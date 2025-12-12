Reuters: Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru apărare

Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediții a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să își consolideze apărarea, scrie Reuters.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi seară, la un eveniment găzduit de Politico la Bruxelles, că schema inițială de 150 de miliarde de euro a fost atât de solicitată încât unii membri ai UE cer acum o a doua versiune.

Cei doi oficiali ai UE, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta deliberările interne, au declarat că executivul european analizează activ această idee.

În cadrul schemei SAFE, UE a împrumutat în comun bani de pe piață pentru a-i oferi tot sub formă de credit guvernelor UE pentru proiectele lor de apărare. Pentru majoritatea țărilor care nu au un rating de credit AAA, așa cum are UE, acest lucru înseamnă economii majore.

România primește 16,7 miliarde de euro prin schemă de finanțare SAFE

În plus, împrumuturile pot fi pe o perioadă de până la 45 de ani și au o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului.

Comisia a primit cereri de împrumuturi în valoare de aproximativ 190 de miliarde de euro în cadrul schemei SAFE existente, ceea ce sugerează că există o cerere puternică pentru o a doua versiune, a declarat unul dintre oficiali. Însă acesta a precizat că este prea devreme pentru a spune câți bani ar putea fi disponibili în cadrul unei a doua scheme.

„Cred că va trebui să dezvoltăm acest instrument. Întrebarea este când”, a spus oficialul, sugerând că anul viitor ar putea fi momentul ideal. „Există argumente legitime cu privire la motivul pentru care este important să îl avem”, a adăugat sursa.

Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) a aprobat, în noiembrie, proiectele pe care Guvernul României vrea să le finanțeze prin programul SAFE de apărare a Uniunii Europene, prin care România va primi 16 miliarde de euro.

În valoare totală de 16,680,055,394 euro, aceste fonduri alocate României, vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă.

Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact celor două capete de autostradă din Moldova – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni.

