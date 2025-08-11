Summit virtual Trump-Zelenski-aliații europeni ai Ucrainei, organizat miercuri de cancelarul Merz

Președintele SUA, Donald Trump, se va alătura liderilor europeni și președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru un summit virtual de urgență programat pentru miercuri.

Convorbirile, organizate de cancelarul german Friedrich Merz, au loc înaintea summitului de vineri din Alaska între Trump și președintele rus, Vladimir Putin, privind războiul din Ucraina.

Summitul virtual se va concentra pe opțiunile de presiune împotriva Rusiei, întrebările privind teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, garanțiile de securitate pentru Kiev și ordinea potențialelor negocieri de pace, informează The Guardian și Politico.

Vor participa liderii celor șase țări care au semnat declarația comună în weekend – Finlanda, Franța, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, precum și liderii UE, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ucraina și aliații săi europeni au răspuns la planul de încetare a focului al lui Vladimir Putin cu o contrapropunere care trebuie să servească drept cadru pentru ca viitoarele discuții între președintele rus și omologul său american, Donald Trump, să poată avansa. În esență, oficialii ucraineni și cei europeni au decis să respingă propunerea Rusiei ca Ucraina să cedeze zonele din regiunea Donețk pe care le controlează în schimbul unui armistițiu. Propunerea europeană include cerința ca armistițiul să fie instaurat înainte de a se lua orice alte măsuri. De asemenea, în contrapropunerea agreată se precizează că schimbul de teritorii poate avea loc numai în mod reciproc, ceea ce înseamnă că, dacă Ucraina se retrage din anumite regiuni, Rusia trebuie să se retragă din altele.

Un aspect crucial al planului european, care a fost prezentat vicepreședintelui american JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio, trimisului special al lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, și emisarului Steve Witkoff, este că orice concesie teritorială din partea Kievului trebuie să fie garantată de garanții de securitate ferme, inclusiv posibila aderare a Ucrainei la NATO.

