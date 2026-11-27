Statul român, prin principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat, are în portofoliu investiții publice ce însumează 1.159 de miliarde de lei, echivalentul a peste jumătate din PIB-ul României, potrivit Raportului Ministerului Finanțelor, solicitat imperios de PSD și prezentat de ministrul Alexandru Nazare.

Din această sumă, 837 de miliarde de lei rămân de plătit/finanțat după încheierea anului 2026.

Conform Finanțelor, la nivelul alocărilor bugetare din acest an (aprox. 76 miliarde de lei anual), România ar avea nevoie de încă 11 ani pentru finalizarea portofoliului existent de investiții, fără a mai iniția noi proiecte. Mai mult, pentru investiții în valoare de 606 miliarde de lei nu există un calendar anual de finanțare determinat – adică pentru peste jumătate din portofoliu.

Aceste cifre arată că ultimii ani, în special din 2020 încolo – când a început PNRR -, s-a realizat o supracontractare masivă care a blocat și blochează o parte considerabilă din capacitatea viitoare de investiții a statului, din moment ce ea e deja rezervată proiectelor existente, înainte de adoptarea bugetelor următorilor ani.

Notă: Problema structurală a investițiilor publice din România este fix această supracontractare, care arată că există un defazaj între ritmul în care statul își asumă noi angajamente și capacitatea anuală a bugetului de a le finanța. Situația e cu atât mai problematică în contextul încheierii PNRR și al necesității continuării procesului de consolidare fiscal-bugetară. Amintim și că debutul PNRR-ului a adus o supracontractare masivă – 47 miliarde de euro față de alocarea inițială de 27 de miliarde, care s-a redus ulterior, în urma renegocierilor succesive, la aproximativ 20 miliarde euro.

Apărarea și Transporturile concentrează peste 80% din portofoliul de investiții

Cele mai mari portofolii de investiții sunt gestionate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Transporturilor, care însumează 961 de miliarde de lei, potrivit Finanțelor.

Astfel, Ministerul Apărării are un portofoliu de investiții de 505 miliarde de lei, din care 458 de miliarde de lei rămân de plătit după anul 2026. Raportat la alocarea bugetară din acest an, de 21,2 miliarde de lei, finalizarea acestuia ar necesita aproximativ 22 de ani.

Notă: În cazul Apărării, trebuie însă avut în vedere caracterul multianual al marilor programe de înzestrare a Armatei Române, de la achiziția de aeronave de luptă (inclusiv F-35) și sisteme de apărare antiaeriană până la modernizarea infrastructurii militare, precum și perspectiva majorării cheltuielilor militare în conformitate cu noile angajamente asumate în cadrul NATO. Numai prin instrumentul european SAFE, Ministerul Apărării derulează 21 de proiecte de înzestrare, în valoare de aproximativ 9,6 miliarde de euro, în perioada 2026–2030. În bugetul pe 2026, creditele de angajament aferente portofoliului de investiții al MApN se ridică la 124,2 miliarde de lei, de aproape șase ori peste creditele bugetare destinate plăților din acest an.

În cazul Ministerului Transporturilor, portofoliul de investiții se ridică la 456 de miliarde de lei, din care 270 de miliarde de lei rămân de plătit după anul în curs. La ritmul actual de finanțare, de aproximativ 30 de miliarde de lei anual, finalizarea investițiilor ar necesita nouă ani, potrivit Ministerului Finanțelor.

De notat că fostul premier Ilie Bolojan spunea că supracontractarea investițiilor publice e una dintre principalele probleme structurale ale României, el făcând trimitere către gradul de supracontractare de peste 300% în cazul Programului Transport, precum și probleme similare în cazul programelor de extindere a rețelelor de apă și canalizare.

„Gândiți-vă că astăzi, la Ministerul Transporturilor, sunt contracte de lucrări semnate de peste 30 de miliarde de euro, iar bugetul anual mediu este de aproximativ 6 miliarde de euro. Asta înseamnă că cel puțin cinci ani de zile de acum înainte avem de lucru. Deci orice lucrare care se începe trebuie bine gândită, în așa fel încât să i se poată asigura finanțarea, altfel lucrurile nu vor fi în regulă”, declara Ilie Bolojan în octombrie, înainte de învestirea noului Guvernul.

Bolojan a mai avertizat că, în absența unei prioritizări a investițiilor, supracontractarea va genera probleme de plată în sectorul construcțiilor, încetinirea ritmului lucrărilor și creșterea costurilor suportate de bugetul de stat.

În orice caz, Ministerul Dezvoltării gestionează, la rândul său, un portofoliu de investiții de 73 de miliarde de lei, cu un rest de plată de 49 de miliarde de lei, echivalentul a 16 ani de finanțare la nivelul alocărilor din 2026.

