivite.

128 de startup-uri analizate

În perioada ianuarie-iunie 2026, membrii TechAngels au analizat 128 de startup-uri și au întâlnit 35 de echipe în sesiuni de pitch.

Structura startup-urilor întâlnite în sesiunile de pitch a fost următoarea: companiile B2B din zona enterprise workflow, operațiuni, conformare și securitate software au reprezentat 34,3% din total. Startup-urile din zona sănătății, wellbeing și educației au reprezentat 25,7%, iar cele de tip marketplace, community și consumer engagement au avut o pondere de 20%. Alte 20% dintre companiile analizate au fost din zona hardware, deeptech, infrastructură, dual-use sau industrie.

În funcție de problemele abordate, 37,1% dintre startup-uri au vizat procese de business, operaționale, de securitate sau conformare care sunt manuale, fragmentate sau ineficiente. Alte 22,9% au lucrat pe probleme de discovery, engagement, marketplace liquidity, conținut sau interacțiune comunitară.

Soluțiile pentru infrastructură fizică, tehnică, industrială, energetică sau de securitate au reprezentat 20%, iar cele orientate către comportament individual, wellbeing, educație, obiceiuri sau performanță personală au reprezentat alte 20%.

AI a fost inclus ca element important al soluției în 68,6% dintre startup-urile prezentate în sesiunile de pitch.

Analiza financiară pentru primul semestru a fost realizată de TechAngels pe baza informațiilor transmise de membri. Datele referitoare la tipurile de startup-uri și la utilizarea AI se referă la companiile întâlnite în sesiunile de pitch din perioada ianuarie-iunie 2026.

Potrivit datelor furnizate de organizație, TechAngels are peste 130 de membri, iar portofoliul agregat al acestora include peste 270 de startup-uri. Investițiile realizate de membri în ultimii 12 ani depășesc 46 de milioane de euro.

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