Tanczos Barna: E mare probabilitatea ca moţiunea de cenzură să treacă şi Guvernul să fie schimbat

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că săptămâna viitoare există o mare probabilitate ca moţiunea de cenzură să treacă, Guvernul să fie schimbat şi apoi vor începe negocierile pentru formarea unei noi majorităţi. El a arătat că noua majoritatea poate fi cea creată pentru a dărâma Guvernul Bolojan sau poate fi alta, adăugând că toate variantele sunt posibile în acest moment.

„Săptămâna viitoare avem moţiune de cenzură cu certitudine. Cu mare probabilitate moţiunea de cenzură o să treacă, Guvernul o să fie schimbat. Avem un anunţ din partea celor mai mari două partide cu privire la un demers comun, ca să nu folosesc o expresie care a fost negată ieri toată ziua. Deci un demers comun, PSD – AUR, pentru a trece o moţiune de cenzură. Prin această moţiune de cenzură, Guvernul Bolojan o să fie schimbat”, a declarat Tanczos Barna, marţi, într-o conferinţă de presă.

El a explicat ce se va întâmpla după ce va trece moţiunea de cenzură.

„Încep negocierile pentru formarea unei noi majorităţi. Acea nouă majoritate poate să fie majoritatea care s-a creat pentru a pica Guvernul Bolojan sau poate să fie o altă majoritate. Depinde foarte mult de timpul care va curge din momentul trecerii moţiunii şi până la formarea unei coaliţii care asigură o majoritate sau soluţia politică pentru un guvern minoritar. Cred că, în momentul de faţă, toate opţiunile sunt pe masă şi toate variantele sunt posibile. Vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare”, a afirmat Tanczos Barna.

PSD şi AUR au decis să depună o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Petrişor Peiu (AUR) şi Marian Neacşu (PSD) au declarat, luni, că până la acest moment, nu s-a discutat ”absolut nimic” despre o viitoare guvernare.

