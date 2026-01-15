Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de suspendare a deciziei privind înfiinţarea Comitetului pentru analiza legilor justiţiei

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, joi, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru analizarea legilor justiţiei.

Cererea a fost depusă la CAB de către Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu, relatează News.ro.

Soluția pronunțată joi:

„Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al Elenei Radu pentru reclamanta CASD, ca neîntemeiată. Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei de interes a reclamantei, ca neîntemeiate. Admite excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Guvernul României şi Secretariatul General al Guvernului. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii Guvernul României şi Secretariatul General al Guvernului, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuale pasivă. Respinge cererea de suspendare a executării Deciziei nr.574/2025 formulată în contradictoriu cu pârâtul prim-ministrul, ca neîntemeiată”.

Instanţa a admis cererile de intervenţie accesorie formulate în interesul prim-ministrului de către Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie, Cancelaria Prim-Ministrului, Asociaţia Declic şi Asociaţia Funky Citizens şi a anulat cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâţilor formulată de Daniela Panioglu.



Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în cinci zile.

Atac concertat al suveraniștilor

Cererea a fost depusă la CAB de către Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu, relatează News.ro.

La sfârşitul anului 2024, asociația a mai contestat, alături de extremistul Călin Georgescu, hotărârea de anulare a alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024.

În urmă cu o săptămână, instanţa a amânat pronunţarea pentru 15 ianuarie, cu o zi înainte ca la CAB să fie judecate contestaţiile vizând numirea a doi dintre judecătorii Curţii Constituţionale, Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, iar CCR să decidă asupra pensiilor magistraţilor.

Decizia privind revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei a fost atacată la CAB şi de avocata Silvia Uscov (AUR).

În 24 decembrie 2025, la câteva zile de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii de înfiinţare a Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, iniţiat de premierul Ilie Bolojan, Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a contestat decizia, solicitând instanţei de contencios administrativ de la Curtea de Apel Bucureşti suspendarea actului administrativ. Instanţa a stabilit termenul de 8 ianuarie 2026, însă a amânat pronunţarea cu o săptămână, la data de 15 ianuarie.



La 16 ianuarie, CAB ar urma să decidă în privinţa contestaţiilor care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, depuse de către avocata Silvia Uscov (AUR). În aceeaşi zi, 16 ianuarie, Curtea Constituţională este aşteptată să se pronunţe în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, contestată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



Avocata Silvia Uscov a contestat şi ea, tot la Curtea de Apel Bucureşti, decizia de înfiinţare a comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei, în acest caz instanţa fiind aşteptată să se pronunţe pe 19 ianuarie.

****