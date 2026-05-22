Țările baltice cer NATO transformarea misiunii de poliție aeriană într-o misiune completă de apărare aeriană – beneficiară ar fi și România

Președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei au cerut consolidarea urgentă a apărării aeriene pe flancul estic al NATO și transformarea actualei misiuni de poliție aeriană într-o misiune completă de apărare aeriană, pe fondul intensificării incidentelor cu drone în regiunea baltică și al tensiunilor crescute cu Rusia.

„Subliniem că întărirea capacităților de apărare pe flancul estic al NATO rămâne o prioritate, în special în ceea ce privește asigurarea unei apărări aeriene robuste. De aceea, subliniem necesitatea trecerii de la o misiune de poliție aeriană la una de apărare aeriană și a consolidării prezenței aliate în țările noastre cu capabilități anti-dronă”, au declarat președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei într-o declarație comună publicată pe fondul unei serii de incidente recente care au implicat drone în spațiul aerian al statelor baltice.

Liderii celor trei state – Alar Karis, Edgars Rinkēvičs și Gitanas Nausėda – au transmis declarația după mai multe incidente în care vehicule aeriene fără pilot au traversat granițele statelor baltice dinspre Rusia și Belarus, generând alerte de securitate în regiune și reacții din partea NATO.

„Statele baltice nu au permis niciodată ca teritoriul și spațiul lor aerian să fie utilizate pentru atacuri cu drone asupra unor ținte din Rusia.”

Totodată, declarația respinge acuzații potrivit cărora Ucraina ar folosi spațiul aerian NATO pentru atacuri împotriva Rusiei. Potrivit acestora, Moscova încearcă prin astfel de acuzații să distragă atenția comunității internaționale de la războiul împotriva Ucrainei și de la dreptul Kievului la autoapărare, prevăzut de articolul 51 al Cartei ONU. Liderii baltici și-au reafirmat „solidaritatea deplină” cu Ucraina.

„Respingem categoric campania continuă de dezinformare a Federației Ruse împotriva țărilor noastre. Ca aliați NATO responsabili, statele baltice nu au permis niciodată ca teritoriul și spațiul lor aerian să fie utilizate pentru atacuri cu drone asupra unor ținte din Rusia”, au transmis cei trei șefi de stat.

Accelerarea investițiilor în apărare

În declarație este subliniată și necesitatea accelerării unor proiecte regionale de securitate, precum Baltic Defence Line și inițiativa europeană Eastern Flank Watch, considerate esențiale pentru consolidarea frontierei estice a Uniunii Europene și a NATO.

„Acordăm prioritate investițiilor în sisteme de apărare aeriană. În acest context, subliniem importanța măsurilor consolidate ale NATO pe flancul estic și solicităm întărirea acestor misiuni cu capabilități suplimentare”, au adăugat liderii.

Apelul comun survine într-un context regional tensionat

Pe 17 mai, o dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, determinând NATO să ridice de la sol aeronave de reacție rapidă. În urma incidentului, Rusia a susținut că atacuri asupra teritoriului său ar fi fost pregătite din Letonia, acuzații respinse de autoritățile ucrainene.

Anterior, la 13 mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase că Kievul va trimite specialiști militari în Letonia și Lituania pentru a sprijini protejarea spațiului aerian și combaterea amenințărilor moderne.

Pe fondul acestor incidente, statele baltice și-au intensificat apelurile pentru o adaptare a posturii defensive a NATO, argumentând că actuala misiune de poliție aeriană nu mai este suficientă în fața amenințărilor emergente generate de războiul din regiune și de proliferarea atacurilor cu drone.

