Surse Reuters: Naftogaz Ucraina poartă discuții cu OMV Petrom România pentru dezvoltarea unei descoperiri de gaze în Marea Neagră

Naftogaz din Ucraina, care a descoperit rezerve „substanțiale” de gaze offshore în Marea Neagră înainte de invazia Rusiei, poartă discuții cu OMV Petrom din România pentru a forma un parteneriat legat de acest zăcământ, au declarat pentru Reuters trei surse din industrie.

Sursele nu au indicat cantitatea de gaze recuperabile din descoperire, însă una dintre ele a descris-o drept „unul dintre cele mai promițătoare câmpuri de gaze din regiunea Mării Negre”, unde România și Turcia dezvoltă deja propriile zăcăminte.

Discuțiile erau încă într-o fază incipientă și dezvoltarea zăcământului nu ar începe înainte ca războiul să se încheie, au spus sursele.

Totuși, descoperirea de gaze ar putea, în cele din urmă, să crească securitatea energetică a Europei pe măsură ce aceasta își reduce legăturile cu Rusia, evidențiind în același timp potențialul Mării Negre pentru noi descoperiri.

Naftogaz și OMV Petrom nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Una dintre surse a spus că au fost efectuate parțial studii seismice la zăcăminte, care se află în apropierea perimetrelor offshore românești, și că există date 3D și 2D disponibile.

Sursa a mai precizat că Ucraina caută discuții atât business-to-business, cât și guvern-la-guvern pentru a atrage tehnologie occidentală de exploatare a gazelor din ape adânci.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la începutul acestei luni, după întâlnirea cu președintele României, Nicușor Dan, la București, că cele două țări intenționează să desfășoare împreună proiecte de exploatare a resurselor pe platforma Mării Negre. Nu a oferit detalii suplimentare.

Ucraina era aproape complet independentă energetic înainte de război, dar a fost nevoită să crească semnificativ importurile după ce atacurile rusești cu rachete au distrus aproximativ jumătate din facilitățile sale de producție.

Marea Neagră, crucială pentru transportul de cereale, petrol și produse petroliere și locul proiectelor de foraj offshore, este împărțită de Bulgaria, România, Georgia, Turcia și Ucraina, precum și de Rusia prin Crimeea.

În cei patru ani de la începutul războiului, membrii NATO Bulgaria, România și Turcia au interceptat mine plutitoare în Marea Neagră de-a lungul rutelor energetice și comerciale.

OMV Petrom, controlată majoritar de austriecii de la OMV, explorează și blocul Han Asparuh de la coasta Bulgariei.

În România, compania dezvoltă proiectul Neptun Deep în parteneriat cu producătorul de stat Romgaz, care va începe producția în 2027, dublând producția de gaze a țării și transformând România într-un exportator net.

