Suveraniștii numără marți voturile pentru suspendarea președintelui – îl acuză că a generat un conflict de natură constituțională prin ingerințe în domeniul Justiției

Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, pentru „atacuri asupra independenței justiției”.

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat că toți parlamentarii suveraniști se vor întâlni marți pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea inițierii suspendării președintelui Nicușor Dan.

„Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat”, se arată într-o cerere adresată președinților Senatului și Camerei Deputaților și semnată, în numele inițiatorilor, de senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE – Întâi România.

Potrivit documentului, acțiunile președintelui generează presiuni asupra magistraților și slăbesc percepția publică asupra imparțialității justiției.

„Mâine vom reuni toți parlamentarii suveraniști la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, așa cum am văzut astăzi o declarație, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă”, a spus luni Avrămescu, citat de Agerpres.

Pentru a iniția suspendarea șefului statului, este nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor, iar suveraniștii speră că vor vota alături de ei și parlamentari PSD și PNL.

Prevederile Art. 95 din Constituție, articolul referitor la procedurile de suspendare și demitere a președintelui României:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

