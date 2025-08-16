Summitul Trump-Putin din Alaska – 3 ore de discuții fără niciun anunț concret – mult mai scurt decât fusese programat: au lipsit discuțiile în format extins și prânzul de lucru. Cei doi lideri, evazivi în timpul conferinței de presă

Summitul mult așteptat dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat vineri, nu a dus la niciun acord concret privind oprirea sau suspendarea războiului declanșat de Moscova în Ucraina, în pofida faptului că ambii lideri au descris discuțiile din Alaska drept productive, potrivit Reuters.

Summitul s-a terminat mai rpede decât fusese programat: nu au exitat nici discuțiile în format mai extins și nici prânzul de lucru. Conferința de presă a fost un eveniment formal și scurt, în care niciunul dintre președinți nu a spus ceva concret.

Ulterior conferinței de presă, într-o intervenție la Fox News, Trump a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Putin urmează să organizeze o întâlnire pentru a încerca să ajungă la o încetare a focului.

Într-o scurtă apariție în fața presei, după aproape trei ore de convorbiri, cei doi lideri au spus că au făcut progrese pe anumite chestiuni nespecificate. Totuși, nu au oferit detalii și nu au răspuns la întrebări, Trump – de obicei foarte vorbăreț – ignorând strigătele jurnaliștilor.

“Voi începe imediat să dau câteva telefoane și să le spun ce s-a întâmplat, o să sun (liderii, n.r.) NATO și pe Volodimir Zelenski, dar am avut o întâlnire extrem de productivă și s-a convenit asupra multor puncte. Am făcut progrese mari. Au mai rămas doar foarte puține de convenit. Unele nu sunt atât de semnificative, unul este probabil cel mai semnificativ. Dar avem șanse foarte mari să ajungem acolo, nu am ajuns acolo, dar avem șanse foarte mari să ajungem acolo”, a spus Donald Trump, în ceea ce pare o referire la un acord de încetare a focului sau un mod de încheiere a războiului.

Discuțiile nu au produs, cel puțin în baza declarațiilor publice ale celor doi lideri, pași semnificativi către o încetare a focului în cel mai sângeros conflict din Europa din ultimele opt decenii – și nici către o viitoare întâlnire între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, obiective stabilite de Trump înainte de summit.

Trump, la Fox: Totul depinde de Zelenski. Națiunile europene trebuie să se implice puțin

Ulterior, într-o intervenție a Fox, Trump a reiterat succesul discuțiilor, adăugând că se lucrează la o reuniune Putin-Zelenski, pentru încetarea focului.

„Acum, totul depinde de președintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârșit. Și aș mai spune că națiunile europene trebuie să se implice puțin. Dar este în mâinile președintelui Zelenski… Iar dacă vor, voi fi și eu la acea întâlnire,” a spus Trump.

„Se va organiza acum o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și, probabil, și mine,” a adăugat el.

Întrebat ce sfat i-ar da lui Zelenski, Trump a spus: „Trebuie să facă o înțelegere. Da. Uitați, Rusia este o mare putere, iar Ucraina nu. Ei (rușii) sunt soldați puternici.”

Noi consultări între Moscova și Washington vor avea loc în curând, a declarat și ambasadorul Rusiei în Statele Unite, potrivit agenției de stat RIA. „Un nou tur de consultări pentru normalizare — pe care noi îl numim eliminarea factorilor de iritare din relațiile bilaterale — este așteptat să aibă loc în viitorul apropiat,” a spus Alexander Darhiev.

Putin se așteaptă ca Ucraina și aliații săi europeni să nu încerce să „zdruncine progresul care se conturează”

Putin a spus că se așteaptă ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte constructiv rezultatele negocierilor SUA-Rusia și să nu încerce să „zdruncine progresul care se conturează.”

„Mă aștept ca acordurile de astăzi să devină un punct de referință, nu doar pentru rezolvarea problemei ucrainene, ci și pentru relansarea relațiilor pragmatice, de afaceri, dintre Rusia și Statele Unite,” a declarat Putin.

Totuși, el a repetat poziția Moscovei, potrivit căreia așa-numitele „cauze de bază” ale conflictului trebuie eliminate pentru a se ajunge la o pace de durată – semn că rămâne reticent față de un armistițiu.

Putin l-a invitat pe Trump la Moscova

Președintele rus i-a propus totodată omologului său american să organizeze următoarea întâlnire la Moscova.

