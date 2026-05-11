Ultimele pregătiri pentru summitul Trump-Xi de la Beijing. Agenda: Iranul, armistițiul comercial și Taiwan – SUA au luat deja la țintă mai multe firme chineze care au ajutat Teheranul

Beijingul a confirmat oficial vizita de stat a lui Donald Trump din China, mult-așteptatul summit cu Xi Jingping urmând să aibă loc pe 14-15 mai, potrivit agențiilor internaționale de presă. Ultima vizită unui președinte american în China a avut loc în 2017, când tot Trump era liderul de la Casa Albă.

Înaintea summitului lui Trump cu președintele chinez Xi de la Beijing, ministrul Finanțelor al SUA, Scott Bessent, a anunțat că va călători de luni pentru o serie scurtă de întâlniri în Japonia și Coreea de Sud.

„Marți mă voi întâlni la Tokyo cu prim-ministrul (Japoniei) Takaichi Sanae, ministrul de Finanțe Satsuki Katayama și alți reprezentanți ai guvernului și sectorului privat, pentru discuții despre relația economică SUA-Japonia. Miercuri voi face o oprire la Seul pentru o discuție cu vicepremierul Chinei He Lifeng, după care voi continua spre Beijing pentru Summitul Liderilor dintre președintele Trump și președintele Xi. Securitatea economică este securitate națională și aștept cu interes o serie productivă de angajamente în timp ce lucrăm pentru promovarea Agendei Economice America First a președintelui Trump”, a anunțat Bessent, într-o postare pe platforma X.

Discuție complicată despre Iran – ministrul extern al Teheranului s-a deplasat săptămâna trecută la Beijing pentru a se asigura de sprijinul Chinei

Relația dintre SUA și China s-a tensionat puternic în ultimele luni, pe fondul războiului Americii împotriva Iranului, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde treceau o bună parte din importurile Beijingului de țiței – inclusiv iranian. SUA au anunțat mai multe sancțiuni împotriva unor companii care au făcut afaceri cu iranienii, în special companii petroliere. Beijingul a răspuns public cu o sfidare fără precedent, ordonând companiilor să ignore sancțiunile americane.

Iranul reprezintă unul dintre marii pioni ai axei anti-occidentale, celelalte două fiind Rusia și China, care au sprijinit de altfel Teheranul în timpul războiului.

Săptămâna trecută, Statele Unite au acuzat oficial companii chineze de AI și imagistică geospațială că au furnizat date de țintire direct Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). SUA au sancționat trei firme de sateliți din China pentru că au furnizat Iranului imagini din satelit cu bazele americane din Orientul Mijlociu – Mizarvision, The Earth Eye și Chang Guang sunt cele trei firme sancționate de SUA.

Pe lângă oprirea importurilor de energie iraniană, SUA sunt așteptate să ceară Chinei să suspende publicarea și diseminarea de imagini satelitare din zona activă de conflict.

De notat și că Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-thank american, a scris la finalul săptămânii trecute că Rusia ajută Iranul în perioada armistițiului, cu reconstruirea capacităților sale militare.

Conform unor oficiali americani, Rusia trimite componente de drone către Iran prin Marea Caspică pentru a ajuta Iranul să-și refacă capacitățile ofensive în urma războiului. Livrările rusești de componente de drone către Iran sprijină efortul mai larg al Teheranului de a-și restaura capacitățile de rachete și drone înainte de o eventuală reluare a conflictului cu Statele Unite și Israel.

Summitul Trump-Xi a fost amânat o dată din cauza războiului din Iran – Armistițiul comercial, marele subiect în relația economică

Bloomberg scrie că guvernul chinez a fost reticent să meargă înainte cu vizita până la soluționarea conflictului SUA cu Iranul – aflat acum în a treia lună. Summitul trebuia să aibă loc inițial la final de aprilie, dar a fost amânat din cauza războiului.

Conform agenției de presă, fastul și ceremonia vizitei de stat se vor desfășura acum pe fundalul unui armistițiu fragil între principalul rival geopolitic și geoconomic al Chinei și partenerul său strategic din Orientul Mijlociu.

Războiul din Iran va ocupa un loc important pe agenda summitului, mai scrie Bloomberg. Atât SUA cât și China doresc redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin care trecea o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze înainte de conflict. Întrebarea cheie, pentru Beijing, pare a fi dacă este dispus să exercite presiuni asupra Teheranului și ce contra-ofertă ar solicita de la Washington în schimb.

Cei doi lideri sunt de asemenea așteptați să ajungă la o prelungire a armistițiului comercial pe care l-au încheiat în Coreea de Sud, în luna octombrie a anului trecut, care a redus controalele la export, inclusiv a repus pe făgașul normal livrările de pământuri rare către SUA și Europa.

Asigurarea aprovizionării constante cu aceste minerale, esențiale pentru fabricarea a orice bun tehnologic, de la iPhone-uri la avioane de luptă, va reprezenta o prioritate cheie pentru Washington.

O discuție dificilă despre Taiwan

Problema Taiwanului urmează să fie și ea prezentă în mod proeminent în cadrul discuțiilor, conform Bloomberg. Beijingul este îngrijorat de vânzările de arme americane către insula autonomă și ar putea căuta să determine administrația Trump să-și exprime opoziția față de independența Taiwanului.

Cele două părți sunt, de asemenea, așteptate să semneze o serie de acorduri care vizează achiziții de produse agricole și avioane Boeing.

O delegație de oameni de afaceri americani este așteptată să-l însoțească pe Trump în călătorie.

***