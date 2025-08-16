Surse: Donald Trump le-ar fi spus liderilor NATO că o înțelegere rapidă cu Rusia este mai bună decât o încetare a focului

Președintele SUA Donald Trump le-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor NATO că Putin nu dorește o încetare a focului și preferă un acord cuprinzător pentru a pune capăt războiului, a scris pe X reporterul Axios, Barak Ravid.

Trump le-ar fi spus liderilor: „Cred că o înțelegere rapidă de pace este mai bună decât o încetare a focului”, a dezvăluit pe rețeaua socială X Barak Ravid, corespondent Axios.

🚨President Trump told Zelensky and NATO leaders that Putin doesn't want a ceasefire and prefers a comprehensive agreement to end the war. According to a source on the call Trump said: "I think a fast peace deal is better than a ceasefire" — Barak Ravid (@BarakRavid) August 16, 2025

O sursă implicată în convorbirea dintre Trump, Zelensky și liderii NATO i-a mai spus jurnalistului că discuția ”nu a fost ușoară”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA Donald Trump au discutat timp de „aproximativ o oră” după summitul din Alaska dintre Trump și Putin, iar ulterior liderii europeni s-au alăturat apelului telefonic, care a durat în total mai bine de o oră și jumătate.

Zelenski a spus că susține propunerea lui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și Statele Unite, potrivit CNN.

„Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru aceasta”, a spus Zelenski. „Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă, pentru a asigura garanții de securitate de încredere împreună cu America”, a adăugat el.

„Am discutat, de asemenea, semnale pozitive din partea americană cu privire la participarea la garantarea securității Ucrainei”, a spus el. „Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ajută.”

Summitul mult așteptat dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat vineri, nu a dus la niciun acord concret privind oprirea sau suspendarea războiului declanșat de Moscova în Ucraina, în pofida faptului că ambii lideri au descris discuțiile din Alaska drept productive, potrivit Reuters.

Summitul s-a terminat mai repede decât fusese programat: nu au exitat nici discuțiile în format mai extins și nici prânzul de lucru. Conferința de presă a fost un eveniment formal și scurt, în care niciunul dintre președinți nu a spus ceva concret.

„Acum, totul depinde de președintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârșit. Și aș mai spune că națiunile europene trebuie să se implice puțin. Dar este în mâinile președintelui Zelenski… Iar dacă vor, voi fi și eu la acea întâlnire,” a spus Trump.

***