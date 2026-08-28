Tariful pentru apă, majorat cu 0,85 lei/mc, în Capitală – este al doilea cel mai mic din țară

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat vineri actul adițional la contractul de concesiune încheiat între PMB și Apa Nova, care prevede un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare, în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Actul adițional include și majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că programul prevede intervenții pe 221 de kilometri de rețele de apă și canalizare, în toate cele șase sectoare ale Bucureștiului.

„Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Vom avea 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușire a carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații, bazine de retenție locale pentru a prelua surplusul de apă în zonele despre care știm că sunt inundabile, precum și stații locale de pompare”, a spus el, în ședința CGMB, citat de Agerpres.

Investițiile sunt necesare pentru adaptarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare la evoluțiile tehnologice și la schimbările climatice.

Al doilea cel mai mic tarif din țară

„În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar beneficiile, prin finanțarea acestui program de investiții, sunt esențiale. Nu sunt beneficii care să înceapă mâine, vor fi pe următorii zece ani. Acum se lucrează la studii de fezabilitate, va urma proiectare tehnică”, a precizat Ciucu.

„A crescut destul de mult Bucureștiul – organic sau mai puțin organic. Sistemul de canalizare trebuie să fie extins, nu mai face față. Ați văzut ce s-a întâmplat la ultima ploaie serioasă, în care zona Parcului Carol a fost deja inundată. Este nevoie de bani pentru viitor, pentru a face aceste investiții”, a spus Ciucu.

Rețeaua de canalizare trebuie redimensionată

Directorul general al Direcției Servicii Publice, Roxana Ionescu, a explicat miercuri, în ședința Comisiei Economice a CGMB, că actul adițional este rezultatul negocierilor desfășurate între ianuarie 2025 și august 2026, în cadrul unor grupuri paritare formate din experți ai Municipalității și ai Apa Nova.

Noul program de investiții are o valoare de aproape 500 de milioane de euro.

„Schimbările profilului precipitațiilor impun redimensionarea rețelelor de canalizare și construirea unor bazine de retenție acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic și financiar”, a mai spus aceasta.

Un alt obiectiv este corelarea șantierelor pentru modernizarea liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare cu lucrările pentru apă și canalizare.

„Programul actual de investiții obligatoriu este deja implementat în proporție de 66%, spre finele anului 2026. Restul de proiecte sunt deja angrenate și sunt într-un grad de maturitate ridicat. De aici a devenit oportună înființarea unui nou program, un program de investiții în infrastructură pentru dezvoltare urbană. S-a dezvoltat o listă de obiective de investiții orientativă, pe care o vom implementa în următorii ani. Acest program nou de investiții conține o componentă a Municipiului București. Ea este estimată la aproximativ 220 de milioane de euro pe componenta PMB și de 300 de milioane de euro pe componenta concesionarului, respectiv Apa Nova”, a explicat Roxana Ionescu.

****