TAROM respinge afirmațiile privind falimentul iminent al companiei și afirmă că își desfășoară activitatea „în condiții de siguranță și eficiență”

Compania națională TAROM consideră iresponsabile declarațiile senatorului USR, Cristian Ghinea, potrivit cărora operatorul aerian va intra în faliment și transmite că își va continua activitatea în condiții de siguranță și eficiență, menținând o politică comercială competitivă.

„Compania Națională de Transport Aerian TAROM avertizează că, în urma declarațiilor iresponsabile din partea unui parlamentar al României, contrazise de evoluția reală a companiei, care își îmbunătățește performanța operațională și comercială, a devenit subiectul unui sabotaj al activității curente, în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piață. TAROM respinge ferm declarațiile senatorului Ghinea și le transmite pasagerilor că își va continua activitatea în condiții de siguranță și eficiență, menținând o politică comercială competitivă”, se arată într-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de către compania aviatică.

Aceasta precizează că nu este subvenționată din bugetul de stat și se autofinanțează prin generarea de venituri într-o piață acerb concurențială. În acest context, operatorul aerian consideră că atacurile recente trădează o atitudine de sabotare a activității companiei TAROM în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piață.

De altfel, susține TAROM, aceste declarații vin pe o situație existentă în aviație, cu pasageri abandonați la sol de operatori privați și declarații publice ale altor operatori privați privind intenția de a prelua rutele companiei naționale.

TAROM menționează că se află în plin proces de reînnoire și unificare a flotei iar cele patru aeronave noi Boeing 737 MAX fac parte dintr-o strategie de consolidare operațională.

„Considerăm că afirmațiile unui reprezentant al Senatului României, care îndeamnă publicul să nu mai achiziționeze bilete TAROM, constituie un atac nejustificat și incorect asupra companiei naționale. Senatorul din spatele acestor atacuri se comportă precum Cronos, din mitologia greacă, care își înghițea propriii copii de teama unei profeții potrivit căreia unul dintre ei avea să-l detroneze, în cazul nostru, de teamă că vom reuși să devenim viabili. Recomandarea publică de a nu mai cumpăra bilete TAROM reprezintă, în opinia companiei, un îndemn la sabotarea intereselor comerciale proprii, tocmai în perioada în care aceasta implementează măsuri de modernizare și eficientizare. Reafirmăm faptul că TAROM consideră firească competiția și dezavuează comportamentele necrofage”, subliniază comunicatul citat.

În baza analizei celor mai recente date, TAROM raportează un grad de ocupare mai ridicat în lunile iulie și august 2026 față de aceleași perioade ale anului precedent, atingând 82% în august. La nivelul întregii activități de transport, incluzând cursele regulate și charter, gradul de ocupare a crescut la 80% în iulie 2026, comparativ cu 75% în iulie 2025, reprezentând un avans de 5 puncte procentuale. În august 2026, gradul de ocupare a ajuns la 82%, față de 77% în aceeași lună a anului precedent, în creștere cu 5 puncte procentuale.

Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) raportează pentru Europa un grad de ocupare de 87,7% pentru piața totală a transportatorilor europeni, pentru lunile de vară ale lui 2026.



Analiza realizată ca parte a demersurilor de evaluare și raportare traversate de companie, indică faptul că TAROM a transportat mai eficient capacitatea disponibilă în lunile iulie și august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, explică sursa citată.

Avioanele companiei au avut un grad de ocupare mai ridicat în ambele luni, traficul de pasageri raportat la distanțele parcurse a crescut cu 1,3%, iar numărul pasagerilor care au călătorit prin acordurile code-share a avansat cu 6,5%.

Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat, recent, într-un podcast că TAROM ar urma să intre în faliment în „următoarele șase luni” și i-a sfătuit pe călători să nu mai cumpere bilete pentru zboruri programate peste două luni.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul național al României deține o flotă de 14 aeronave și are în portofoliul său peste 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.

***