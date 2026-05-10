Summitul B9 și al Țărilor Nordice – 7 președinți europeni la București. Programul și principalii participanți

La Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, care va avea loc miercuri la București vor participa nouă președinți și șefi de guverne europeni, conform Administrației Prezidențiale. Evenimentul va fi co-prezidat de Nicușor Dan şi de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, sub tema generală «Delivering More for Transatlantic Security»”.

Evenimentul este unul politic de securitate la nivel înalt, cu accent pe Flancul Estic, Marea Neagră și cooperarea transatlantică.

Format summitului: B9 + țări nordice (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Islanda), plus invitați speciali -Secretarul General NATO Mark Rutte, reprezentant SUA – Thomas G. DiNanno – Subsecretar de Stat pentru Controlul Armamentelor.

Principalii participanți:

Secretarul General NATO, Mark Rutte;

Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

Președintele Republicii Estonia, Alar Karis;

Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;

Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno;

Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Programul evenimentului

10:30 – Primirea oficială a șefilor de delegație

11:00 – Sesiunea plenară a Summitului – Intervenții introductive în deschiderea sesiunii plenare din partea Președintelui României, Nicușor Dan, și a Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki

14:20 – Fotografii

14:30 – Dejun de lucru

17:00 – Declarații de presă comune ale Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte

Agenda evenimentului nu a fost publicată, încă, însă cele mai probabile subiecte ce vor fi discutate sunt:

Securitatea Flancului Estic NATO

Situația din Marea Neagră

Sprijin continuu pentru Ucraina

Cooperare transatlantică (inclusiv cu SUA)

Posibilă extindere a formatului B9 cu țările nordice

Apărare și descurajare regională

