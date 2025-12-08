Suspiciuni de trading pe bază de informații privilegiate la Bursă: Informația privind răscumpărarea pachetului minoritar deținut de Fondul Proprietatea la Aeroporturi București a fost ținută ascunsă timp de 3 zile – vreme în care acțiunea FP a crescut cu 7%, pe tranzacții mari

Consiliul de administrație al Aeroporturi București (CNAB), companie de stat controlată de Ministerul Transporturilor ce operează aeroporturile Băneasa și Otopeni, și-a convocat acționarii în data de 8 ianuarie pentru a aproba o propunere de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni (20%) deținut de Fondul Proprietatea (FP), conform unui convocator de pe site-ul companiei.

Decizia Consiliului de Administrație al CNAB a fost adoptată oficial, după cum reiese inclusiv din antetul documentului (vezi mai sus), în seara zilei de miercuri, 3 decembrie – semnată digital la 20:35 de președintele CA al CNAB Eduard Bachide (foto), care este din mai 2022 și secretar de stat al PSD în Ministerului Apărării Naționale și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului în MApN.

Însă decizia CA de convocare a fost comunicată pe site-ul Bursei, de către administratorul Fondului Proprietatea Franklin Templeton, abia peste două zile, în 5 decembrie, la ora 17:13, cu 47 de minute înainte de încheierea săptămânii de tranzacționare.

În intervalul lipsă de 2 zile, prețul acțiunii FP a crescut cu 5%, pe ordine mari, cu cele mai mari achiziții de acțiuni FP la nivel susținut din acest an. Doar în ședința bursieră din data de 3 decembrie, adică înainte de semnarea deciziei de convocare de către președintele CA Eduard Bachide, s-au cumpărat peste 30,45 milioane de acțiuni, cu o valoare a tranzacțiilor de 15,18 milioane de lei (vezi mai jos grafic și tabel istoric tranzacționare). În plus, volumul mediu tranzacționat în cele 20 de ședințe bursiere din luna noiembrie a fost de 3,7 milioane de acțiuni, de aproape 10 ori mai puțin ca numărul acțiunilor FP care au fost tranzacționate în ședința din 3 decembrie.

Adăugând la aprecierea generală ședința de miercuri, 3 decembrie – când, cel mai probabil, s-a pus în scris decizia Consiliului de administrație al CNAB și când volumele tranzacționate au fost cele mai mari – creșterea acțiunii FP se extinde la 6,9%.

Informația, care a influențat evoluția cotației, a fost ținută ascunsă timp de 3 zile – vreme în care prețul a crescut cu 7%. Administratorul FP: Nu am fost consultați privind o potențială tranzacție a acțiunilor deținute de FP

Administratorul Fondului Proprietatea (FP) a informat acționarii FP, în 5 decembrie, prin anunțul de la bursă, că

”nu a fost consultat de catre CNAB cu privire la o potentiala tranzactie a pachetului de actiuni detinute de Fond la CNAB”,

precum și că

”in data de 5 decembrie 2025, Compania Nationala „Aeroporturi Bucuresti” S.A. („CNAB”), a comunicat Fondului convocatorul aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CNAB convocata pentru data de 08/09.01.2026, ora 14:00, avand pe ordinea de zi, printre altele: Aprobare propuneri din Nota nr. DF/1249/17.11.2025 privind aprobarea intentiei de rascumparare a pachetului minoritar de actiuni detinut de Fondul Proprietatea SA la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA (nr. CA/619/19.11.2025)”.

Cu toate acestea, decizia CA de la CNAB este datată 3 decembrie, nefiind clar dacă vorbim despre o eroare a administratorului FP Franklin Templeton sau o ”păstrare” în Consiliul de administrație al CNAB a informației privind intenția de răscumpărare a pachetului minoritar deținut de FP (care valorează 1,06 mld. lei, adică 52,6% din activul FP) care a mișcat, evident, în mod semnificativ prețul acțiunilor FP săptămâna trecută.

Nu există acum o ofertă – doar o intenție de a se face o ofertă. Investitor: ”Cineva cumpără agresiv de câteva zile”

În plus, nu se cunoaște când a fost publicată decizia pe site-ul CNAB, în contextul în care, potrivit unui investitor, în dimineața zilei de 5 decembrie (intervalul 10:00-11:00 dimineață), pe site-ul CNAB, la secțiunea AGA, apărea o subsecțiune pentru 2026 care era însă goală – adică pare să fi fost postat un document care a fost ulterior șters.

Dar faptul că în baza informației privind intenția de răscumpărare, care nu a fost disponibilă tuturor investitorilor prezenți în piață, ci doar unora, s-a ajuns la o creștere, pe volume mari, de 7% a prețului acțiunii FP, a trezit natural suspiciuni de tranzacționare în baza informațiilor privilegiate printre investitori.

”Cineva cumpără de câteva zile agresiv, mă aștept că unii știau de informație”, a afirmat unul dintre investitori pe grupul de Facebook al investitorilor Fondului Proprietatea.

Un altul a a afirmat că acum ”avem explicația cumpărărilor masive din ultimele zile din FP”.

”Insider tradingul” este ilegal în România și UE – ASF, somată să ancheteze

De notat că Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă stabilește (art. 131 alin. 1) că ”prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influenţa semnificativ preţul acelor instrumente financiare sau preţul instrumentelor financiare derivate conexe”.

Tranzacționarea pe baza informațiilor privilegiate este, conform legislației române și celei europene, o infracțiune, iar pe grupul de Facebook al investitorilor Fondului Proprietatea s-au făcut apeluri către sesizarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), care are mandat pentru supravegherea tranzacțiilor bursiere și investigării abuzurilor de piață.

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a venit cu aceeași propunere și în cazul Portului Constanța – Urma să o înainteze premierului

Ministerul Transporturilor deține 80% din societatea Aeroporturi București, în timp ce Fondul Proprietatea are 20%. La finalul lunii noiembrie, ministerul a respins în adunarea acționarilor companiei punctul inclus pe ordinea de zi la solicitarea Fondului Proprietatea privind reluarea procesului de selecție a auditorului financiar, în sarcina căruia intra și pregătirea listării companiei la Bursa de Valori București (BVB).

De notat, de asemenea, că ministrul Transporturilor Ciprian Șerban (PSD) a propus același model de răscumpărare de la Fondul Proprietatea și la Portul Constanța. Acesta a anunțat la DC News, în debut de noiembrie, că nu ia în calcul vreo vânzare a participației statului la Portul Constanța, ci, din contră, ar dori ca Guvernul să achiziționeze participația de 20% pe care o are Fondul Proprietatea (FP), din care să se facă ulterior o listare.

Ministrul a afirmat atunci că tranzacția cu FP ar putea fi făcută la ”preț de inventar”, urmată de listare, ceea ce ar produce ”un profit de 1,5-2 miliarde de lei”.

”Fondul Proprietatea are 20% din Portul Constanța. La fel cum are și din aeroport. Fondul Proprietatea are niște probleme acum, au fost preluați cumva fără acceptul lor, nu contează. Ce aș face eu astăzi? Aș cumpăra acțiunile de la Fondul Proprietatea, (…) la prețul lor de inventar. Văd mult mai viabil să merg la Fondul Proprietatea, să cumpăr eu, ca stat, cei 20% la preț de inventar, iar dacă doresc să listez apoi 10%, acestea mi-ar aduce un profit de 1,5-2 miliarde lei”, a declarat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Acesta a mai afirmat atunci că a existat o discuție ”printre uși” cu prim-ministrul Ilie Bolojan și că urma să pună propunerea pe hârtie și să o înainteze șefului Guvernului.

***