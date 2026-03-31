Țările din Asia își cresc producția de energie pe bază de cărbune pentru a compensa reducerea livrărilor de GNL

Cărbunele își crește ponderea în mixul energetic din Asia, dat fiind efortul țărilor din regiune care se străduie să limiteze deficitul din aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate – GNL, provocat de războiul din Orientul Mijlociu, conform Financial Times.

Pe fondul restrângerii aprovizionării cu gaze naturale din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz și a prețurilor exorbitante pentru GNL, pe care puțini cumpărători din Asia și le pot permite, țările din regiune renunță la restricțiile anterioare privind utilizarea generării de energie pe bază de cărbune.

Economiile dezvoltate precum Japonia și Coreea de Sud cresc producția de energie electrică pe bază de cărbune, în timp ce națiunile în curs de dezvoltare, China, India, Bangladesh și cea mai mare parte a Asiei de Sud-Est se bazează și mai mult pe cărbune, deoarece gazul a devenit rar și mult mai scump.

Țările asiatice „deschid robinetul pentru producția de cărbune pentru a compensa creșterea prețurilor la gaze și riscul de aprovizionare”, a declarat pentru Financial Times Anthony Knutson, director global al departamentului pentru cărbune de la Wood Mackenzie.

Cărbunele nu poate înlocui complet reducerea livrărilor de gaze, dar creează o zonă tampon pentru a ajuta Asia să treacă prin cea mai mare furtună a aprovizionării cu materii prime energetice din istorie.

China, India, Coreea de Sud, Japonia și întreaga Asie de Sud-Est și de Sud utilizează capacitățile de producție energie pe bază de cărbune pe care le-au conservat în ultimii ani. Păstrarea unui mix energetic diversificat și securitatea energetică, în detrimentul politicilor de mediu, le ajută în prezent să traverseze criza, deoarece prețurile spot ale GNL în Asia au crescut cu 70%, până la maximumul ultimilor trei ani.

Blocajul actual din aprovizionarea cu gaze, odată cu încetarea livrărilor de GNL din Qatar, poate fi imediat compensat, cel puțin parțial, de cărbune în sistemele energetice din Japonia, Coreea de Sud, China, India și Asia de Sud-Est, au declarat analiștii de la Wood Mackenzie.

Creșterea capacității de producție a energiilor regenerabile și concentrarea sporită pe producția internă de gaze, acolo unde este posibil, ar putea, de asemenea, atenua pierderile din livrările cu gaze din Orientul Mijlociu, dar acestea nu sunt soluții care pot fi puse în practică imediat, potrivit WoodMac.

În concluzie, cărbunele rămâne soluția imediată pentru a înlocui gazele naturale. Deși prețurile cărbunelui au crescut cu 17% de la începutul războiului, creșterea este mică în comparație cu creșterea de 70% a prețurilor spot ale GNL-ului din Asia.

***