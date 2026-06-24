Supraoferta de petrol, riscul creșterii rapide a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz – Iranul face pași pentru a-și impune suveranitatea asupra strâmtorii

Tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz a crescut rapid în ultima săptămână, iar principalul risc pentru piața petrolieră a devenit, în doar o săptămâna de la semnarea memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, o supraofertă globală care va reduce prețurile în următoarele luni, potrivit analiștilor internaționali în energie.

Javier Blas, specialistul Bloomberg în energie, punctează că petrolul continuă să iasă din Strâmtoarea Ormuz, atât pe rute vizibile, cât și „la întuneric”.

Asta în timp ce China rămâne într-o așa-numită ”grevă de cumpărare” de petrol, conductele care ocolesc Strâmtoarea Ormuz funcționează în continuare la capacitate ridicată, barilii din rezervele strategice ale SUA, Japoniei și Europei continuă să intre pe piața internațională, iar petrolul iranian este acum legal, cel puțin pentru următoarele 60 de zile, după ridicarea sancțiunilor de către SUA.

Volumele de țiței care ies din Ormuz sunt mult mai mari decât cele de gaze – exporturile de gaze ale Golfului se vor normaliza lent

Cel mai nefavorabil scenariu pentru prețul petrolului în acest moment ar fi ca administrația Trump să continue să elibereze aproximativ 2 milioane de barili pe zi din Rezerva Strategică de Petrol (SPR), în timp ce Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă – de notat totuși că SUA nu își vor epuiza toată rezerva, care acum se ridică la circa 90 de milioane de barili. Prețul petrolului a revenit de altfel spre intervalul de dinaintea războiului, pe fondul temerilor de supraofertă, care au înlocuit prima de risc a războiului.

În același timp, mai multe nave goale au tranzitat Ormuzul pentru a încărca LNG, în condițiile în care Qatarul și Adnoc – compania de stat a Emiratelor – încearcă să crească rapid exporturile după acordul interimar de pace dintre SUA și Iran. Cel puțin 8 nave asociate Qatarului au intrat în Golful Persic în ultima săptămână.

În plus, graficul de mai sus arată evoluția livrărilor de LNG prin Strâmtoarea Ormuz din Qatar și Emiratele Arabe Unite. Deși livrările au fost aproape oprite timp de câteva săptămâni, se observă acum o revenire, cu toate că revenirea până la nivelul de dinainte de război va necesita câteva luni.

Comparativ, volumele de țiței care ies din Ormuz sunt mult mai mari.

Iranul pune presiune pentru a avea suveranitate asupra Strâmtorii Ormuz

De notat că Iranul continuă să facă pași pentru a institui un mecanism comun cu Omanul prin care să încerce să exercite pe termen lung autoritate asupra Strâmtorii Ormuz. Un astfel de mecanism ar permite Iranului să reglementeze tranzitul prin strâmtoare și să decidă restricționarea trecerii după propriile criterii, după cum arată analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), într-un raport recent.

Aceștia punctează că creșterea recentă a traficului de nave prin strâmtoare nu elimină amenințările pe care controlul iranian asupra acesteia le reprezintă pentru interesele SUA și pentru comerțul mondial.

Potrivit ISW, canalul de Telegram al liderului suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a reiterat recent principalele obiective pe care Iranul încearcă să le atingă în actualul conflict. Acestea includ încetarea operațiunilor militare americane împotriva Iranului, obligarea SUA să ridice blocada navală asupra porturilor iraniene, consolidarea suveranității iraniene asupra Strâmtorii Ormuz, obținerea de compensații americane pentru reconstrucția Iranului, ridicarea tuturor sancțiunilor, „rezolvarea problemelor nucleare” și accesul Iranului la activele înghețate.

Declarație comună Iran-Oman despre administrarea navigației prin Ormuz – SUA neagă controlul Teheranului asupra Ormuz

De notat că Iranul și Omanul au publicat recent un comunicat comun în care introduc explicit ideea de administrare a navigației prin Ormuz, de servicii furnizate și costuri asociate. Asta lasă deschisă posibilitatea unor forme de taxare sau reglementare a tranzitului prin Ormuz, o chestiune pe care SUA a anunțat că nu o vor accepta.

Deși Omanul și Iranul reafirmă angajamentul pentru menținerea Ormuzului ca rută sigură și deschisă pentru navigația internațională, documentul insistă în același timp asupra suveranității celor două state riverane și asupra drepturilor lor suverane în apele teritoriale din strâmtoare.

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