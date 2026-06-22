Summit UE–Moldova: Bruxellesul promite sprijin total pentru Chișinău și cere retragerea trupelor ruse din Transnistria

Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și transmite că viitorul țării și al cetățenilor săi este în UE, potrivit declarației comune adoptate la finalul celui de-al doilea Summit UE–Moldova, desfășurat la Bruxelles.

Summitul marchează consolidarea parteneriatului politic, economic și de securitate dintre cele două părți, într-un context regional dominat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de presiunile hibride asupra Chișinăului, conform documentului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în cadrul summitului că următorul obiectiv în procesul de aderare al Republicii Moldova este deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor de capitole de negociere, după ce săptămâna trecută a fost deschis primul și cel mai important dintre acestea.

Săptămâna trecută s-a renunțat însă conceptul de ”aderare accelerată” pentru Moldova și Ucraina

De notat că și textul final al Consiliului European de săptămâna trecută salută începerea formală a procesului de aderare la UE al Republicii Moldova (și Ucrainei). Ungaria a presat totuși, în ultimele săptămâni, înainte de Consiliul European de joi și vineri, pentru modificarea textului final pentru Ucraina, eliminându-se susținerea pentru ”aderarea accelerată” a Kievului la UE, iar același lucru s-a întâmplat pentru Republica Moldova din moment ce cele două candidaturi sunt legate (cum au fost cele ale României și Bulgariei înainte de 2007).

Dacă cele două procese de aderare rămân legate, asta ar însemna o posibilă aderare a Moldovei la UE abia după 2035.

„Nu este dramatic. Până la urmă, voința de deschidere a unor capitole de negocieri este voința statelor, exprimată în unanimitate, în momentul în care se deschid respectivele capitole. Faptul că această sintagmă există sau nu, nu implică cu nimic o decizie ulterioară a tuturor celor 27 de state care trebuie să se coordoneze. (…) Au fost 2 condiționări: una de la Ungaria care a zis nu vreau sintagma (aderare accelerată – n.r.) pentru Ucraina, și o condiționare de la multe alte state care au spus că limbajul pe Ucraina și limbajul pe Republica Moldova trebuie să fie la fel. Ca o consecință logică, sintagma a dispărut și de la una și de la cealaltă. Este un moment diplomatic, consecințele practice nu sunt. Urmează un proces diplomatic cu privire la parcursul de aderare al Moldovei pe care o să îl urmărim și în care România își va oferi sprijinul”, a declarat săptămâna trecută președintele României Nicușor Dan.

Von der Leyen laudă viteza reformelor puse în aplicare de liderii de la Chișinău – Bruxelles-ul va continua să sprijine Moldova pe calea sa europeană

Aceasta a salutat avansul Planului de creștere economică în valoare de 1,9 miliarde de euro, destinat integrării treptate a economiei moldovenești în piața unică europeană.

„Este impresionant să văd cât de rapid și de bine puneți în aplicare reformele necesare. Practic, este vorba de crearea unor condiții de concurență echitabile în cadrul pieței noastre unice și, astfel, de deschiderea porților pieței unice pentru companiile moldovenești. Întregul Plan de creștere are o valoare de 1,9 miliarde de euro. Ați primit deja primele tranșe. Și trebuie să spun că este impresionant să văd cât de mult vă străduiți în acest sens și cât de mult succes aveți. Aștept cu mare nerăbdare să continuăm această colaborare împreună”, a spus von der Leyen.

Liderii europeni au mai transmis că UE se angajează să continue sprijinul politic, economic, financiar, tehnic și strategic pentru Chișinău, în timp ce Moldova este încurajată să mențină ritmul reformelor, mai ales în domeniul justiției, statului de drept și combaterii corupției.

UE cere retragerea trupelor și munițiilor ruse din Transnistria

Declarația comună subliniază și sprijinul financiar acordat Moldovei prin Planul de creștere, care a deblocat deja aproximativ 504 milioane de euro, urmând ca alte 528 de milioane de euro să fie puse la dispoziție dacă reformele prevăzute pentru 2026 sunt îndeplinite.

UE menționează integrarea treptată a Moldovei în piața internă europeană, creșterea schimburilor comerciale, aderarea la zona SEPA, securitatea energetică, conectivitatea în transporturi, digitalizarea, educația și cooperarea în agricultură ca domenii-cheie ale apropierii de Uniune.

În plan de securitate, UE condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al Moldovei de către Rusia, atacurile cibernetice, dezinformarea, folosirea energiei ca armă și alte ingerințe menite să destabilizeze țara.

Uniunea reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, cere retragerea trupelor și munițiilor ruse din regiunea transnistreană și anunță aprofundarea cooperării cu Chișinăul în domeniul securității, apărării și rezilienței democratice.

