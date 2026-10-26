Supravegherea navigației comerciale în Marea Neagră, prioritate NATO: A treia misiune de patrulare aeriană în doar câteva zile

O aeronavă americană de patrulare maritimă Boeing P-8A Poseidon, a Marinei SUA, a efectuat noi misiuni deasupra vestului Mării Negre, în interiorul zonei economice exclusive a Bulgariei, pentru monitorizarea rutelor maritime care duc spre Ucraina și care au fost vizate în ultimele săptămâni de atacuri rusești, conform datelor de monitorizare a traficului aerian.

Duminică a avut loc a treia astfel de misiune desfășurată în doar câteva zile, după cele două zboruri anterioare semnalate în largul coastelor bulgare. O altă aeronavă, franceză, a fost și ea activă în Zona Economică Exclusivă a României la mijlocul săptămânii trecute, după ce a fost desfășurată la Constanța – aceasta face de obicei zboruri de patrulare cu transponderul oprit, spre deosebire de aeronava Marinei SUA, ceea ce îi face dificilă urmărirea activității.

Dronele rusești au atacat tot mai multe nave care navigau către porturile dunărene ale Ucrainei, în apropierea coastelor României și Bulgariei

Potrivit datelor de flight-tracking, aeronava Marinei SUA a operat din nou la est de litoralul bulgar, efectuând sâmbătă și duminică manevre deasupra zonei maritime dintre coasta Bulgariei și partea vestică a Mării Negre. Profilul zborurilor pare să indice o operațiune de supraveghere maritimă.

Aeronava P-8A Poseidon este concepută pentru a localiza, identifica și urmări navele de suprafață, având în același timp capabilități de război antisubmarin, precum și de recunoaștere și supraveghere.

Noua misiune vine pe fondul deteriorării securității maritime în vestul Mării Negre, unde mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea coastelor României și Bulgariei. Vineri, pe 23 octombrie, la o zi după o ședință CSAT dedicată acestor incidente de securitate, nava cargo Khoryv s-a scufundat la aproximativ 13 mile marine de Constanța, după un atac cu dronă în Zona Economică Exclusivă a României, incident soldat cu un mort și trei dispăruți.

Eforturi mai mari de creștere a supravegherii și protecției navigației comerciale în Marea Neagră

Intensificarea zborurilor aliate în Marea Neagră arată că supravegherea maritimă a devenit o prioritate operațională pe flancul sud-estic al NATO, în contextul intensificării atacurilor rusești.

Activitatea aeriană intensificată vine în contextul deciziei Alianței, la cererea României și Bulgariei, de a consolida prezența în regiune prin capacități suplimentare: aeronave de patrulare maritimă pentru detectarea amenințărilor la adresa navigației, sisteme radar, drone și personal de informații.

Deși prezența aeronavei nu demonstrează în sine că monitoriza o navă anume sau investiga un atac specific, momentul și zona în care operează sunt în concordanță cu

Financial Times a scris luni că Marea Neagră a devenit mai periculoasă pentru marinarii de pe navele comerciale decât oricare altă întindere de apă, mai periculoasă și decât Strâmtoarea Ormuz. Anul acesta, în Marea Neagră au murit mai mulți marinari decât pe orice altă întindere de apă, depășind numărul victimelor din Golful Persic, care a atras mai multă atenție la nivel mondial în contextul importanței sale pentru transportul de energie.

Fiind un coridor crucial pentru aprovizionarea globală cu cereale și pentru petrolul rusesc, Marea Neagră a ajuns să prezinte un risc mai mare pentru nave decât Orientul Mijlociu, susțin firmele și asociațiile navale citate de FT.

În acest context, brokerii de asigurări au declarat că prima de asigurare împotriva riscurilor de război ar putea ajunge la 15% din valoarea corpului navei, aproape dublul nivelului aplicat navelor care operează în Golf, iar Rusia e responsabilă pentru 90% din atacurile recente.

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