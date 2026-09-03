Industria textilă europeană cere o taxă de 10 euro pe coletele mici din afara UE – Taxa de 3 euro a redus cu -40% importurile de colete din China

Principalele confederații europene din sectorul textilelor au lansat marți un apel la adresa Comisiei Europene, prin care îi cer acesteia să stabilească la 10 euro per colet viitoarea taxă de manipulare pe care intenționează să o introducă pentru coletele mici din afara UE, care provin în principal din China, anunță AFP, citat de Agerpres.

Uniunea Europeană a luat măsuri drastice pentru a proteja piața unică europeană de platformele de vânzări online, precum Stein, Temu sau AliExpress, acuzate de poluarea aerului și de concurență neloială.

Taxa de 3 euro aplicată de la 1 iulie a generat o scădere de 40% a coletelor mici venite din China

Începând cu 1 iulie, Uniunea Europeană a introdus o taxă vamală fixă de 3 euro, care se aplică coletelor mici cu valoarea sub 150 euro care intră în UE în mare măsură prin comerțul electronic.

Taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie tarifară de produse, nu pentru fiecare articol în parte. Astfel, o comandă care conține cinci tricouri este taxată cu 3 euro, deoarece toate produsele aparțin aceleiași categorii tarifare. În schimb, o comandă care include trei tricouri și un ceas este taxată cu 6 euro, întrucât produsele se încadrează în două categorii tarifare diferite.

Responsabilitatea declarării și achitării taxei revine vânzătorului sau importatorului, în cadrul procedurilor vamale.

În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici (dintre care 93% din China) au intrat pe piața europeană, reprezentând peste 180 în fiecare secundă și de patru ori mai mult decât în 2022.

Taxa de trei euro a generat o scădere de până la 40% a importurilor de colete pe piața europeană, conform cifrelor oferite de ministrul francez de Finanțe.

UE vrea să impună o nouă taxă de manipulare pe coletele din China, posibil de 2 euro

UE intenționează să suplimenteze această măsură în noiembrie cu o „taxă de manipulare”. Suma nu a fost încă stabilită, dar ar putea ajunge la doi euro per colet.

„Nu ne putem opri aici”, a declarat marți Mario Jorge Machado, președintele Euratex, principala confederație europeană din sectorul textilelor, vorbind în fața reprezentanților industriei, reuniți la târgul Premiere Vision de la Villepinte, lângă Paris.

Marți, Euratex a solicitat ca aceste taxe să fie majorate la 10 euro per colet și ca veniturile rezultate să fie alocate consolidării controalelor vamale, mai degrabă decât să fie absorbite în bugetul general al Comisiei Europene.

Euratex reprezintă aproape treizeci de federații europene ale industriei textile, în special în Franța, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Elveția și Marea Britanie. Sectorul reprezintă 1,2 milioane de locuri de muncă în Europa, a menționat Euratex.

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