Declarația integrală a summitului UE-Moldova

Prezentăm în cele ce urmează declarația integrală a summitului UE-Moldova:

Noi, liderii Uniunii Europene (UE) și ai Republicii Moldova (denumită în continuare Moldova), am organizat cel de-al doilea Summit UE–Moldova la Bruxelles, la 22 iunie 2026, și am convenit următoarele:

Parteneriatul dintre UE și Moldova a continuat să se consolideze, fiind ancorat în valorile comune ale democrației, statului de drept și respectării drepturilor fundamentale, dreptului internațional, multilateralismului și ordinii internaționale bazate pe reguli. Summitul reflectă profunzimea parteneriatului nostru și beneficiile concrete pe care acesta le aduce cetățenilor noștri. Reiterăm că viitorul Moldovei și al cetățenilor săi este în Uniunea Europeană. Reiterăm condamnarea noastră fermă a războiului de agresiune nejustificat și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să amenințe securitatea regională și europeană. Ne menținem angajamentul ferm față de pacea, securitatea și stabilitatea în întreaga Europă și față de contracararea amenințărilor generate de Rusia prin cooperarea noastră, fiind convinși că securitatea și stabilitatea Moldovei contribuie direct la securitatea și stabilitatea Europei în ansamblu. UE își reafirmă sprijinul neclintit pentru suveranitatea, stabilitatea, integritatea teritorială și prosperitatea Moldovei. În alegeri consecutive și într-un referendum național, cetățenii Moldovei și-au afirmat opțiunea suverană pentru integrarea în UE ca obiectiv strategic. Moldova și-a confirmat angajamentul puternic și constant, precum și determinarea de a urmări acest obiectiv, inclusiv prin înscrierea aderării la UE în Constituția Moldovei. Subliniem importanța luării în considerare a nevoilor pe termen lung ale Moldovei privind reforma și aderarea. În acest context, UE este pe deplin angajată să ofere sprijin politic, economic, financiar, tehnic și strategic continuu pentru parcursul european al Moldovei. UE salută desfășurarea Conferinței interguvernamentale privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea clusterului fundamental la 15 iunie 2026 și așteaptă cu interes deschiderea celorlalte clustere, în conformitate cu abordarea bazată pe merite. Salutăm progresele în materie de reforme realizate de Moldova și angajamentul puternic al țării de a se alinia la acquis-ul UE, în pofida presiunilor externe fără precedent. Finalizarea cu succes a procesului de screening și implementarea consecventă a reformelor de către Moldova demonstrează pregătirea țării de a avansa pe calea sa europeană. Reiterăm angajamentul nostru de a avansa rapid procesul de aderare a Moldovei la UE, pe baza unor reforme credibile și a principiului meritelor proprii, în conformitate cu criteriile de la Copenhaga. UE încurajează Moldova să mențină ritmul puternic al reformelor legate de UE, să asigure ireversibilitatea acestora și să continue să ofere beneficii resimțite și recunoscute în întreaga societate moldovenească. Apreciem efortul și angajamentul continuu al Moldovei de a consolida statul de drept și drepturile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților. Salutăm eforturile Moldovei de a combate corupția, de a continua reformele structurale ample și de a asigura un sistem de justiție care respectă statul de drept și funcționează în beneficiul tuturor cetățenilor, inclusiv prin finalizarea procesului de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. UE încurajează Moldova să își intensifice eforturile în această privință. Un sistem judiciar puternic, independent și imparțial, precum și un bilanț solid în prevenirea și combaterea corupției, inclusiv la nivel înalt, sunt elemente esențiale ale transformării democratice a Moldovei și ale parcursului său european. UE va continua să sprijine Moldova în acest demers. Salutăm eforturile Moldovei în combaterea criminalității grave și organizate, inclusiv a criminalității transfrontaliere, în special a traficului de arme și droguri, a traficului de migranți și a traficului de persoane, precum și cooperarea împotriva migrației neregulamentare. În acest sens, sprijinim cooperarea cu Europol și cu statele membre în cadrul acordurilor existente de cooperare operațională și strategică. Salutăm aderarea Moldovei ca observator la Rețeaua Europeană Anticorupție și la Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității, precum și participarea sa ca observator la reuniunile Rețelei Judiciare Europene. Avem un interes comun în consolidarea infrastructurii de frontieră a Moldovei și, în acest sens, evidențiem sprijinul UE acordat Moldovei pentru îmbunătățirea capacităților de supraveghere și detectare la frontieră. Privind spre viitor, convenim să continuăm integrarea graduală a Moldovei în piața internă a UE în sectoare-cheie și să permitem participarea progresivă a Moldovei la politicile și programele UE încă din timpul procesului de aderare, subliniind importanța alinierii continue a Moldovei la