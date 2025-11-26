Taiwanul vrea să își majoreze cheltuielile pentru apărare cu 40 mld. $. SUA: „Un pas important spre menținerea păcii și stabilității”

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, propune cheltuieli suplimentare pentru apărare în valoare de 40 de miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani, insula încearcând să se protejeze împotriva unei potențiale invazii chineze.

Taiwanul se confruntă cu solicitări din partea Washingtonului de a cheltui mai mult pentru propria apărare, oglindind presiunea SUA asupra Europei, notează Reuters.

La prezentarea pachetului financiar suplimentar de de 1,25 trilioane de dolari taiwanezi (39,89 miliarde de dolari), președintele a declarat, miercuri, că istoria a demonstrat că încercarea de a ajunge la un compromis în fața agresiunii nu a adus nimic altceva decât „sclavie”. „Nu există loc pentru compromisuri în ceea ce privește securitatea națională. Suveranitatea națională și valorile fundamentale ale libertății și democrației sunt însăși fundamentul națiunii noastre”, a spus șeful statului.

Ministrul apărării din Taiwan, Wellington Koo, a declarat că bugetul, care va fi valabil în perioada 2026-2033, va acoperi elemente precum rachete și drone, precum și noul sistem de apărare aeriană „T-Dome”.

Lai, care a anunțat pentru prima dată noul plan de cheltuieli într-un editorial publicat marți în Washington Post, a declarat că Taiwanul își arată hotărârea de a se apăra. „Este o luptă între apărarea Taiwanului democratic și refuzul de a se supune transformării în «Taiwanul Chinei»”, a adăugat el, mai degrabă decât o simplă luptă ideologică sau o dispută privind „unificarea versus independența”. Lai semnalase anterior cheltuieli suplimentare pentru apărare, dar nu oferise detalii.

Ambasadorul de facto al SUA la Taipei, Raymond Greene, a scris pe Facebook că Statele Unite susțin „dobândirea rapidă de către Taiwan a unor capacități asimetrice critice”. „Anunțul de astăzi este un pas important spre menținerea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan prin consolidarea capacității de descurajare”, a adăugat Greene.

Taiwanul și-a modernizat forțele armate pentru a promova o abordare „asimetrică” a războiului, astfel încât forțele sale, care sunt mult mai mici decât cele ale Chinei, să fie agile și capabile să lovească mai puternic și mai precis.

Luna aceasta, SUA au aprobat vânzarea de arme către Taiwan în valoare de 1,3 miliarde de dolari, inclusiv 330 de milioane de dolari pentru piese de schimb pentru avioane de vânătoare F-16 și alte aeronave și 700 de milioane de dolari pentru sisteme de rachete de apărare aeriană NASAMS, care s-au dovedit eficiente în războiul din Ucraina.

Pentru 2026, guvernul prevede că aceste cheltuieli vor ajunge la 949,5 miliarde de dolari taiwanezi (30,3 miliarde de dolari), reprezentând 3,32% din PIB, depășind pragul de 3% pentru prima dată din 2009.

Cheltuielile trebuie aprobate de parlamentul taiwanez, dominat de opoziție.

