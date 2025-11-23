Summitul G20 / Declarația finală – războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu este menționat explicit

G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, a condamnată doar indirect războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei în declarația sa finală de la Johannesburg.

„Declarația liderilor”, adoptată în timpul primei sesiuni de lucru a summitului G20 de la Johannesburg, nu menționează explicit Rusia sau pe președintele său, Vladimir Putin.

Cu toate acestea, prima pagină a declarației finale de 30 de pagini, adoptată neobișnuit de devreme la summitul care se încheie duminică, conține referințe lipsite de ambiguitate la acțiunile Rusiei în Ucraina.

G20 a reafirmat că, în conformitate cu Carta ONU, „toate statele trebuie să se abțină de la amenințarea sau utilizarea forței pentru a obține câștiguri teritoriale, împotriva integrității teritoriale și suveranității sau a independenței politice a oricărui stat”, relatează dpa, preluată de Agerpres.

De asemenea, declarația subliniază că statele ar trebui să mențină relații de prietenie între ele, „inclusiv prin promovarea și încurajarea respectului pentru drepturile omului”.

Înainte de întâlnire, nu era clar dacă va exista o declarație finală comună sau doar o declarație din partea țării gazdă, din cauza boicotării summitului de către președintele american Donald Trump. El este absent deoarece acuză guvernul sud-african de represiune severă împotriva fermierilor albi. Africa de Sud respinge acuzațiile ca fiind nefondate.

Purtătorul de cuvânt al președintelui sud-african Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, a afirmat că declarația finală a fost adoptată în unanimitate. Fără a numi direct SUA, el a spus: „Nu putem încălca regulile pentru o singură țară”.

Reformarea arhitecturii economice mondiale

Solidaritate, egalitate, sustenabilitate: aceasta este deviza președinției sud-africane a G20, exprimând dorința de a finaliza procesul inițiat de cele trei președinții anterioare ale G20 (Indonezia, India și Brazilia) în reformarea arhitecturii economice globale.

Summitul de la Johannesburg, cel de-al 20-lea summit G20, desfășurat pentru prima dată în Africa, s-a concentrat pe nevoile Sudului Global în fața provocărilor globale majore: dezvoltare incluzivă, securitate alimentară, tranziție energetică, schimbări climatice, inovație digitală, comerț și gestionarea mineralelor critice.

Emmanuel Macron: G20 este în pericol dacă nu se „remobilizează”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, „are mari probleme în rezolvarea” crizelor internaționale actuale și este „în pericol” de declin dacă nu va exista o remobilizare colectivă în jurul ‘câtorva priorități cheie’.

„G20 ar putea ajunge la sfârșitul unui ciclu (…) Trăim un moment în geopolitica noastră în care ne este foarte greu să rezolvăm crizele internaționale majore în jurul acestei mese, împreună, inclusiv cu membri care nu sunt prezenți astăzi”, a mai spus Macron.

„Trebuie să fim cu toții lucizi în ceea ce privește faptul că G20 este în pericol dacă nu ne remobilizăm colectiv în jurul câtorva priorități cheie”, a adăugat el.