acquis-ul UE. Acest lucru va stimula creșterea economică, va aduce beneficii cetățenilor și companiilor și va consolida reziliența și convergența, sporind totodată gradul de pregătire a Moldovei pentru aderarea la UE. Observăm pozitiv că Planul de creștere pentru Moldova produce deja rezultate concrete și contribuie la apropierea țării de aderarea la UE prin accelerarea reformelor. Salutăm eliberarea fondurilor de prefinanțare și a două tranșe ulterioare în cadrul Facilității pentru reformă și creștere, în valoare de aproximativ 504 milioane de euro. Planul de creștere va continua să sprijine reformele instituționale și de reglementare esențiale, pentru a contribui la crearea unor locuri de muncă și oportunități mai bune, susținând în același timp proiecte de investiții prioritare în întreaga țară. Un sprijin financiar suplimentar de 528 de milioane de euro din cadrul facilității va fi deblocat dacă Moldova continuă într-un ritm constant și îndeplinește toate etapele de reformă prevăzute pentru 2026. Subliniem că schimburile comerciale și investițiile dintre Moldova și UE au crescut substanțial, în beneficiul companiilor și consumatorilor. Economia Moldovei este tot mai interconectată cu piața unică europeană datorită Zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA), în cadrul Acordului de asociere UE–Moldova. Creșterea investițiilor directe între Moldova și UE favorizează lanțuri valorice integrate, legând structural economiile. Salutăm succesul Conferinței de investiții UE–Moldova din 4 iunie, care a ilustrat interesul liderilor din mediul de afaceri pentru o integrare economică mai profundă. Salutăm aderarea Moldovei la Zona unică de plăți în euro și economiile substanțiale pe care aceasta le aduce atât cetățenilor, cât și companiilor din Moldova și din UE. Apreciem progresele realizate de Moldova în consolidarea securității sale energetice. Impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și al atacurilor sale asupra infrastructurii energetice regionale de importanță critică, precum și criza din Orientul Mijlociu, subliniază urgența continuării eforturilor de creștere a interconectivității și de avansare către cuplarea piețelor, dezvoltarea unor piețe energetice funcționale, diversificarea aprovizionării, creșterea eficienței energetice și accelerarea dezvoltării energiei regenerabile locale. Salutăm lansarea Proiectului pentru eficiența energetică a clădirilor. Finalizarea și operaționalizarea liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău va marca un nou reper definitoriu pentru securitatea energetică a Moldovei. UE va continua să sprijine Moldova în eforturile sale de diversificare, eficiență, independență energetică și interconectare cu UE, inclusiv prin Coridorul vertical de gaze, în vederea consolidării rezilienței energetice regionale și a securității aprovizionării. Subliniem angajamentul nostru comun pentru consolidarea în continuare a contactelor interumane și pentru avansarea cooperării sectoriale ca factori-cheie ai integrării Moldovei în UE. Salutăm intenția UE de a sprijini o asociere mai strânsă a Moldovei la programul Erasmus+ și de a extinde permisul feroviar DiscoverEU pentru tinerii călători din Moldova, precum și anunțarea unui proiect de reabilitare și modernizare a școlilor. Salutăm semnarea Acordului-cadru UE–Moldova privind cercetarea, care stabilește un cadru pentru o cooperare reciproc avantajoasă în implementarea strategiilor de specializare inteligentă. Evidențiem cooperarea consolidată în domeniul rezilienței la schimbările climatice, al atenuării acestora și al protecției mediului, inclusiv acordarea statutului de țară cooperantă Moldovei în cadrul Agenției Europene de Mediu, un pas înainte către o aliniere mai profundă a politicilor climatice și de mediu. Convenim să aprofundăm în continuare cooperarea în domeniul agriculturii, inclusiv prin instituirea unui Dialog la nivel înalt privind agricultura între UE și Moldova, pentru a sprijini agenda de reformă a Moldovei în domeniul agriculturii în pregătirea aderării. UE va sprijini aderarea Moldovei la Comisia Europeană de Turism. Apreciem progresele Moldovei în transformarea digitală și în domeniul media. Salutăm aderarea Moldovei la zona UE „Roam-Like-At-Home”. Vom sprijini eforturile Moldovei de a obține statutul de observator în Consiliul european pentru inteligență artificială. Vom continua activitatea comună pentru integrarea în continuare a Moldovei în Cadrul european privind identitatea digitală și pentru alinierea la legislația UE privind serviciile și piețele digitale, audiovizualul și mass-media. Subliniem importanța hubului Observatorului european pentru mass-media digitală în detectarea dezinformării și a manipulării informaționale în Moldova. De asemenea, vom continua să oferim sprijin prin inițiativele relevante ale Scutului european pentru democrație, inclusiv prin Cadrul comun de sprijin pentru cercetare și Rețeaua europeană a verificatorilor de fapte. UE recunoaște