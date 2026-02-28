Tarom suspendă zborurile comerciale către şi dinspre Tel Aviv, în perioada 28 februarie – 3 martie 2026

Compania Tarom a anunțat sâmbătă suspendarea temporară a zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv, în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce Israelul şi-a închis spaţiul aerian în urma atacurilor împotriva Iranului și a răspunsului așteptat din partea Teheranului.

” Autorităţile israeliene au declarat închiderea temporară a spaţiul aerian al Israelului şi aeroportul internaţional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 şi A0196/26. În aceste condiţii, zborurile comerciale regulate către şi dinspre Tel Aviv nu pot opera. În consecinţă, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv”, informează compania.

Tarom precizează că monitorizează permanent evoluţiile din Israel, în coordonare cu partenerii operaţionali şi autorităţile relevante, pe multiple planuri – securitate, spaţiu aerian şi operare aeroportuară şi va reveni cu noi informaţii în timp real.

”Siguranţa pasagerilor şi a echipajelor reprezintă prioritatea TAROM. Compania va relua operarea zborurilor către Tel Aviv imediat ce condiţiile operaţionale vor permite acest lucru”, informează compania.

Sunt anulate zborurile OTP–TLV şi TLV–OTP precum şi a cursele de retur aferente:

28 februarie: RO155 OTP–TLV

1 martie: RO156 TLV–OTP, RO2153 OTP–TLV, RO2154 TLV–OTP

2 martie: RO155 OTP–TLV

3 martie: RO155 OTP–TLV, RO156 TLV–OTP

Opţiuni pentru pasagerii afectaţi

Pasagerii cu rezervări pe zborurile Tarom către/dinspre Tel Aviv în perioada afectată vor fi informaţi direct şi pot opta pentru reprogramarea călătoriei (rebooking) pentru o dată ulterioară, după reluarea operaţiunilor;

Pentru informaţii actualizate privind zborurile, pasagerii sunt rugaţi să consulte www.tarom.ro sau să contacteze Call Center TAROM.

****