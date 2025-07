Primele tăieri la Guvern: Prin reorganizarea Cancelariei prim-ministrului vor dispărea 71 de posturi. Valoarea economiilor

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a anunțat vineri că Guvernul va reduce cu 40% schema de personal a Cancelariei, o măsură ce va aduce economii la bugetul de stat fără a afecta eficiența instituțională.

Jurca a anunțat o restructurare și reorganizare amplă a Cancelariei.

El a precizat că cele mai mari reduceri vor fi în rândul personalului de la cabinetele demnitarilor, unde scăderea va ajunge la 48%. „Pe aparatul tehnic al Cancelariei avem o reducere de 34%. Aceasta este propunerea”, a spus Jurca.

71 de posturi de la Cancelarie vor dispărea

Numărul posturilor din Cancelaria prim-ministrului ar urma astfel să se reducă de la 176 la 105. Cea mai mare reducere va fi în cabinetele demnitarilor, unde numărul consilierilor va redus cu mai bine de jumătate.

Potrivit declarațiilor făcute de Mihai Jurca la Palatul Victora, lista tăierilor este următoarea:

11 consilieri de stat în loc de 16

4 secretari de stat în loc de 5

15 consilieri în cabinetele demnitarilor în loc de 42

5 oameni în cabinetul premierului în loc de 8

12 angajați la Serviciul Protocol în loc de 27

18 angajați la direcția Comunicare în loc de 28

22 angajați la Direcția asigurare Resurse în loc de 25

dispare departamentul de audit Public.

Impactul tăierilor

În ceea ce privește impactul financiar, acesta a explicat că diminuarea aparatului demnitarilor va aduce o economie de aproximativ 615.000 de lei pe lună, iar reducerea personalului funcționar va contribui cu încă 250.000 de lei lunar.

În total, Guvernul va economisi circa 850.000 de lei în fiecare lună, în condițiile în care cheltuielile lunare actuale cu personalul Cancelariei se ridică la aproximativ 1,9 – 2 milioane de lei.

Jurca (foto) a subliniat că, în ciuda reducerilor, activitatea instituției trebuie să continue „la fel ca și până acum”, exprimându-și încrederea în profesionalismul angajaților care vor rămâne în structura restrânsă.

„Am încredere că toți cei care sunt profesioniști vor rămâne în Cancelarie și vor putea, într-o formulă restrânsă și mai eficient, să-și ducă misiunea la fel de bine cum au făcut-o până acum”, a spus șeful Cancelariei.

Apare un nou departament pentru trasabilitatea informației

Acesta a mai spus că se va înființa și un nou departament pentru a crea o trasabilitate a informației la nivel guvernamental.

„O nouă propunere este organizarea unui nou departament. Există multe comitete la nivelul guvernului, interministeriale, care au nevoie de o trasabilitate a informației. Deși am primit o serie de documente legate de activitatea anterioară, ele nu sunt concentrate într-un singur loc. Motiv pentru care propunem organizarea unui departament pentru continuitate guvernamentală, care va avea rolul de a urmări activitatea guvernamentală. Acest departament propunem să aibă 7 locuri”, a anunțat Jurca, care a adăugat că se vor desființa Departamentul de reziliență și cel de relații internaționale, care vor fi reorganizate ca Direcții.

Jurca a mai anunțat și alte măsuri menite să reducă cheltuielile administrative din Guvern. Acestea vizează, printre altele, cheltuielile de protocol și transport ale demnitarilor.

Jurca, despre cheltuielile de protocol ale demnitarilor: Am fi putut cumpăra 10 mașini

Oficialul a explicat că, în bugetul Cancelariei de 41 milioane de lei, 23 de milioane de lei reprezintă cheltuieli cu personalul, iar 18 milioane sunt cheltuieli de bunuri și servicii, din care cea mai mare cheltuială este cea cu automobile.

„A fost un șoc și pentru mine. Avem 12 milioane de lei pe an pentru 30 de mașini, fără să includem și cheltuiala cu combustibilul. Cheltuiala lunară de până acum cu combustibilul este de aproximativ o medie de 33.000 de lei pe lună și un consum mediu de aproximativ 20 de litri pe suta de kilometri. Asta este ceea ce reiese din cheltuială, în număr de kilometri. Avem un cost zilnic, cu tot cu TVA, de 1.300 de lei, care include tot ceea ce înseamnă cheltuiala cu șofer, cheltuiala de întreținere a mașinii, mai puțin combustibilul. Acest contract este oferit de RAAPPS. Pe lângă contractul acesta RAPPS are (încasează – n.r.) și cheltuieli de protocol. Sunt aproximativ 3 milioane de lei pe an, dintre care 2,3 milioane sunt «cheltuieli restaurant». În care avem o cheltuială lunară de 80.000 de lei cu 8 ospătari care deservesc demnitarii, cabinetul premierului. Avem 300.000 lei pe lună cheltuieli cu protocolul cancelariei. Din care cheltuieli cu apă, cafea și ceai pentru invitați. Dar în același timp demnitarii pot organiza mese în ședințe. Era uzual obiceiul de a avea o masă după fiecare ședință de Guvern. Interzicem demnitarilor să mai organizeze bufete în cadrul ședințelor. Fiecare cabinet poate să aibă apă, cafea, ceai. Am eliminat și bufetul după ședința de Guvern”, a declarat acesta.

Oficialul a explicat că tarifele stabilite pentru produsele de protocol sunt și cu 30% mai mari față de nivelul pieței.

„O sticlă de 0,33 l de suc costă 8,50 sau 9 lei. În hipermarket e 3,50, 4 lei. Diferențele sunt mari și se regăsesc la fiecare tip de produs. Am cerut lista de prețuri și vom analiza tot”, subliniază el, sugerând că se vor renegocia contractele existente.

Tăieri și de la automobile. Anomalia consumului: 20 de litri la suta de kilometri

Jurca a anunțat și reducerea semnificativă a numărului de mașini din dotarea Cancelariei, de la 30 la 15, ceea ce, spune el, reduce costurile la jumătate. De asemenea, mașinile cu consum ridicat vor fi înlocuite cu modele mai economice, în condițiile în care a prezentat o anomalie: un consum 20 de litri de combustibili la suta de kilometri.

„Fiecare demnitar va avea acces la o Dacia Duster, dar nu va mai avea șofer. Își va conduce singur mașina, exact cum se întâmplă în mediul privat”, a afirmat Jurca.

Reorganizarea vizează și reducerea numărului de șoferi, dar și renegocierea contractelor pentru flota auto.

„Contractele actuale expiră la finalul lunii august. Dacă nu putem renegocia, vom căuta un alt furnizor. Poate chiar un parteneriat cu Dacia, care să ne pună la dispoziție mașini pentru Guvern, într-o formulă de promovare comună”, spune Jurca.

El adaugă că „noi am fi putut să cumpărăm aproape în fiecare lună 10 mașini, la cheltuielile pe care le-am avut”.

