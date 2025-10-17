Summit Trump-Putin la Budapesta, în următoarele două săptămâni. Președintele SUA îl primește vineri, la Casa Albă, pe Zelenski

UPDATE Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că s-a întâlnit cu reprezentanți ai industriei de apărare americane, printre care producătorul american de sisteme antiaeriene Patriot și rachete Tomahawk pe care Kievul le solicită pentru a se putea apăra contra invaziei ruse.

Știrea inițială

Summitul Trump-Putin de la Budapesta va avea loc „în următoarele două săptămâni”, a declarat președintele american, în cursul unei discuții cu presa în Biroul Oval. Anunțul a fost făcut cu o zi înaintea întâlnirii de la Casa Albă cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Vedem deja că Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce aude despre Tomahawk”, a comentat pe X președintele ucrainean, care a sosit joi la Washington. Vineri, el speră să îl convingă pe Donald Trump să întărească armata ucraineană, în timp ce Rusia își intensifică atacurile împotriva infrastructurii energetice din Ucraina.

Președintele american s-a arătat foarte prudent când a fost întrebat joi despre posibila livrare a acestor rachete de croazieră către Kiev.

„Nu putem epuiza rezervele propriei noastre țări”, a spus Donald Trump, adăugând: „Și noi avem nevoie de ele, deci nu știu ce putem face”.

În cursul convorbirii cu omologul său, „Vladimir Putin a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor provoca daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa perspectivele unei rezolvări pașnice” în Ucraina, a indicat consilierul său diplomatic, Iuri Ușakov.

Rachetele BGM-109 Tomahawk zboară până la 1.600 de kilometri, cu 880 km/h și la câteva zeci de metri deasupra solului.

Convorbirea telefonică de joi marchează o revenire a cordialității dintre liderii american și rus, ale căror relații se răciseră oarecum după summitul din 15 august din Alaska, care s-a încheiat fără progrese concrete în războiul din Ucraina.

„Am decis ca o reuniune a consilierilor noștri la nivel înalt să aibă loc săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse de secretarul de stat american Mario Rubio pentru Statele Unite” într-o locație care urmează să fie stabilită, a scris Donald Trump pe Truth Social.

„Apoi, eu și președintele Putin ne vom întâlni într-o loc deja convenit, Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina”, a continuat liderul de la Casa Albă.

„Suntem pregătiți!”, a comentat pe X premierul ungar Viktor Orban, aliat al președintelui american și apropiat al Kremlinului.

Vladimir Putin face obiectul unui mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale, din care Ungaria a decis să se retragă. Această retragere va fi efectivă din 2 iunie 2026. Viktor Orban l-a primit deja în aprilie pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, și el vizat de un mandat de arestare din partea instituției cu sediul la Haga (Țările de Jos).

