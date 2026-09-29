Cererea Poloniei de suspendare a aplicării Acordului Mercosur până când CJUE se va pronunța pe anularea acestuia, respinsă

Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a respins marţi cererea Poloniei vizând suspendarea punerii în aplicare a acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay), informează Reuters.

În motivarea deciziei se artă că „Polonia nu a demonstrat în suficientă măsură că executarea deciziei Consiliului prin care se autorizează aplicarea cu titlu provizoriu a acestui acord este de natură să cauzeze un prejudiciu grav și ireparabil”.

Printr-o ordonanță emisă marți, vicepreședintele CJUE, Thomas von Danwitz, a respins cererea de suspendare formulată de Polonia. Vicepreședintele a explicat că „Polonia nu a demonstrat în suficientă măsură că executarea deciziei în litigiu prin care se autorizează aplicarea cu titlu provizoriu a ITA este de natură să cauzeze asemenea prejudicii. Polonia nu a furnizat nici cea mai mică indicație concretă care să permită stabilirea survenirii și a iminenței probabile a unui prejudiciu grav și ireparabil”.

Alte argumente pentru respingerea suspendării

În ceea ce privește afirmațiile Poloniei referitoare la riscurile potențiale pe care importul produselor agricole din țările Mercosur le-ar prezenta pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, precum și pentru mediu în Uniune, vicepreședintele a subliniat că „aceste produse – care puteau să fie importate în Uniune încă înainte de adoptarea deciziei în litigiu – sunt supuse unor standarde în materie de siguranță alimentară și sanitară analoage celor aplicabile produselor fabricate în Uniune”.

În plus, „Polonia nu a furnizat nic iunelement de probă de natură să stabilească, cu un grad de probabilitate suficient, că executarea deciziei în litigiu care autorizează aplicarea cu titlu provizoriu a ITA va cauza o perturbare a pieței agricole a Uniunii”.

În aceste condiții, Acordul Mercosur va fi în continuare aplicabil, în mod provizoriu, până la pronunțarea pe fondul cauzei a Curții de Justiție a UE.

Polonia a contestat punerea în aplicare a Acordului înainte de finalizarea ratificării

La 10 mai 2026, Polonia a sesizat Curtea de Justiție cu o acțiune în temeiul articolului 263 TFUE, având ca obiect anularea deciziei Consiliuluir. În paralel, ea a introdus o cerere de măsuri provizorii având ca obiect suspendarea executării acesteia.

Polonia susține că împrejurările în care a fost adoptată decizia în litigiu justifică suspendarea executării acesteia până la pronunțarea unei hotărâri prin care se finalizează procedura pe fond. Aceasta invocă în special o încălcare a tratatelor, un abuz de putere și o încălcare a principiului cooperării loiale pentru a afirma că decizia în litigiu este afectată de nelegalitate.

Polonia susține apoi că liberalizarea schimburilor de produse agricole prevăzută de ITA ar determina un risc real de atingere adusă sănătății oamenilor și a animalelor, precum și mediului în Uniune.

Principalul motiv invocat de Polonia este modul în care acordul a fost pus în aplicare, înainte de finalizarea procesului complet de ratificare. Guvernul polonez susține că aplicarea parțială a acordului ar fi ilegală și că ar putea afecta securitatea alimentară, standardele de producție și competitivitatea agriculturii europene față de importurile mai ieftine din America de Sud.

Brazilia totalizează aproape 90% exporturilor României în mercosur

Brazilia a concentrat 86,1% din exporturile României către cele patru țări membre Mercosur și 58,5% din importurile provenite din această regiune, în 2024, conform unei analize INS.

Deși ponderea comerțului cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay în totalul schimburilor externe ale României este modestă (0,27% la export și 0,33% la import), activitatea este concentrată la nivelul unui număr redus de firme cu potențial ridicat, care realizează 39% din exporturi și 22% din importuri.

Dintre cele patru țări, Brazilia este partenerul cel mai important. Exporturile României către această țară au reprezentat 86,1% din totalul exporturilor către Mercosur, iar importurile – 58,5%.

Cele mai importante exporturi au fost în capitolele: reactoare nucleare, mașini și echipamente mecanice (84), vehicule terestre și piese (87), echipamente electrice (85), cauciuc (40) și metale (72).

La importuri, principalele categorii au fost reziduuri și deșeuri alimentare (23), tutun (24), vehicule și echipamente pentru căi ferate (86), pastă de lemn (47) și cafea (9).

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