provocările cu care se confruntă Moldova în materie de securitate cibernetică. Vom consolida cooperarea pentru a întări și mai mult reziliența cibernetică a Moldovei. În acest context, evidențiem accesul Moldovei la Rezerva UE de securitate cibernetică. Moldova va lua măsurile necesare pentru a se alinia la setul de instrumente al UE privind securitatea 5G, în conformitate cu angajamentele sale din cadrul Agendei de reformă. Subliniem rolul esențial al conectivității în transporturi pentru aprofundarea integrării UE–Moldova, inclusiv prin alinierea progresivă a Moldovei la Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și operaționalizarea culoarelor de solidaritate. Subliniem beneficiile economice reciproce semnificative ale Acordului UE–Moldova privind transportul rutier și ale investițiilor suplimentare pentru sprijinirea reabilitării infrastructurii TEN-T. În acest context, eforturile de avansare a integrării Moldovei în Spațiul feroviar european unic, implementarea infrastructurii feroviare cu ecartament standard european și linia feroviară Ungheni–Chișinău sunt pași esențiali. Recunoaștem, de asemenea, importanța strategică a consolidării conectivității nord–sud, în special prin coridorul Marea Baltică–Marea Neagră–Marea Egee. Apreciem eforturile hotărâte ale Moldovei de a-și consolida reziliența în toate dimensiunile societății. Moldova a demonstrat o determinare remarcabilă în contracararea ingerințelor externe și a manipulării informaționale. UE salută eforturile continue ale Moldovei de a împărtăși lecțiile învățate cu parteneri care împărtășesc aceleași valori. UE își reafirmă angajamentul de a proteja reziliența democratică a Moldovei, inclusiv prin Misiunea de parteneriat a UE în Moldova și prin întreaga gamă de instrumente hibride ale UE, precum și prin sprijin acordat societății civile și mass-mediei independente. Salutăm noua măsură de asistență din cadrul Instrumentului de politică externă pentru consolidarea rezilienței Moldovei. Moldova rămâne în prima linie a atacurilor hibride, atât direct, cât și ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Condamnăm fără echivoc încălcările repetate ale spațiului aerian al Moldovei de către Rusia, sabotajul ecologic deliberat, atacurile cibernetice, ingerințele și manipularea informațională, folosirea energiei ca armă și toate celelalte acte de ingerință malignă menite să destabilizeze țara. UE își reafirmă angajamentul față de securitatea, pregătirea și reziliența Moldovei, inclusiv prin consolidarea capacităților civile de gestionare a crizelor și sprijinul continuu pentru Centrul Național de Management al Crizelor. Salutăm cooperarea susținută în contracararea amenințărilor hibride prin utilizarea instrumentelor relevante, inclusiv setul de instrumente hibride al UE și Centrul Moldovei pentru comunicare strategică și combaterea dezinformării. Apartenența Moldovei la Mecanismul de protecție civilă al Uniunii este esențială pentru consolidarea pregătirii sale, așa cum a demonstrat activarea mecanismului după atacurile rusești asupra infrastructurii critice ucrainene, care au provocat contaminarea râului Nistru. Cooperarea consolidată cu Moldova în cadrul abordării strategice a UE pentru regiunea Mării Negre are, de asemenea, potențialul de a servi acestui scop. Salutăm aprofundarea continuă a cooperării dintre Moldova și UE în domeniul politicii externe și de securitate comune. Rămânem angajați în implementarea rapidă a Parteneriatului pentru securitate și apărare. Vom continua să lucrăm pentru integrarea în continuare a Moldovei în arhitectura europeană de securitate și apărare și pentru participarea sa la inițiative și mecanisme de cooperare relevante. Apreciem cooperarea continuă și consolidată în cadrul Instrumentului european pentru pace, menită să răspundă celor mai urgente nevoi operaționale. Moldova este un contributor valoros la misiunile și operațiunile UE din cadrul politicii de securitate și apărare comune, iar noi vom explora opțiuni pentru creșterea în continuare a acestor contribuții. UE apreciază gradul ridicat de aliniere a Moldovei la pozițiile politicii externe și de securitate comune și încurajează o aliniere suplimentară la măsurile restrictive ale UE. Ne reafirmăm sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional. Îndemnăm Federația Rusă să își îndeplinească angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999, de a-și retrage toate trupele și munițiile din regiunea transnistreană a Moldovei. UE apreciază eforturile Moldovei de a menține pacea și stabilitatea pe ambele maluri ale râului Nistru și măsurile luate de guvernul moldovean pentru convergența graduală a celor două maluri. UE rămâne angajată să sprijine activ reintegrarea cuprinzătoare, pașnică și durabilă a țării. UE va accelera și va aprofunda în continuare angajamentul său cuprinzător față de Moldova, inclusiv, între altele, prin summituri UE–Moldova organizate periodic.

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