LIVE / Summit-ul Trump-Putin – încep să apară informațiile. Ce ar putea urma?

UPDATE:

Trump: „Cred că o înțelegere rapidă este mai bună decât o încetare a focului.”

Președintele Donald Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO că Putin nu dorește o încetare a focului și preferă un acord cuprinzător pentru a pune capăt războiului, a scris pe X reporterul Axios, Barak Ravid.

Trump le-ar fi spus liderilor: „Cred că o înțelegere rapidă de pace este mai bună decât o încetare a focului.”

UPDATE:

Volodimir Zelenski, prima reacție după Summit:

Președintele Ucrainei a avut prima reacție, printtr-o postare pe Twitter:

„Am avut o conversație lungă și substanțială cu președintele SUA. Am început cu discuții individuale, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai mult de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de conversație bilaterală cu președintele Trump.

Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a ajunge la pace. Președintele Trump m-a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației.

Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru.

Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație.

Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat, de asemenea, semnalele pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.”

UPDATE:

Președintele american Donald Trump a vorbit „îndelung” la telefon cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la finalul întâlnirii cu Vladimir Putin din Alaska. Ulterior, Trump i-a sunat și pe liderii NATO, anunță Casa Albă.

Trump l-a sunat pe Zelenski în timpul zborului înapoi la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație de presă.

„A fost o convorbire lungă, inițial între președinții Zelenski și Trump, după care s-au alăturat liderii europeni”, a anunțat și Biroul prezidențial al Ucrainei.

Președintele SUA a sunat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe alți lideri europeni pentru a-i informa despre întâlnirea sa din Alaska cu Vladimir Putin, a anunțat sâmbătă un purtător de cuvânt al Comisiei.

La convorbire au luat parte și preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte.



***

Informația de Bază:

Summitul mult așteptat dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat vineri, nu a dus la niciun acord concret privind oprirea sau suspendarea războiului declanșat de Moscova în Ucraina, în pofida faptului că ambii lideri au descris discuțiile din Alaska drept productive, potrivit Reuters.

Summitul s-a terminat mai repede decât fusese programat: nu au exitat nici discuțiile în format mai extins și nici prânzul de lucru. Conferința de presă a fost un eveniment formal și scurt, în care niciunul dintre președinți nu a spus ceva concret.

„Acum, totul depinde de președintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârșit. Și aș mai spune că națiunile europene trebuie să se implice puțin. Dar este în mâinile președintelui Zelenski… Iar dacă vor, voi fi și eu la acea întâlnire,” a spus Trump.

***