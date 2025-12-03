Țările NATO anunță un ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina

Mai multe țări din NATO au anunțat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina și au cerut Moscovei să înceteze cu amenințările și să înceapă negocieri serioase cu Kievul.

Miniștrii de externe ai NATO au dat startul unei reuniuni la Bruxelles fără secretarul de stat american Marco Rubio, a doua zi după o nouă rundă de discuții între Rusia și Statele Unite la Moscova, încheiate fără „niciun compromis”.

„Discuțiile de pace sunt în desfășurare, ceea ce este un lucru bun, dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că, în timp ce acestea au loc și fără a ști când se vor încheia, Ucraina se află în cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Mai mulți miniștri au subliniat lipsa de angajament a Kremlinului față de pace în urma acestor discuții de la Moscova. „Președintele Putin ar trebui să înceteze bravada și vărsarea de sânge și să fie pregătit să vină la masa negocierilor pentru a susține o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina”, a declarat ministrul de externe britanic, Yvette Cooper.

Vladimir Putin a spus, marți seară, că țara sa este pregătită pentru război împotriva Europei dacă aceasta decide să îl lanseze.

Rușii „nu sunt absolut deloc interesați nici de un armistițiu, nici de un acord de pace”, a subliniat și ministrul de externe lituanian, Kestutis Budrys, la sosirea sa la Bruxelles, cerând aliaților NATO să sprijine Ucraina.

Mai multe țări – inclusiv Norvegia, Polonia și Germania – au anunțat miercuri că vor achiziționa arme americane în valoare de aproximativ un miliard de euro pentru Ucraina.

Potrivit Reuters, ministrul de externe norvegian, Espen Barth Eide, a promis miercuri o investiție de 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de arme pentru Ucraina.

Iar ministrul de externe german, Johann Wadephul, a anunțat că Berlinul va oferi încă 200 de milioane de dolari pentru livrări de arme și muniții de fabricație americană către Ucraina. Cifra vehiculată de Wadephul este ceva mai mare decât cele 174,6 milioane de dolari promise anterior de ministrul apărării german, Boris Pistorius, remarcă dpa, preluată de Agerpres.

Aceste achiziții vor fi efectuate în cadrul programului PURL (lista de cerințe prioritare pentru Ucraina – n.r.), care vizează dotarea Ucrainei cu arme americane și este finanțat de țări europene. Programul a strâns deja aproximativ patru miliarde de euro.

Canada a promis, de asemenea, 200 de milioane de euro, iar Olanda a anunțat luni un angajament de 250 de milioane de euro.

Franța, care nu participă la acest program, este sub presiunea partenerilor săi, inclusiv a Germaniei și a Olandei, să contribuie mai mult la sprijinul militar pentru Ucraina.

