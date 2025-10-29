Summitul APEC – confruntarea pentru noua ordine strategică în Indo-Pacific. Cum a pregătit Donald Trump întâlnirea cu Xi Jinping din Coreea de Sud

Donald Trump are, joi, prima întâlnire din actualul mandat cu omologul său chinez, Xi Jinping. Întrevederea cu miză majoră – influența în Indo-Pacific – are loc în marja Summitului APEC din Coreea de Sud și a fost precedată de un turneu în Asia al președintelui american, care a încheiat o serie de acorduri comerciale cu aliații SUA în regiune.

Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) este un forum economic regional înființat în 1989 pentru a valorifica interdependența crescândă a regiunii Asia-Pacific. Compus din 21 de membri, APEC urmărește să faciliteze comerțul prin simplificarea procedurilor vamale la frontiere și promovarea unui mediu de afaceri mai favorabil.

Summitul din orașul sud-coreean Gyeongju are ca temă construirea unui viitor sustenabil, prin conectare și inovare, însă atenția întregii lumi va fi îndreptată spre o metropola aflată la 85 de kilometri distanță de Gyeongju. Este vorba de orașul-port Busan, unde va avea loc întâlnirea Trump – Xi Jinping.

Cei doi lideri au profitat astfel de Summitul APEC pentru a se întâlni și, în același timp, pentru a transmite mesaje importante aliaților din regiune.

Ambițiile Chinei și strategia SUA de a-i limita puterea

Fostul ambasador american în China, experimentatul Nicholas Burns, a explicat pentru Atlantic Council de ce este atât de importantă întâlnirea de joi. „În primul rând, nu putem subestima niciodată capacitatea guvernului chinez și ambiția Chinei” de a deveni cea mai puternică putere din Indo-Pacific, a spus Burns. În al doilea rând, Trump trebuie să convingă China că Statele Unite nu sunt „puterea de ieri” și că nu sunt în declin, a adăugat diplomatul.

El l-a sfătuit pe Donald Trump „să fie amabil cu aliații”. „Statele Unite sunt liderul acestor două mari alianțe – aliații noștri din Pacific și NATO în Europa – și putem utiliza aceste alianțe în mod eficient pentru a limita puterea Chinei”, a adăugat Nicholas Burns.

La nivel global și regional, China reprezintă „amenințarea principală” pentru Statele Unite., care colaborează cu aliații și partenerii săi pentru a menține securitatea și stabilitatea în regiune. Coreea de Sud, Japonia, Filipine, Thailanda, Australia și Noua Zeelandă sunt aliați ai Statelor Unite prin tratate de apărare reciprocă.

Statele Unite sunt, de asemenea, partenere cu multe națiuni din regiune și colaborează cu acestea la nivel bilateral, multilateral și prin intermediul organizațiilor internaționale, cum ar fi Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care include include Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam.

Așteptările președintelui american

Președintele Trump a declarat miercuri, în Coreea de Sud, că speră ca întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping să se încheie cu semnarea unui acord comercial între SUA și China. „Sper că vom ajunge la un acord. Cred că vom ajunge la un acord. Cred că va fi un acord bun pentru ambele părți. Lumea este cu ochii pe noi”, a declarat Trump, în discursul său de la Summitul APEC.

Coreea de Sud este ultima etapă importantă a călătoriei sale de aproape o săptămână în Asia. O mare parte a turneului lui Trump s-a concentrat pe consolidarea acordurilor comerciale și stimularea relațiilor economice cu partenerii SUA din regiune.



Președintele SUA a semnat acorduri comerciale și tarifare cu Japonia, Malaezia și alte câteva țări, iar miercuri a anunțat și o înțelegere similară cu Coreea de Sud. Înțelegerea include o reducere la 15% a tarifelor vamale la automobile pe care cele două țări le impun reciproc și un plan de investiții sud-coreean de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite.

Este de așteptat ca Trump să-l preseze, joi, pe Xi Jinping să relaxeze o serie de restricții dure la exportul de elemente rare din China, care sunt esențiale pentru toate produsele, de la cipuri de computer la industria aerospațială. Liderul de la Casa Albă a amenințat că va impune tarife de 100% asupra mărfurilor chinezești începând de sâmbătă, dacă Beijingul nu va da înapoi.

