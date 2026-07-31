TAROM va transmite Comisiei Europene un nou plan de restructurare. Miruță: Compania riscă să restituie ajutorul de stat dacă nu demonstrează că este viabilă

TAROM va transmite Comisiei Europene un nou calendar pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin planul de restructurare și va prezenta, la mijlocul lunii septembrie, un plan refăcut, construit pe date financiare reale, venituri certe și cheltuieli reduse, a anunțat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Ministrul susține că planul de restructurare convenit anterior cu Comisia Europeană nu a fost implementat conform obligațiilor asumate, iar în forma actuală nu demonstrează viabilitatea companiei. În aceste condiții, România riscă să fie obligată să restituie banii primiți de TAROM, dacă operatorul nu poate demonstra viabilitatea până la finalul anului 2026.

„TAROM a avut un plan de restructurare agreat, în baza căruia a primit foarte mulți bani. Perioada de implementare a fost 2024–2026, însă planul propus chiar de conducerea companiei nu a fost parcurs, iar obligațiile asumate nu au fost îndeplinite”, a declarat Radu Miruță.

„În condițiile actuale, generate de modul în care TAROM a fost condusă și coordonată în ultimii ani, la finalul anului 2026, toți banii primiți trebuie restituiți dacă planul de restructurare nu demonstrează viabilitate. Iar în forma actuală, nu o demonstrează”, a adăugat ministrul.

Trei termene pentru refacerea planului

În urma discuțiilor de la Ministerul Transporturilor cu directorul general interimar al TAROM, președintele Consiliului de Administrație, directorul financiar și directorul comercial, au fost stabilite mai multe termene pentru reluarea demersurilor cu Comisia Europeană.

„În următoarele trei zile vom informa Comisia Europeană printr-o adresă că ceea ce TAROM trebuia să facă până la 1 iunie și nu a făcut va fi realizat în regim accelerat”, a anunțat Miruță.

Al doilea termen este de șase săptămâni, perioadă în care autoritățile și conducerea companiei vor propune un proiect privind viitorul TAROM și vor solicita o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Europene.

„În șase săptămâni vom propune un proiect pentru viitorul TAROM și vom solicita o întrevedere la Comisia Europeană pentru a prezenta argumentele”, a spus ministrul.

Ulterior, la mijlocul lunii septembrie, TAROM urmează să transmită Comisiei Europene noul plan de restructurare.

„La mijlocul lunii septembrie vom transmite un plan onest, construit pe date financiare reale, pe venituri certe și pe cheltuieli reduse”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit ministrului, noua conducere a TAROM a început deja procesul de refacere a bugetului companiei pornind de la situația financiară reală.

Miruță: „Avioanele TAROM trebuie să zboare”

Radu Miruță susține că obiectivul este menținerea TAROM în funcțiune, compania fiind considerată strategică pentru România.

„Avioanele TAROM trebuie să zboare, iar pentru asta trebuie să existe șefi care să vrea, să știe ce trebuie corectat și să aibă curajul să se raporteze la adevăr, nu să tragă de cifre doar pentru a se preface că fac management”, a afirmat ministrul.

El a criticat modul în care compania a fost administrată în ultimii ani și a spus că situația constatată după analizarea datelor este gravă.

„Atunci când dai la o parte minciunile celor care au condus până acum această companie spre prăpastie, adevărul arată grav”, a transmis Miruță.

Ministrul a mai spus că autoritățile încearcă să recupereze întârzierile și să refacă planul de restructurare astfel încât compania să poată continua să funcționeze.

„Da, uneori trebuie să strângem cioburile lăsate de cei care au considerat compania statului un loc de petrecere privată. Uneori au fost sparte atât de multe farfurii în timpul distracției, încât e critic de târziu. Dar pentru o companie strategică precum TAROM trebuie făcut tot ce este necesar. Asta facem”, a declarat Radu Miruță.

Schimbare la conducerea TAROM

Demersurile pentru refacerea planului vin după schimbarea conducerii companiei.

Pe 24 iulie, ministrul interimar al Transporturilor a anunțat revocarea lui Bogdan Costaș din funcția de director general al TAROM, după ce Consiliul de Administrație a constatat că acesta nu a luat măsurile necesare pentru refacerea bugetului pe baza datelor financiare reale și că au existat întârzieri în demersurile către Comisia Europeană privind modificarea planului de restructurare.

În locul lui Bogdan Costaș, Consiliul de Administrație l-a desemnat director general interimar pe Cristian Anghel, fost director de operațiuni la sol. A fost demarată și procedura pentru selectarea unui director general permanent.

Ajutor de restructurare de 95,3 milioane de euro

Comisia Europeană a aprobat, în aprilie 2024, un ajutor de restructurare pentru TAROM în valoare de până la 95,3 milioane de euro, echivalentul a 473,69 milioane de lei.

Potrivit Comisiei, măsura a fost aprobată pentru a permite companiei să își restabilească viabilitatea pe termen lung. Planul includea măsuri de raționalizare a operațiunilor, reînnoirea flotei și reducerea costurilor. Ajutorul este însoțit de măsuri destinate limitării denaturării concurenței, între care reducerea numărului de rute și de aeronave, capacitatea redusă urmând să fie menținută pe perioada restructurării, până la 31 decembrie 2026.

Măsura aprobată de Comisie include anularea unei datorii de aproximativ 49,53 milioane de euro, reprezentând valoarea ajutorului pentru salvare aprobat în 2020 și dobânzile aferente, precum și o injecție de capital de aproximativ 45,77 milioane de euro. Comisia a precizat că TAROM urma să aibă și o contribuție proprie de aproximativ 77,66 milioane de euro, provenită din venituri din vânzarea de aeronave și dintr-un contract de leasing financiar încheiat în condițiile pieței.

Planul de restructurare aprobat de Comisie are ca perioadă de implementare până la 31 decembrie 2026. În prezent, autoritățile române încearcă să recupereze întârzierile și să convină cu executivul european asupra unui nou calendar și asupra formei revizuite a planului.

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