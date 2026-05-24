Vicepremierul Tanczos Barna: ”Dacă nu există altă variantă, un guvern tehnocrat ar fi una din soluții. Sau guvern minoritar, în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere parlamentară mai slabă”

Vicepremierul interimar Tánczos Barna a afirmat că variantele pentru un viitor Executiv sunt ori un guvern minoritar, ori un guvern tehnocrat, dar a adăugat că a văzut ce a însemnat tehnocraţia în România şi aceasta nu a adus lucruri foarte bune. Tánczos Barna consideră că un guvern tehnocrat este o soluţie, dacă nu există altă variantă, sau un guvern minoritar în cazul în care cineva îşi asumă guvernarea cu o susţinere parlamentară mai slabă.

Tánczos Barna a fost întrebat, duminică, la Digi 24, dacă el crede că vom avea guvern minoritar sau guvern tehnocrat.

”Sunt cele două variante care astăzi sunt pe masă, în cazul în care într-adevăr este foarte greu să se refacă coaliţia veche. Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat şi acolo încep discuţiile cât, la ce nivel. (…) Eu am văzut ce a însemnat tehnocraţia în România şi nu a adus lucruri foarte bune. Dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluţii. Sau guvern minoritar, în care cineva îşi asumă guvernarea cu o susţinere mai slabă parlamentară şi cu această misiune de a duce ţara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului şi probabil al pregătirii bugetului pentru 2027, cel puţin până la sfârşitul anului”, a declarat Tánczos Barna la Digi24, citat de News.ro.

UDMR nu va sprijini un guvern din care face parte AUR sau care e susținut de AUR

El mai a fost întrebat dacă PSD este partidul care ar trebui să primească prima şansă de a forma Guvernul.

”Partidul cel mai mare este PSD-ul. Este una dintre variante. Blocul celălalt format pentru susţinerea domnului Bolojan este cealaltă opţiune. Eu cred că astăzi altă opţiune nu există. Dacă nu, mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocrat, tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este o să vedem sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide şi să înceapă să primească o susţinere pentru un cabinet de administrare a treburilor ţării”, a mai transmis Tánczos Barna.

El a menţionat că UDMR nu va sprijini un guvern din care face parte AUR.

”Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susţinut de AUR şi este foarte puţin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin PACE, SOS sau POT sau alte formaţiuni de acest gen”, a afirmat oficialul UDMR.

”Această perioadă scurtă pe care o mai avem măcar până la sfârşitul lunii august cu PNRR este un moment de presiune maximă – Ar trebui să tragem toţi la aceeaşi căruţă, dar nu mai putem, pentru că am rămas fără cai”

Tánczos Barna a mai fost întrebat de ce s-a declanşat această criză politică şi cum se rezolvă.

”Nu vă pot da un răspuns, pentru că eu pur şi simplu nu înţeleg. UDMR n-ar fi făcut aşa ceva niciodată şi noi niciodată nu am fost un element care să răstoarne căruţa într-un moment de cotitură, de importanţă maximă pentru ţară. Şi această perioadă scurtă pe care o mai avem măcar până la sfârşitul lunii august cu PNRR-ul este un moment de presiune maximă, de activitate maximă. Ar trebui să tragem toţi la aceeaşi căruţă. Nu mai putem pentru că am rămas fără cai. Deci este o situaţie la care nu cred că există politician în ţara asta care ştie să dea un răspuns de ce şi de ce acum”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna.

Întrebat dacă moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost un gest de iresponsabilitate, vicepremierul a răspuns: ”Ei vin cu acest argument că Partidul Social Democrat nu mai poate să guverneze într-un guvern în care premierul se numeşte Ilie Bolojan”.

Tánczos Barna a precizat că va fi complicată formula guvernamentală.

”Formula guvernamentală o să fie foarte complicată. Eu sincer nu mi-aş fi dorit să ajung la Ministerul Finanţelor în 2024, în decembrie. Nu a fost o situaţie plăcută pentru UDMR şi noi am pierdut foarte mult după acele luni în care a trebuit să începem să coborâm deficitul de la 9,3% spre 7, când a trebuit să luăm decizii în urma unor probleme care nu au fost generate de noi. Şi fără noi, atunci nu ar fi fost un guvern cu o majoritate pro europeană în Parlament, când a venit PSD-ul, PNL-ul şi UDMR-ul după alegerile anulate. Nu ştiu ce se va întâmpla, sincer. Eu mi-aş dori o stabilitate. Mi-aş dori o stabilitate care luni de zile, ani de zile să ducă România pe un drum mai bun”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna.

