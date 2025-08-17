Dinamica și structura importurilor României din China, sau de ce noua taxă Temu/Shein nu va avea decât impact marginal

Noua taxă de 25 de lei pe coletele mici din țările extra-comunitare, anunțată miercuri de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, readuce în atenție creșterea masivă a importurilor României din China, care, amintim, în primele 4 luni din 2025 au fost cu 32,1% mai mari comparativ cu primele 4 luni din 2024.

Taxa, ce se va aplica fluxurilor extra-comunitare de colete, vizează explozia de comenzi sub 150 de euro care nu sunt taxate (și practic subvenționate). Aceste colete au crescut puternic și au ajuns la 225.000 de colete/zi, iar așteptarea este ca noua taxă să aducă +1,3 miliarde de lei în plus la buget.

Această explozie de importuri din China are loc într-un context mai larg, european, fluxurile extra-comunitare de colete sub 150 de euro crescând de 4 ori în ultimii 4 ani la nivelul UE. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi – 3.000-4.000 de colete pe zi la 225.000 de colete pe zi în prezent.

Ministerul Finanțelor invită chinezii să își facă centre logistice în România. Efectul noii taxe va fi marginal, având în vedere în trendul general și politicile de discount ale chinezilor

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a motivat noua taxă Temu/Shein prin faptul că sunt foarte mulți antreprenori români, aproape 40.000 de antreprenori români, care vând în online și ”care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare”.

Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară. Sunt efecte de mediu, logistice – pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete pentru că posibilitățile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici”, a spus Nazare.

Acesta a explicat că taxa va fi instituită printr-o conlucrare cu companiile de curierat care preiau aceste colete astfel încât să fie prinse atât coletele care vin direct din zone extracomunitare în România, cât și cele care vin în România prin alte hub-uri ale firmelor de tip Temu/Shein/AliExpress/Trendyol.

”Evident că, odată instituită taxa, cei care vor să își stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România nu vor mai trebui să plătească acești bani. Îi invităm pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină și să își stabilească hub-uri logistice în România”, a mai spus Ministrul.

De menționat totuși că taxa este obiectiv una mică (efect de descurajare spre zero) și poate fi egalată cu ușurință prin cupoanele de reduceri pe care le oferă acești comercianți extracomunitari în fiecare zi.

În plus, Temu, cel mai popular dintre comercianții fast-fashion chinezi, folosește depozite din România/Estul Europei (Ungariei), din moment ce consumatorii din România pot selecta la comandă produse marcate cu eticheta „depozit local” sau „livrare rapidă”, care indică faptul că marfa este expediată direct din depozitele locale și sunt livrate în 3 zile.

Cum arată comerțul României cu China: Val masiv de importuri, evoluție slabă la exporturi. Strategia chinezilor: să inunde toate piețele cu ce nu mai pot vinde în SUA

Importul României de bunuri din China a totalizat în primele 4 luni din 2025 aproximativ 2,84 miliarde de euro, de aproape 12 ori mai mult decât valoarea exporturilor României către cea de-a doua economie a lumii, care au totalizat în primele 4 luni din an doar 223,72 milioane de euro. Mai mult, exporturile României către China înregistrează o scădere anuală de -10%.

Exportatorii chinezi încearcă cu disperare să găsească noi piețe de consum după ce SUA, cea mai mare astfel de piață de consum, și-a ridicat în jurul său un zid tarifar ce a dus la o prăbușire de -24% a importurilor din China.

Ce importăm (și) mai mult din China: echipamente electrice și electronice, textile și încălțăminte, mașini și echipamente, materii prime

În cazul României, datele comerciale defalcate transmise CursDeGuvernare.ro de către Statistica de la București arată creșteri masive în special în zona bunurilor tehnologice și a textilelor.

1, Echipamente electrice și bunuri electronice (inclusiv telefoane, calculatoare, componente)

2023: ~1,05 mld. €

2024: ~1,14 mld. € (+8,6%)

2025: ~1,48 mld. € (+29,8%)

Creștere accelerată, mai ales în 2025. Reprezintă peste jumătate din totalul importurilor din China. Aici intră și produsele tip „fast-tech” livrate prin platforme ca Temu și AliExpress.

2, Textile, îmbrăcăminte și încălțăminte

2023: ~309 mil. €

2024: ~336 mil. € (+8,7%)

2025: ~438 mil. € (+30,4%)

Creșterea este susținută de segmentul fast-fashion (Temu, Shein) și de politicile agresive de discount – segment direct vizat de noua taxă pe colete.

3, Produse din plastic, cauciuc și articole diverse pentru uz casnic

2023: ~202 mil. €

2024: ~183 mil. € (−9,3%)

2025: ~230 mil. € (+25,7%)

După scădere în 2024, piața revine în 2025, semn că și categoriile mai ieftine de bunuri au prins avânt.

4, Mobilier, jucării și articole de agrement

2023: ~126 mil. €

2024: ~120 mil. € (−4,8%)

2025: ~139 mil. € (+15,8%)

Dinamică mai lentă, dar tot pe creștere în 2025.

5. Alte categorii (mașini, piese auto, chimicale, metale)

2023: ~382 mil. €

2024: ~372 mil. € (−2,6%)

2025: ~553 mil. € (+48,7%)

Segment volatil, dar în 2025 are cea mai mare creștere procentuală. Se conturează o creștere a dependenței de input-uri critice (echipamente, materii prime).

Per total, structura importurilor din China e dominată de electronice și fast-fashion, care împreună fac peste 2/3 din total.

În plus, creșterea din 2025 este masivă pe toate categoriile, dar mai ales pe electronice, textile, îmbrăcăminte și încălțăminte și pe alte bunuri industriale (+30–50%), conform datelor INS pe primele 4 luni din 2025, comparativ cu cele pe primele 4 luni din 2024 și 2023.

