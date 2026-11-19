Liderii europeni s-au reunit joi, la Berlin, în cadrul Coaliției de Voință pentru Ucraina, într-un moment important în negocierile privind încheierea războiului. La reuniune participă și negociatorii SUA Jared Kushner și Steve Witkoff.

Prioritățile acestei reuniuni sunt consolidarea coordonării strânse dintre SUA, Ucraina și Europa, elaborarea unei poziții comune SUA-Europa-Ucraina asupra elementelor unei propuneri de pace către Rusia, dar și stabilirea agendei și a formatului pentru următoarea rundă de negocieri multilaterale (care ar urma să fie convenită până la jumătatea lunii decembrie), odată cu includerea Europei în negocieri.

Reuniunea vine în paralel cu discuțiile dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping din China, ce au vizat și războiul din Ucraina. Evenimentul găzduit de cancelarul german Friedrich Merz, una din cele mai mari reuniuni internaționale, reunește peste 40 de delegații, urmărește de asemenea să vizeze o poziție unitară privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și sprijinului militar și financiar pentru Kiev.





Printre cei 30 de șefi de state și de guverne de la Berlin se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele României Nicușor Dan, dar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar din partea organizațiilor internaționale, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Amintim că procesul de negociere al păcii cu Rusia va fi extins de la un format trilateral la unul multilateral, prin includerea a 5 țări europene, respectiv a unor oficiali ai Comisiei Europene și NATO.

Liderii din țările membre ale Coaliției de Voință vor discuta și despre modalitățile în care poate fi reluat dialogul direct dintre Europa și Rusia.

Nicușor Dan: Este foarte important ca în cadrul acestor negocieri de pace să nu cedăm pe situația de securitate europeană

Președintele Nicușor Dan a declarat la Berlin, unde participă la summitul Coaliției, România va transmite un mesaj de solidaritate în continuare cu Ucraina.

Șeful statului a fost întâmpinat la sosire de gazda principală a evenimentului, cancelarul german Friedrich Merz, care a organizat reuniunea alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic Andy Burnham.

„În continuare solidaritate cu Ucraina sau, dacă vreți, două bucăți, una pe situația curentă și solidaritate cu Ucraina și, apoi, negocierile de pace. Și aici este foarte important ca în cadrul acestor negocieri de pace să nu cedăm pe situația de securitate europeană, adică să păstrăm o Europă puternică din punct de vedere defensiv și, pe de altă parte, să nu afectăm relația transatlantică între Europa și Statele Unite”, a afirmat președintele României, potrivit Agerpres.

Întrebat cât de aproape este pacea, raportat la conflictul dintre Ucraina și Rusia, președintele a răspuns: „Pentru pace, trebuie să existe cele două părți care să și-o dorească și, în momentul acesta, eu nu văd Rusia să și-o dorească, dar, evident că este importantă presiunea pe sancțiunile economice pe Rusia ca să ne apropiem de această pace pe care ne-o dorim cu toții”.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă este de părere că se va ajunge la o soluție de pace în 2027.

„Nu vreau să fac pronosticuri, dar, în orice caz, în acest moment, pacea nu pare aproape”, a apreciat el.

Prioritățile Ucrainei – Ce urmăresc negociatorii americani

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis la ajungerea la Berlin că ”prioritatea Ucrainei este consolidarea apărării spațiului aerian, sprijinul energetic și financiar, demersurile diplomatice și următorii pași pentru încheierea războiului și garantarea securității”.

”Sunt planificate și întâlniri bilaterale cu partenerii europeni și, bineînțeles, cu cancelarul Merz. Va avea loc și o reuniune la care vor participa reprezentanții americani și consilierii pentru securitate națională ai statelor europene”, a transmis Zelenski, printr-o postare pe X.

La rândul său, Jared Kushner, unul din cei doi negociatori ai SUA, a transmis joi că în cadrul consultărilor de la Berlin cu președintele Zelenski și cu liderii europeni se va încerca ”elaborarea unei poziții comune asupra elementelor esențiale ale unei păci durabile și pregătirea, împreună, a agendei și a formatului propus pentru următoarea rundă de negocieri multilaterale”.

”Prioritățile acestei vizite sunt consolidarea în continuare a coordonării strânse cu Ucraina și Europa, elaborarea unei poziții comune asupra elementelor esențiale ale unei păci durabile și pregătirea, împreună, a agendei și a formatului propus pentru următoarea rundă de negocieri multilaterale. Vom analiza, de asemenea, modul în care activitatea importantă a Coaliției de Voință poate contribui la aranjamentele de securitate postbelice, inclusiv prin garanții de securitate credibile pentru Ucraina și printr-un cadru mai amplu care să consolideze stabilitatea europeană și să reducă riscul unor conflicte viitoare. Președintele Donald Trump este hotărât să pună capăt acestui război teribil și să obțină o pace durabilă, care să facă întreaga Europă mai sigură”, a transmis Kushner printr-o postare pe X.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace și să se împiedice o nouă agresiune.

Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.

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