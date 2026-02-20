Curtea Supremă a SUA anulează tarifele globale impuse de administrația Trump, invocând un ”vid legislativ”. Administrația are un plan B pentru a echilibra balanța comercială

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri că tarifele vamale globale impuse de președintele Donald Trump sunt ilegale, relatează Wall Street Journal (WSJ).

Hotărârea este una majoră, care contravine priorităților Casei Albe de a reechilibra balanța comercială puternic deficitară a SUA.

Tarifele aflate în analiza Curții Supreme reprezentau majoritatea măsurilor comerciale introduse de administrația Trump în 2025. Potrivit Tax Foundation, acestea ar fi urmat să aducă la buget aproximativ 1.500 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

Administrația Trump pregătește de ceva timp planul B: Impunerea tarifelor prin intermediul altor legi. SUA are deficite comerciale anuale din 1975

Administrația Trump a impus pentru prima dată aceste taxe vamale în februarie anul trecut, ele vizând Canada, China și Mexic. Cele 3 state au fost acuzate că nu fac suficient pentru a opri traficul de fentanil și alte droguri ilegale către SUA. Taxele vamale au fost aplicate invocând o lege din 1977 privind sancțiunile economice, destinată a fi utilizată exclusiv în situații de urgență națională. Legea din 1977 (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) îi dă președintelui în funcție puteri sporite în cazul declarării unei situații de urgență.

Ulterior, în aprilie, într-o zi supraintitulată „Liberation Day”, președintele american a anunțat un tarif general de 10% pentru importurile din aproape toate țările, precum și taxe vamale suplimentare pentru statele considerate de administrație că ar practica politici comerciale incorecte.

Trump a fost primul președinte care a invocat legea din 1977 pentru aplicarea de tarife vamale, cu toate că în trecut ea a mai fost folosită pentru a aplica sancțiuni economice adversarilor SUA.

Mai multe state conduse de democrați și organizații ale mediului de afaceri au contestat tarifele în instanță, susținând că acestea reprezintă, în fapt, o taxă impusă populației americane fără aprobarea Congresului.

Trei instanțe inferioare au decis că măsurile sunt ilegale, inclusiv o curte federală de apel specializată în chestiuni comerciale, care a concluzionat că legea invocată nu autorizează tarife de o asemenea amploare.

Indicii bursei de la New York au crescut puternic după anunț. Încasări de 175 mld. $ ar trebui să fie restituite

În total, 15 judecători din instanțele inferioare s-au pronunțat asupra cazului, iar 11 au concluzionat că președintele american și-a depășit atribuțiile. Ulterior, tarifele au ajuns la Curtea Supremă, iar WSJ punctează că și în timpul audierilor, care au avut loc în noiembrie, instanța supremă americană a indicat rezerve față de argumentatele administrației.

Tarifele au rămas în vigoare pe durata procesului. Administrația Trump a cerut instanței supreme să soluționeze rapid cauza, argumentând că economia nu își poate permite să aștepte până în vară pentru o decizie definitivă.

Deși Donald Trump a lăudat în repetate rânduri miliardele de dolari colectate din aceste tarife, administrația a susținut în instanță că veniturile sunt doar un efect secundar, iar scopul principal al măsurilor este reechilibrarea comerțului exterior și reducerea deficitelor comerciale. Procurorul general adjunct, John Sauer, le-a declarat judecătorilor că tarifele nu au fost concepute ca instrument fiscal, ci ca instrument de politică comercială, scrie WSJ.

Decizia e doar una legală, nu resetează politica comercială a administrației. Care este motivarea Curții Supreme

Conform Reuters, motivarea hotărârii Curții Supreme a fost redactată de președintele instanței, judecătorul-șef John Roberts. Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă.

Roberts, invocând o decizie anterioară a Curții Supreme, a scris că „președintele trebuie să indice (către) o autorizare clară din partea Congresului pentru a justifica această utilizare extraordinară a puterii de a impune tarife”, adăugând: „Nu poate”.

El a arătat că, dacă Congresul ar fi intenționat ca legea IEEPA să confere președintelui „puterea distinctă și extraordinară de a impune tarife, ar fi făcut-o în mod expres — așa cum a procedat constant în alte legi tarifare”.

„Puterea de a «reglementa (…) importurile» nu acoperă acest vid legislativ”, a scris Roberts, citând din textul legii pe care administrația Trump a susținut că se bazează tarifele.

John Roberts a mai fundamentat decizia printr-un citat din Constituția SUA care stabilește separația puterilor în stat: „Congresul va avea puterea de a impune și colecta taxe, taxe vamale, impozite și accize”.

Reuters mai adaugă că argumentele administrației Trump, potrivit cărora ar fi identificat o situație de urgență care să creeze o portiță în separația constituțională a puterilor, nu au convins instanța.

„Guvernul american admite astfel (…) că președintele nu are nicio autoritate inerentă de a impune tarife pe timp de pace (…) și nu apără tarifele contestate ca pe un exercițiu al puterilor de război ale președintelui. Statele Unite, la urma urmei, nu sunt în război cu fiecare națiune din lume”, a scris Roberts.

***