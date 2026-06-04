Ministrul interimar al Agriculturii cere prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la final de an – Prelungirea are nevoie de vot în Plen

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat, miercuri, printr-o postare pe Facebook, că a cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului”, a scris ministrul interimar al Agriculturii pe rețeaua socială.

Tanczos Barna a precizat că UDMR susține menținerea măsurii în contextul în care inflația ridicată continuă să pună presiune pe bugetele familiilor.

„La propunerea noastră, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat astăzi prelungirea măsurii până la sfârșitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie. Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază”, a adăugat acesta.

Ministrul interimar al Agriculturii a spus că speră ca plenul Camerei Deputaților să aprobe prelungirea, „astfel încât familiile să poată cumpăra în continuare, până la sfârșitul anului, produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici”.

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Alimentele incluse în categoria de produse ale căror preţuri sunt plafonate cuprinde: pâine albă simplă (300-500 g), lapte de consum 1 litru (1,5% grăsime, fără UHT), brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, maximum 200 g), făină albă de grâu „000” (până la 1 kg), mălai (până la 1 kg), ouă de găină calibrul M, ulei de floarea-soarelui (până la 2 litri), carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.), fructe proaspete vrac (mere, pere, prune, struguri), cartofi proaspeţi albi vrac, zahăr alb tos (până la 1 kg), smântână (12% grăsime), unt (până la 250 g) şi magiun (până la 350 g), notează Agerpres.

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost instituită în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru o perioadă de 90 de zile. Ulterior, termenul a fost prelungit succesiv prin mai multe ordonanţe de urgenţă, ultima dintre ele fiind valabilă până la 31 martie 2026.

Această decizie îi vizează pe toţi actorii din lanţul agroalimentar – procesatori, distribuitori şi comercianţi – dar, în mod special, îi protejează pe cei mai vulnerabili dintre consumatori, în acord cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.