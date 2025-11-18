Reuters: Chevron intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil

Compania petrolieră americană Chevron studiază opțiunile de achiziționare a activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, scrie Reuters, citând mai multe surse familiarizate cu procesul.

Trezoreria SUA a prelungit recent cu trei săptămâni termenul până la care compania rusă trebuie să își vândă activele internaționale. Termenul inițial de intrare în vigoare a sancțiunilor anunțate de Donald Trump era 21 noiembrie.

Companiile americane și restul firmelor interesate au primit practic mai mult să discute cu Lukoil. Chevron, prin demararea analizelor tehnice și economice (due-dilligence), se alătura Carlyle și altor companii în cursa pentru portofoliul Lukoil, în valoare de cel puțin 20 de miliarde de dolari.

Luna trecută, Statele Unite au impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse, Lukoil și Rosneft, ca parte a campaniei de presiune a administrației Trump. care urmărește cel puțin un armistițiu în negocierile de pace pentru Ucraina.

Chevron explorează însă opțiuni de cumpărare a activelor Lukoil în domeniile în care activitățile companiei ruse se suprapun cu cele ale sale, mai degrabă decât să cumpere întregul portofoliu, au declarat sursele Reuters.

Americanii de la Carlyle, prezenți deja în România, interesați și ei de activele Lukoil. Lukoil are datorii de sute de milioane către statul român

Lukoil extrage aproximativ 2% din producția mondială de petrol și a declarat că este în căutare de cumpărători pentru activele sale internaționale, estimate la o valoare de aproximativ 22 de miliarde de dolari.

Majoritatea activelor internaționale ale Lukoil sunt controlate prin compania Lukoil International GmbH, iar implementarea efectivă a unei eventuale tranzacții va necesita o autorizație distinctă din partea Oficiului american pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).

Și grupul american de investiţii Carlyle analizează în prezent posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale companiei ruse, au declarat recent pentru Reuters mai multe surse.

În ceea ce privește activele din România, cel puțin trei companii și-au manifestat oficial interesul privind rețeaua de benzinării Lukoil și rafinăria Petrotel.

”Sunt companii care și-au exprimat intenția doar asupra rețelei de benzinării, alte companii doar asupra rafinăriei Petrotel. Acum, este evident că este o ofertă comercială între două entități private care sper să aibă o finalitate”, a declarat vineri ministrul Energiei, precizând că țările de unde provin companiile sunt România, SUA, Grecia și Ungaria.

Celelalte companii interesate ar fi MOL sau Hellenic Petroleum.

De notat că Carlyle, una dintre cele mai mari firme globale de investiții, administrează active totale de 474 de miliarde de dolari, iar firma este prezentă în România printr-un proiect de producție de gaze naturale offshore, în Marea Neagră.

Activele Lukoil. KazMunayGas, interesat de activele Lukoil din Kazahstan

Lukoil deține trei rafinării în Europa, participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria, precum și sute de stații de alimentare cu combustibil în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

Lukoil deține 13,5% din câmpul Karachaganak și 5% din câmpul Tengiz din Kazahstan, care au printre acționari și Chevron, Exxon Mobil, Eni și Shell.

Câmpurile sunt principala sursă de țiței pentru conducta CPC, care transportă peste 1,6 milioane de barili pe zi de țiței, sau 1,5% din cererea globală de petrol, către piețele globale prin Rusia.

Lukoil deține, de asemenea, o participație în licența offshore nigeriană OML-140, operată de Chevron.

Lukoil operează, de asemenea, proiectul West Qurna 2 din Irak, unde Exxon a fost mult timp operatorul proiectului vecin West Qurna 1, înainte de a se retrage anul trecut.

