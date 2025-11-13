Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025 – Organizat de Edge Institute, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

Pe 25 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025 reunește, în premieră, lideri internaționali care au contribuit la transformarea digitală a administrațiilor publice din alte state, dar și decidenți români care pot continua această schimbare în România.

Lideri naționali și internaționali, reuniți la Palatul Cotroceni

La eveniment, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, va participa domnul Nicușor Dan, Președintele României.

Printre invitații internaționali se numără Toomas Hendrik Ilves, fost Președinte al Estoniei și arhitect al unuia dintre cele mai performante modele de stat digital din lume, precum și Janusz Cieszyński, fost ministru al Digitalizării în Polonia, care a coordonat tranziția către servicii publice electronice moderne, centrate pe nevoile cetățenilor. De asemenea, Radu Miruță, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se va alătura discuțiilor dedicate rolului digitalizării în creșterea competitivității economice și consolidarea încrederii instituționale.

Alți speakeri de marcă, români și străini, vor fi anunțați până la data de 20 noiembrie 2025.

Guvernanța digitală: de la tehnologie la democrație

Într-o lume în care algoritmii influențează informația și încrederea publică, guvernanța digitală devine parte integrantă a democrației moderne. Summitul de la Cotroceni nu este doar o conferință, ci un apel la responsabilitate colectivă între stat, mediul privat, mediul academic și societatea civilă. Digitalizarea administrației nu înseamnă doar tehnologie, ci capacitatea statului de a răspunde eficient nevoilor cetățenilor.

Lansarea Studiului Edge Institute x AtlasIntel

În cadrul evenimentului, se va lansa și Studiul Edge Institute x AtlasIntel, care arată ce cred românii despre digitalizarea statului: unde există încredere, care sunt prioritățile românilor și ce așteaptă ei de la administrația digitală a viitorului. O continuare firească a studiilor Edge Institute de percepție asupra impactului transformării digitale în societate sau educație.

„Timpul curge repede, iar tehnologia nu așteaptă. Depinde de noi dacă o folosim pentru a reconstrui încrederea în stat, pentru a consolida eficiența acestuia și a întări economia locală sau dacă alegem să rămânem spectatori într-o lume care aleargă mai repede decât noi.” Robert Berza, Director Executiv, Edge Institute

Mai multe informații despre eveniment, agenda completă și detalii privind participarea vor fi disponibile pe www.edgeinstitute.ro.

***