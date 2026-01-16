Taiwan vrea să devină partener strategic în AI prin acordul vamal cu SUA – urmărește atragerea de investiții americane pe insulă

Taiwan își propune să devină un partener strategic apropiat al Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale (AI), după încheierea unui acord care reduce tarifele vamale și stimulează investițiile în țară, a declarat vineri viceprim-ministrul Cheng Li-chiun (foto centru dreapta), potrivit Reuters.

Administrația președintelui Donald Trump a presat marele producător de semiconductori să investească mai mult în Statele Unite, în special în producerea de cipuri care alimentează AI.

„În aceste negocieri, am promovat investițiile bilaterale Taiwan-SUA în tehnologie de vârf, sperând că în viitor vom deveni parteneri strategici apropiați în AI”, a declarat Cheng în cadrul unei conferințe de presă de la Washington.

Cheng a condus discuțiile care au dus la acordul comercial de joi, care reduce tarifele pentru multe exporturi taiwaneze și direcționează noi investiții în industria tehnologică americană, dar ar putea irita China.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept teritoriu propriu și se opune ferm schimburilor de nivel înalt dintre SUA și Taiwan. Taiwan respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

Taiwanul s-a angajat la investiții de 250 mld. dolari în SUA

Secretarul Comerțului american Howard Lutnick (foto centru stânga) a anunțat că firmele taiwaneze vor investi 250 de miliarde de dolari pentru a spori producția de semiconductori, energie și inteligență artificială în Statele Unite.

Cifra include 100 de miliarde de dolari deja angajate de producătorul de cipuri TSMC în 2025, cu mai multe investiții în perspectivă, a adăugat el.

Taiwan va garanta, de asemenea, un credit suplimentar de 250 de miliarde de dolari pentru a facilita investiții suplimentare, a anunțat administrația Trump.

„Parteneri apropiați”: Taiwanul încurajează și investițiile americane pe teritoriul său

Cheng a numit acordul „win-win”, adăugând că va încuraja și investițiile americane în Taiwan. Statele Unite reprezintă principalul susținător internațional al insulei și furnizor de armament, în ciuda lipsei de relații diplomatice formale.

Planul de investiții este condus de companii, nu de guvern, iar firmele taiwaneze vor continua să investească acasă, a precizat Cheng.

„Credem că această cooperare în lanțul de aprovizionare nu înseamnă ‘mutare’, ci ‘construire’. Extindem amprenta noastră în SUA și sprijinim Statele Unite să construiască lanțuri de aprovizionare locale, dar, mai presus de toate, este o extindere și o expansiune a industriei tehnologice taiwaneze.”

Investițiile vor acoperi și servere AI și energie, a declarat ministrul Economiei din Taiwan, Kung Ming-hsin, pentru reporteri la Taipei, adăugând că este treaba companiilor să dezvăluie sumele concrete.

Indicele bursier de referință al Taiwanului a închis vineri la un nivel record, susținut de profiturile solide ale TSMC din trimestrul al patrulea și de reacția favorabilă a investitorilor la acordul privind tarifele.

„Taiwan este prima țară anunțată public de SUA ca primind cel mai favorabil tratament pentru cipuri și produse conexe, subliniind că Washingtonul vede Taiwanul ca pe un partener strategic cheie în semiconductori”, a declarat pentru Reuters președintele Institutului Taiwan de Cercetare Economică, Chang Chien-yi.

Obiectivul acordului este să transfere 40% din întregul lanț de aprovizionare și producție de cipuri al Taiwanului în Statele Unite

Într-un comunicat, TSMC, principalul producător mondial de cipuri avansate pentru AI, a salutat perspectiva unor acorduri comerciale „robuste” între Statele Unite și Taiwan, adăugând că toate deciziile sale de investiții se bazează pe condițiile pieței și cererea clienților.

După semnarea sa, acordul va trebui ratificat de parlamentul Taiwanului, unde opoziția deține majoritatea locurilor și a exprimat îngrijorări privind „golirea” industriei cheie de cipuri în cadrul unui acord comercial cu SUA.

Obiectivul era să transfere 40% din întregul lanț de aprovizionare și producție de cipuri al Taiwanului în Statele Unite, a declarat Lutnick pentru CNBC într-un interviu joi. Dacă nu sunt construite în SUA, tariful va fi probabil de 100%.

Kung a spus că nu știe cum a fost calculată cifra de 40%, dar Taiwan estimează că până în 2036, împărțirea producției între Taiwan și SUA va fi 80/20 pentru cipurile avansate, cele de cinci nanometri și mai jos.

O diversificare globală moderată, necesară având în vedere că marile comenzi vor veni din SUA

„Această rundă de implementare va consolida reziliența lanțului de aprovizionare cu semiconductori Taiwan-SUA și global”, a afirmat el.

„O diversificare globală moderată este, de asemenea, necesară. În viitor, cele mai mari comenzi AI vor veni de pe piața SUA.”

Investiția în semiconductori reprezintă cea mai mare din istoria SUA, a scris Lutnick pe X, alături de o fotografie cu el, Cheng, principala reprezentantă comercială a Taiwanului, Yang Jen-ni, și reprezentantul comercial american Jamieson Greer.