„Data viitoare la Moscova”, i-a spus Putin lui Trump, în engleză, după ce președintele american i-a mulțumit și a adăugat că „probabil ne vom revedea foarte curând.”

„Oh, interesant”, a răspuns Trump. „Voi fi criticat pentru asta, dar aș putea să văd cum s-ar putea realiza.”

Imediat după aceea, cei doi lideri au părăsit încăperea fără a răspunde la întrebările jurnaliștilor, s-au îndreptat fiecare către propriul avion și au părăsit Alaska.

În timpul discuțiilor dintre cei doi, majoritatea regiunilor din estul Ucrainei erau sub alertă aeriană, iar guvernatorii regiunilor rusești Rostov și Briansk raportau atacuri cu drone ucrainene.

Nu a existat o reacție imediată din partea Kievului

Zelenski a exclus varianta cedării oficiale de teritorii către Moscova și cere, în schimb, o garanție de securitate sprijinită de Statele Unite. Trump a spus că îl va suna pe Zelenski și pe liderii NATO pentru a-i informa despre discuțiile din Alaska.

Nu a existat o reacție imediată din partea Kievului. Deputatul de opoziție ucrainean Oleksiy Honcharenko a scris pe Telegram: „Se pare că Putin și-a cumpărat mai mult timp. Nu s-a convenit nicio încetare a focului sau dezescaladare.”

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a declarat că salută eforturile lui Trump, dar se îndoiește de interesul real al lui Putin pentru un acord.

„Dacă Putin ar fi serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina toată ziua de azi,” a spus el.

Pentru Putin, summit-ul în sine – primul cu un președinte american de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022 – a fost o mare victorie, indiferent de rezultat

Finalul anticlimatic al summitului, urmărit cu mare atenție, a contrastat puternic cu fastul începutului. Când Putin a sosit la o bază aeriană din Alaska, a fost întâmpinat cu covor roșu, Trump l-a salutat călduros, iar aeronave militare americane au survolat zona.

Pentru Putin, summitul – primul cu un președinte american de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022 – a fost deja o mare victorie, indiferent de rezultat. Îl poate prezenta drept dovada că ani de încercări occidentale de a izola Rusia au eșuat și că Moscova își reia locul cuvenit la masa diplomației internaționale.

Trump speră că o încetare a războiului de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pace în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Putin este căutat de Curtea Penală Internațională, fiind acuzat de crima de război constând în deportarea a sute de copii din Ucraina. Rusia neagă acuzațiile, iar Kremlinul a respins mandatul ICC drept nul și neavenit. Nici Rusia, nici Statele Unite nu sunt membre ale instanței.

Atât Moscova, cât și Kievul neagă că ar viza civili în război. Totuși, mii de civili au murit, majoritatea ucraineni, iar conflictul a ucis sau rănit bine peste un milion de persoane de ambele părți.

Trump: „Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina, sunt aici ca să-i aduc la masa tratativelor”

Trump și Putin, însoțiți de principalii lor consilieri pe probleme de politică externă, au discutat într-o sală de la o bază aeriană din Anchorage, Alaska, în prima lor întâlnire din 2019 încoace.

Zelenski, care nu a fost invitat la summit, și aliații săi europeni se temeau că Trump ar putea trăda Ucraina prin înghețarea conflictului și recunoașterea – fie și informală – a controlului rus asupra unei cincimi din teritoriul ucrainean.

Trump a încercat vineri să risipească aceste temeri, spunând că Ucraina va fi cea care va decide asupra oricăror concesii teritoriale.

„Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina, sunt aici ca să-i aduc la masa tratativelor,” a spus el.

Întrebat ce ar însemna succesul întâlnirii, le-a spus reporterilor: „Vreau să văd o încetare a focului rapidă… Nu o să fiu mulțumit dacă nu se întâmplă azi… Vreau ca măcelul să înceteze.”

La discuții au participat și secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump în Rusia, Steve Witkoff, consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, precum și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Zelenski a declarat, înaintea summitului, că reuniunea ar trebui să deschidă calea către o „pace justă” și către negocieri în trei, care să îl includă și pe el, dar a adăugat că Rusia continuă să ducă războiul.

„E timpul să se pună capăt războiului, iar pașii necesari trebuie făcuți de Rusia. Ne bazăm pe America,” a scris Zelenski pe Telegram.

