Taxă de 100.000 dolari pentru vizele de muncă H-1B impusă de administrația Trump – strategia industriei IT indiene e dată peste cap

Sectorul IT al Indiei, evaluat la 283 de miliarde de dolari, este obligat să își regândească strategia de dezvoltare bazată de mult timp pe direcționarea specialiștilor către proiecte americane, după ce președintele american Donald Trump a impus o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B începând de duminică, relatează Reuters.

Dacizia ar putea face parte din presiunile pe care SUA le pun asupra Indiei, pentru a o opri să mai cumpere gaze și petrol rusești.

IT-ul indian, care realizează 57% din cifra de afaceri totală pe piața americană, a beneficiat mult timp de pe urma programelor de vize de muncă ale SUA și de outsourcing-ul producției de software și a serviciilor destinate companiilor, a devenit o problemă care i-a nemulțumit pe mulți americani care și-au pierdut locurile de muncă în favoarea migranților mai ieftini veniți din India.

Aproape trei sferturi din vize mergeau în India

India a fost de departe cea mai mare beneficiară a programului Visa H-1B, deținând 71% din totalul vizelor emise, în timp ce China s-a clasat pe locul secund cu 12%, conform datelor oficiale ale SUA.

Decizia președintelui Trump de reduce drastic programul H1-B va obliga firmele IT care oferă servicii unor clienți precum Apple, JPMorgan Chase, Walmart, Microsoft, Meta și Alphabet, să reununțe la rotația specialiștilor aduși din India, să intensifice angajările de cetățeni americani sau a celor care dețin cartea verde, și să mărească volumul outsourcing offshore, afirmă experții intervievați de Reuters.

Taxa de viză este plătită de compania care angajează lucrătorii străini, iar un adaos de 100.000 de dolari ar însemna că doar cei mai valoroși angajați ar justifica costul suplimentar. Mulți critici ai politicilor de imigrare susțin că acesta este un lucru bun, deoarece angajații veniți din țări mai sărace acceptă salarii cu până la 30% mai mici decât omologii lor americani. Acasta se datorează faptului că puterea de cumpărare a dolarului american în țara de origine compensează cu prisosință pierderea de 30% din salariu, De exemplu, un venit lunar de 2.000 de dolari în India echivalează cu un „stil de viață al clasei avute”.

Cu alte cuvinte, este un scenariu câștigător pentru toți: corporațiile câștigă prin costuri mai mici ale forței de muncă iar migranții câștigă transferându-și salariile acasă, unde vor cumpăra mult mai multe produse. Nemuțumit este lucrătorul mediu american care se confruntă cu reducerea oportunităților de angajare.

Lovitură dură pentru economia Indiei

Oficialii indieni au declarat sâmbătă că examinează implicațiile deciziei Statelor Unite de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B, dar au subliniat că măsura ar putea avea „consecințe umanitare prin greutățile cauzate familiilor”. „Implicațiile complete ale măsurii sunt studiate de către toți cei implicați, inclusiv de industria indiană, care a publicat deja o analiză inițială care clarifică unele percepții legate de programul H-1B”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe.

În primul rând, taxa de 100.000 de dolari impusă vizelor H-1B va eradica programul. Este, practic, o interdicție de intrare în SUA în baza vizei H-1B fără a se mai parcurge lungul proces necesar abrogării Legii Imigrației din 1990.

În prezent, aproximativ 300.000 de angajați indieni cu „înaltă calificare”, majoritatea din industria tehnologiei, dețin vize H-1B în SUA. Criticii spun că termenul „înaltă calificare” e folosit deoseori abuziv, deoarece mulți angajați migranți își supraevaluează competențele la venirea în SUA și oferă mai puțin în comparație cu un angajat american mediu în același domeniu.

De asemenea, India este cel mai mare beneficiar din lume de remitențe provenite din SUA (bani transferați de migranții din SUA la rudele din țară). Fără a beneficia de remitențele din SUA, India pierde venituri de peste 140 de miliarde dolari (aproape 30% din veniturile sale fiscale anuale). Fără acești bani, economia Indiei va avea de suferit.

Mai mult, rupia indiană s-a devalorizat în această lună până la valori minime record. Țara este puternic dependentă de importurile de petrol, care este achiziționat în principal plătind dolari. Fluxul valutar generat de migranții din SUA către economia indiană este mai importantă ca niciodată, iar pierderea acestor venituri ar putea să marcheze intrarea în recesiune.