Aproape jumătate dintre obiectivele de investiții au alocări bugetare mai mici de un milion de lei. Pentru 169 de obiective ar fi necesari peste 20 de ani

Programul de investiții cuprinde 648 de obiective nominalizate, la care se adaugă 195 de poziții globale, reprezentând dotări independente, studii și proiectare. Dintre cele 648 de obiective de investiții, 175 nu beneficiază de nicio alocare bugetară în 2026, deși valoarea rămasă de executat în cazul acestora se ridică la 54 de miliarde de lei. Totodată, aproape jumătate dintre obiective (316) au alocări bugetare mai mici de un milion de lei.

De notat că dispersarea alocărilor bugetare către un număr ridicat de obiective și menținerea unor proiecte în programul de investiții prin alocări simbolice poate întârzia finalizarea lucrărilor și poate genera costuri suplimentare, inclusiv prin actualizarea valorii contractelor, penalități și litigii.

Fenomenul creditelor bugetare scăpate de sub control: statul continuă să autorizeze noi angajamente într-un ritm de aproape 4 ori mai mare decât capacitatea anuală de plată

Datele Ministerului Finanțelor arată că fenomenul supracontractării investițiilor publice a luat amploare odată cu implementarea PNRR, decalajul dintre creditele de angajament și creditele bugetare crescând accelerat începând cu anul 2022.

Astfel, dacă în anii 2020 și 2021 creditele de angajament aprobate la nivelul bugetului de stat depășeau creditele bugetare cu aproximativ 41 de miliarde de lei anual (15–17%), diferența a crescut la 150 de miliarde de lei în 2022, la 208 miliarde de lei în 2023, la 260 de miliarde de lei în 2024 și la 256 de miliarde de lei în 2025.

Cumulat, în perioada 2020–2025, diferența dintre creditele de angajament și creditele bugetare s-a ridicat la 958 de miliarde de lei, echivalentul a aproape două bugete anuale ale statului. Din această diferență, 414 miliarde de lei (43%) provin din PNRR, 379 de miliarde de lei (40%) din investițiile, proiectele, programele și schemele de ajutor de stat finanțate integral de la bugetul de stat, iar 156 de miliarde de lei (16%) din programele aferente politicii de coeziune.

Numai în cazul programelor naționale de investiții gestionate de Ministerul Dezvoltării (PNDL, Anghel Saligny și CNI), în perioada 2020–2025 au fost aprobate credite de angajament de 251,4 miliarde de lei, față de credite bugetare de 70,2 miliarde de lei.

De notat că fenomenul a continuat și în 2026. Potrivit Finanțelor, bugetul pe anul în curs autorizează credite de angajament pentru investiții în valoare de 292 de miliarde de lei, în condițiile în care creditele bugetare aferente acestora se ridică la numai 76 de miliarde de lei.

În cazul Ministerului Apărării, creditele de angajament, inclusiv cele aferente programului european SAFE, se ridică la 124 de miliarde de lei, față de credite bugetare de 21 de miliarde de lei. În cazul Ministerului Transporturilor, raportul este de 120 de miliarde de lei la 30 de miliarde de lei.

Notă: Ministerul Finanțelor explică că diferența dintre creditele de angajament și creditele bugetare nu reprezintă în sine arierate ale statului, ci indică dimensiunea angajamentelor pe care instituțiile publice sunt autorizate să și le asume și care, în măsura în care se concretizează în contracte, vor trebui finanțate din bugetele următorilor ani.

Închiderea PNRR și investițiile prin SAFE pun presiune suplimentară asupra bugetelor următorilor ani

De notat și că transferarea unor proiecte nefinalizate sau eliminate din PNRR, în urma renegocierilor succesive, către celelalte programe cu fonduri europene a diminuat presiunea imediată asupra bugetului național, însă a accentuat gradul de supracontractare al acestora, în special în domeniul transporturilor.

În plus, aproximativ 61% din alocarea fondurilor europene aferente perioadei 2021–2027 rămâne de utilizat în intervalul 2027–2029, ceea ce va majora necesarul de cofinanțare de la bugetul de stat.

În aceste condiții de supracontractare masivă, bugetele anilor viitori din procesul de consolidare fiscală vor continua să fie grevate și vor trebui să țină cont de capacitatea efectivă de finanțare a portofoliului existent de investiții, fiind cel mai probabil obligatorie o prioritizare a proiectelor deja începute, și mai ales valorificarea fondurilor europene nerambursabile, pe lângă limitarea inițierii unor noi investiții pentru care nu există perspectiva finanțării certe.

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