Revolta din justiție se extinde: Peste 800 procurori și judecători denunță corupția din sistem. Societatea civilă continuă protestele. Scandalul, relatatat pe larg în presa internațională

Peste 500 de judecători și procurori români au denunțat public ceea ce ei numesc abuzuri sistemice și disfuncționalități profunde în sistemul judiciar din România, unul dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe președintele Nicușor Dan să anunțe consultări oficiale cu magistrații, relatează, vineri seara, Reuters.

Agenția internațională de presă face referire la documentarul Recorder care susține că judecători-șefi numiți politic ar fi exploatat lacune legislative pentru practici neetice, inclusiv achitări controversate în dosare sensibile.

Magistrații care semnalează astfel de derapaje riscă frecvent anchete disciplinare, retrogradări sau transferuri, menționează Reuters.

Judecătorii și procurorii români denunță abuzurile sistemice din justiție

Judecătorii și procurorii au semnat o scrisoare deschisă publicată pe rețelele de socializare în care se plâng de „disfuncționalități profunde și sistemice” în sistemul judiciar.

Gestul curajos și fără precedent al judecătoarei Raluca Moroșanu i-a inspirat pe mulți magistrați. Judecătoarea a acuzat abuzuri și presiuni chiar în fața conducerii instanței și a jurnaliștilor care transmiteau în direct.

Bruxelles a ținut sistemul judiciar românesc sub monitorizare specială după aderarea la UE în 2007, dar după ce aceasta a fost ridicată în 2023, ritmul anchetelor anticorupție a încetinit, iar justiția a pronunțat câteva achitări la nivel înalt, ceea ce a stârnit îngrijorări că lupta împotriva corupției a slăbit.

Mai mulți judecători și procurori care s-au pronunțat împotriva abuzurilor sistemice de-a lungul anilor au fost transferați, retrogradați, anchetați sau concediați.

Vineri, lideri ai mediului de afaceri au susținut apelul magistraților, cerând guvernului să fie dispus să modifice legislația, să sporească transparența și să ofere protecție reală judecătorilor și procurorilor care semnalează nereguli.

Între timp, scrisoarea deschisă de susținere a colegilor judecători care au denunțat problemele din justiție, menționată de Reuters,a fost semnată de peste 800 de magistrați.

Mesajul de solidaritate este semnat de judecători și procurori din întreaga țară, de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale și judecătorii, dar și de instanțe militare.

Mesajul de susținere al magistraților, integral:

”Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.”

Printre semnatari se află fosta șefă a DNA, actual procuror șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi:

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție. În cauza Kövesi c. României, Curtea a reținut că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință.

Într-un mesaj publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, magistrații se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

(…) În locul unor măsuri represive împotriva judecătorilor și procurorilor care au semnalat abuzuri, autoritățile competente ar trebui să se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate, pe această bază. Aceasta este singura cale de a proteja credibilitatea instituțiilor în ochii cetățenilor unui stat democratic”.

Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, după ce a ieșit în fața conducerii CAB și a jurnaliștilor

Judecătoarea Raluca Moroşanu le mulțumește celor care o susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a vorbit în documentarul „Justiție capturată”.

Este primul mesaj al Ralucăi Moroșanu, după conferința de presă a Curții de Apel București de joi, când a ieșit în fața conducerii instanței, a colegilor și a zecilor de jurnaliști, pentru a-i da dreptate judecătorului Beșu.

„Mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne vor susține pe mine și colegul Laurențiu Beșu. Am foarte multe mesaje și apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanță la 20,30, iar astăzi am luat-o de la capăt. După ce îmi finalizez lucrările de astăzi voi avea timp pentru a răspunde mai multor mesaje. Vă mulțumesc încă o dată”, a scris Moroșanu, vineri, pe Facebook.

Guvernul a decis formarea unui grup de lucru care să identifice modificările legislative necesare

Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o reacție publică despre scandalul din Justiție. „E nevoie de reguli (…) trebuie să vedem ce proceduri legale nu generează o bună funcționare. (…) La sfârșitul ședinței de guvern, din această săptămână, am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care țin de partea de legislație. Colaborând cu profesioniștii din sistem, cu asociațiile de magistrați, cu experții Ministerului Justiției, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susținute, în așa fel încât să fie îmbunătățită și legislați”, a explicat premierul.

„Sunt două zone care țin de statul român și în care, în acești ani, românii și-au pierdut încrederea, politicienii și zona de justiție (…) Nu este bine”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

„Lungirea unor procese, ajungerea la prescriere, soluții contradictorii (…) Nu au cum să contribuie la creșterea încrederii”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul s-a referit indirect și la Cătălin Predou, cel acuzat de magistrați întrucât pe mandatul său au fost operat intervenții legislative pe marginea legilor justiției care au permis abuzurile împotriva cărora se solidarizează acum mai mulți magistrați și societatea civilă.

„Fiecare dintre cei care au ocupat un post de conducere, miniștri ai justiției sau în administrație, au o răspundere, mai mare sau mai mică, pentru ce s-a întâmplat în sistemele unde au avut responsabilități. Responsabilitatea asta trebuie evaluată. Ministerul Justiției și ministrul Justiției au o responsabilitate. Este membru CSM și poate cere anumite lucruri, poate face propuneri, poate face sesizări. După modificările care au fost făcute, competențele Ministerului Justiției au fost transferate în principal către CSM. Pentru a evalua un sistem, trebuie să vezi ce s-a întâmplat câte anchete, ce rezultate au fost. După evaluare poți să vii și să faci propuneri, altfel îți dai cu părerea și nu vreau să fac asta”, a adăugat el.

A treia zi de proteste „Justiție, nu corupție”. Asociația Studenților și mai multe ONG-uri se alătură manifestațiilor – În Capitală și mai multe orașe se cere revocarea Liei Savonea de la conducerea ICCJ

Mii de oameni nemulțumiți de starea justiției au cerut și vineri, în stradă, măsuri rapide pentru rezolvarea problemelor sesizate de jurnaliști și reclamate de unii magistrați.

Demonstrații au avut loc și în țară, toți cerând revocarea Liei Savonea și demiteri în sistem, în principal a actualei ocmponențe a CSM.

Ei au scandat: ”Justiţie, nu prescripţie”, ”Jos Predoiu”, ”Lia nu uita, Justiţia nu-i a ta” şi ”Nicuşoare nu uita, apără justiţia”.

Duminică, în Capitală protestatarii vor să organizeze şi un marș de la Universitate la Piața Victoriei.

Oamenii au mai strigat „Respect, Raluca” și au aplaudat-o pe judecătoarea Raluca Morosanu, care, la conferința de presă Curtii de Apel Bucuresti, și-a arătat solidaritatea față de colegul ei Laurenţiu Beşu, care apare în documentarul Recorder.

